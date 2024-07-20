«Динамо» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 20 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
20 июля «Динамо» и «Факел» сойдутся в первом туре нового розыгрыша РПЛ. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется 20.00 по московскому времени, рассудит команды бригада Кирилла Левникова. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на «Динамо» можно с коэффициентом 1.66, это примерно 59% вероятности. Успех коллектива Игоря Черевченко предложен за 5.40 (17%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 4.00 (24%).
В прошлом сезоне москвичи ни разу не обыграли «Факел» (0:0 и 1:1). Вероятность того, что воронежцы не уступят и в предстоящем матче, оценена в 2.30.
Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают превосходство бело-голубых:
• 1:0 — за 6.00;
• 1:1 — за 6.40;
• 2:0 — за 6.60.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.82.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.95, обратная опция дана за 1.85.
Победа «Динамо» и тотал больше 2.5 гола предложены с котировкой 2.65.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -