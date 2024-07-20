20 июля «Динамо» и «Факел» сойдутся в первом туре нового розыгрыша РПЛ. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется 20.00 по московскому времени, рассудит команды бригада Кирилла Левникова. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на «Динамо» можно с коэффициентом 1.66, это примерно 59% вероятности. Успех коллектива Игоря Черевченко предложен за 5.40 (17%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 4.00 (24%).

В прошлом сезоне москвичи ни разу не обыграли «Факел» (0:0 и 1:1). Вероятность того, что воронежцы не уступят и в предстоящем матче, оценена в 2.30.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают превосходство бело-голубых:

• 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.40;

• 2:0 — за 6.60.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.82.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.95, обратная опция дана за 1.85.

Победа «Динамо» и тотал больше 2.5 гола предложены с котировкой 2.65.