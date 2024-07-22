«Пари НН» — «Рубин»: казанцы еще ни разу не обыгрывали нижегородцев в РПЛ
22 июля состоится заключительная встреча первого тура РПЛ — «Рубин» пожалует в гости к «Пари НН». Команды рассудит бригада Рафаэля Шафеева. Игра на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 20.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 19.55 мск.
Специалисты считают гостей фаворитами: успех «Рубина» доступен за 2.45, это около 37% вероятности. На победу «Пари НН» предложили 3.10 (32%). Ничья идет за 3.25 (31%).
Триумф команды Саши Илича с форой (0) можно взять за 2.13. Эта же опция на казанцев представлена за 1.73.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.40, ТМ 2.5 — в 1.60. Котировка на «обе забьют» — 2.10, на обратный рынок — 1.75.
В последней очной встрече нижегородцы выиграли всухую (1:0). На то, что они снова не пропустят от красно-зеленых, дали коэффициент 3.00.
Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Рубин»
Нижегородцы обыграли казанцев во всех четырех предыдущих матчах в РПЛ. И если дома красно-зеленые дважды уступили всухую с минимальным счетом (0:1), то в обеих выездных встречах обменялись голами со своими обидчиками (1:2). Ситуация располагает к продолжению тренда: команда Рашида Рахимова отличилась и пропустила в восьми подряд поединках чемпионата, «Пари НН» после прихода Саши Илича сделал то же самое в четырех играх из шести.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1