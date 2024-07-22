22 июля состоится заключительная встреча первого тура РПЛ — «Рубин» пожалует в гости к «Пари НН». Команды рассудит бригада Рафаэля Шафеева. Игра на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 20.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 19.55 мск.

Специалисты считают гостей фаворитами: успех «Рубина» доступен за 2.45, это около 37% вероятности. На победу «Пари НН» предложили 3.10 (32%). Ничья идет за 3.25 (31%).

Триумф команды Саши Илича с форой (0) можно взять за 2.13. Эта же опция на казанцев представлена за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.40, ТМ 2.5 — в 1.60. Котировка на «обе забьют» — 2.10, на обратный рынок — 1.75.

В последней очной встрече нижегородцы выиграли всухую (1:0). На то, что они снова не пропустят от красно-зеленых, дали коэффициент 3.00.

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Рубин»

Нижегородцы обыграли казанцев во всех четырех предыдущих матчах в РПЛ. И если дома красно-зеленые дважды уступили всухую с минимальным счетом (0:1), то в обеих выездных встречах обменялись голами со своими обидчиками (1:2). Ситуация располагает к продолжению тренда: команда Рашида Рахимова отличилась и пропустила в восьми подряд поединках чемпионата, «Пари НН» после прихода Саши Илича сделал то же самое в четырех играх из шести.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.