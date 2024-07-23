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«Дифферданж» — «Ордабасы»: оба клуба еще не забивали в еврокубках этим летом

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Дифферданж» — «Ордабасы» 23 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Бауыржан Исламхан («Ордабасы»).
Фото Getty Images

23 июля «Ордабасы» приедет в Люксембург в гости к «Дифферданж». Поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций пройдет на стадионе «Парк де Спор». Соперников рассудит арбитр Мохаммад Усман Аслам из Норвегии. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени. В России ее не покажут.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
23 июл, 20:00. Stade Parc des Sports (Дифферданж)
Дифферданж
Ордабасы

Эксперты склоняются к победе гостей. На сине-белых можно поставить с коэффициентом 2.55, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.40 (23%), успех клуба из Молдавии — за 2.65 (38%).

Если считаете, что хозяева не проиграют, хватайте опцию 1Х за 1.49.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Дифферданж» оценен в 2.74, «Ордабасы» — в 1.44.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок «обе забьют» идет за 1.84, обратный вариант — за 1.97.

Андрей Ярмоленко (&laquo;Динамо&raquo; Киев). В прошлом сезоне киевское «Динамо» не попало в групповой этап еврокубков впервые за 18 лет. Настрой на «Партизан» будет особый

Прогноз и ставка на матч «Дифферданж» — «Ордабасы»

Оба клуба стартовали в еврокубковой квалификации с первого раунда ЛЧ, но потерпели неудачу и не забили ни разу. Чемпионы Люксембурга вылетели от «Клаксвика» (0:2, 0:0), сине-белые уступили «Петрокубу» (0:0, 0:1). Вряд ли соперники порадуют результативностью в очной встрече — скорее предпочтут сыграть осторожно и отложат вопрос о победителе противостояния на ответку в Шымкенте.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.77.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Дифферданж
ФК Ордабасы
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 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
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