«Дифферданж» — «Ордабасы»: оба клуба еще не забивали в еврокубках этим летом
23 июля «Ордабасы» приедет в Люксембург в гости к «Дифферданж». Поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций пройдет на стадионе «Парк де Спор». Соперников рассудит арбитр Мохаммад Усман Аслам из Норвегии. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени. В России ее не покажут.
Эксперты склоняются к победе гостей. На сине-белых можно поставить с коэффициентом 2.55, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.40 (23%), успех клуба из Молдавии — за 2.65 (38%).
Если считаете, что хозяева не проиграют, хватайте опцию 1Х за 1.49.
Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Дифферданж» оценен в 2.74, «Ордабасы» — в 1.44.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.77.
Рынок «обе забьют» идет за 1.84, обратный вариант — за 1.97.
Прогноз и ставка на матч «Дифферданж» — «Ордабасы»
Оба клуба стартовали в еврокубковой квалификации с первого раунда ЛЧ, но потерпели неудачу и не забили ни разу. Чемпионы Люксембурга вылетели от «Клаксвика» (0:2, 0:0), сине-белые уступили «Петрокубу» (0:0, 0:1). Вряд ли соперники порадуют результативностью в очной встрече — скорее предпочтут сыграть осторожно и отложат вопрос о победителе противостояния на ответку в Шымкенте.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.77.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1