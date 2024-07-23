23 июля «Ордабасы» приедет в Люксембург в гости к «Дифферданж». Поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций пройдет на стадионе «Парк де Спор». Соперников рассудит арбитр Мохаммад Усман Аслам из Норвегии. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени. В России ее не покажут.

Эксперты склоняются к победе гостей. На сине-белых можно поставить с коэффициентом 2.55, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.40 (23%), успех клуба из Молдавии — за 2.65 (38%).

Если считаете, что хозяева не проиграют, хватайте опцию 1Х за 1.49.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Дифферданж» оценен в 2.74, «Ордабасы» — в 1.44.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок «обе забьют» идет за 1.84, обратный вариант — за 1.97.

Прогноз и ставка на матч «Дифферданж» — «Ордабасы»

Оба клуба стартовали в еврокубковой квалификации с первого раунда ЛЧ, но потерпели неудачу и не забили ни разу. Чемпионы Люксембурга вылетели от «Клаксвика» (0:2, 0:0), сине-белые уступили «Петрокубу» (0:0, 0:1). Вряд ли соперники порадуют результативностью в очной встрече — скорее предпочтут сыграть осторожно и отложат вопрос о победителе противостояния на ответку в Шымкенте.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.77.