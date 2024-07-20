Крылья Советов

Действующий чемпион РПЛ «Зенит» в первом туре нового сезона встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 29 июля на «Самара Арене», стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.15 мск.

По мнению букмекеров, сине-бело-голубые имеют отличные шансы на победу: выигрыш команды Сергея Семака предложен с котировкой 1.54, что составляет приблизительно 63% вероятности. Успех «Крыльев Советов» доступен за 6.20 (15%), коэффициент на «мирный» результат — 4.30 (22%).

Вариант при котором самарский клуб хотя бы не проиграет оценен в 2.54.

Три наиболее реалистичных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес команды Сергея Семака:

• 1:0 — за 5.60;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.89.

Рынок «обе забьют» дан за 2.02, обратный вариант идет за 1.78.

Комбинированная ставка на победу «Зенита» и «обе забьют» дана за 3.40.