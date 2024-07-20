«Крылья Советов» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 20 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Действующий чемпион РПЛ «Зенит» в первом туре нового сезона встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 29 июля на «Самара Арене», стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.15 мск.
По мнению букмекеров, сине-бело-голубые имеют отличные шансы на победу: выигрыш команды Сергея Семака предложен с котировкой 1.54, что составляет приблизительно 63% вероятности. Успех «Крыльев Советов» доступен за 6.20 (15%), коэффициент на «мирный» результат — 4.30 (22%).
Вариант при котором самарский клуб хотя бы не проиграет оценен в 2.54.
Три наиболее реалистичных, по мнению экспертов, результата встречи отражают перевес команды Сергея Семака:
• 1:0 — за 5.60;
• 2:0 — за 6.00;
• 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.89.
Рынок «обе забьют» дан за 2.02, обратный вариант идет за 1.78.
Комбинированная ставка на победу «Зенита» и «обе забьют» дана за 3.40.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -