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«Ахмат» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 21 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 21 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Арсен Адамов («Ахмат»).
Фото Телеграм-канал «Ахмата», Telegram

21 июля «Краснодар» в первом туре нового сезона РПЛ сыграет на выезде с «Ахматом». Стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит на «Ахмат Арене» в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

Букмекеры считают, что у гостей больше шансов на успех: этот рынок предложен с котировкой 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Победа коллектива из Грозного доступна за 3.20 (30%), коэффициент на ничью — 3.55 (27%).

«Краснодар» не побеждал «Ахмат» в РПЛ на протяжении пяти игр. Вероятность непоражения коллектива Магомеда Алиева в предстоящей встрече оценена в 1.68.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи все равно отражают преимущество гостей:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.20.

Федор Смолов (&laquo;Краснодар&raquo;). «Ахмат» — «Краснодар»: «быки» продолжат веселье Суперкубка

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.97.

Рынок «обе забьют» идет за 1.68, обратный вариант предложен за 2.12.

Комбинированный рынок на непоражение хозяев и тотал больше 1.5 гола доступен с коэффициентом 2.16.

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«Оренбург» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 21 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
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 1 1 0
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