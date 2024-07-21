«Ахмат» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 21 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
21 июля «Краснодар» в первом туре нового сезона РПЛ сыграет на выезде с «Ахматом». Стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит на «Ахмат Арене» в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.50 мск.
Букмекеры считают, что у гостей больше шансов на успех: этот рынок предложен с котировкой 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Победа коллектива из Грозного доступна за 3.20 (30%), коэффициент на ничью — 3.55 (27%).
«Краснодар» не побеждал «Ахмат» в РПЛ на протяжении пяти игр. Вероятность непоражения коллектива Магомеда Алиева в предстоящей встрече оценена в 1.68.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи все равно отражают преимущество гостей:
• 1:1 — за 5.80;
• 1:0 — за 7.80;
• 2:1 — за 8.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 1.97.
Рынок «обе забьют» идет за 1.68, обратный вариант предложен за 2.12.
Комбинированный рынок на непоражение хозяев и тотал больше 1.5 гола доступен с коэффициентом 2.16.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1