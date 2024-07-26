Андреева и Аванесян разыграют титул в Румынии. Но два матча за сутки негативно отразятся на игре Элины
26 июля в румынском городе Яссы состоится финал турнира WTA 250, в котором сойдутся представительницы России — 17-летняя Мирра Андреева и 21-летняя Элина Аванесян. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1-0 в пользу Андреевой.
Она же считается букмекерами фаворитом предстоящего матча. На победу Мирры можно поставить с коэффициентом 1.42, что примерно 70% вероятности исхода. Успех Аванесян котируется за 3.00 (30%).
На то, что Элина не уступит с разницей более пяти геймов (фора +3.5), предложено заключить пари за 2.05. Если Андреева выиграет с разницей более четырех геймов, сыграет ставка за 1.68.
Тотал больше 19.5 гейма идет за 1.65, ТМ 19.5 — за 2.10.
Предыдущий матч между теннисистками, который состоялся в апреле этого года, завершился со счетом 2:0 в пользу Мирры. Этот результат считается наиболее вероятным в предстоящей игре и доступен за 2.00.
На тай-брейк в этом матче можно поставить за 3.80. На то, что обе теннисистки выиграют по сету, — за 2.65.
Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Элина Аванесян
Андреева легко выиграла три первые встречи на турнире, но в полуфинале едва ушла от поражения в противостоянии с сербкой Ольгой Данилович. Мирра отыграла два матчбола при счете 2:5 в решающем сете и подачу соперницы. Такой камбэк должен добавить ей уверенности в собственных силах.
Этих самых сил может не хватить Аванесян. Из-за дождя ее четвертьфинал против Жаклин Кристиан был перенесен на сутки — по этой причине вчера она провела сразу два матча. Физически финал для Элины будет очень тяжелым, а учитывая, что она в принципе по мощи уступает Андреевой, вряд ли у нее получится навязать борьбу.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой и ТМ 22.5 гейма за 2.03.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1