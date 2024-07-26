Андрей Рублев — Франсиско Серундоло: прогноз на матч ATP Умаг 26 июля 2024 года
26 июля россиянин Андрей Рублев в полуфинале турнира в хорватском Умаге сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. Счет личных встреч — 1:1.
Аналитики букмекерской компании FONBET считают Рублева фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность этого результата — примерно 65%. Триумф Серундоло котируется за 2.45 (35%).
Тотал больше 22.5 гейма предложено взять за 1.87, ТМ 22.5 — за 1.93. Последний очный матч получился упорным.
Если Серундоло выиграет с форой (+2.5) гейма, сыграет пари за 1.87. Если Рублев победит с разницей в три и более гейма, пройдет ставка за 1.93.
2:0 в пользу Рублева — наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекеров (2.00). При этом Андрей никогда не обыгрывал аргентинца всухую.
На то, что Серундоло возьмет хотя бы партию, коэффициент — 1.55.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Франсиско Серундоло
Рублев неважно играет в последние недели: проиграл два матча подряд на Уимблдоне и в Бастаде игрокам из-за пределов сотни, а в Умаге провел два тяжелых матча против Карабелли и Марожана. Серундоло — еще один аргентинец, который здорово выступает на грунте. Он уже обыгрывал Андрея на этом покрытии и закусился в ним на трехсетовике еще в одном матче. Думаю, предстоящий также будет долгим и упорным.
Рекомендуемая ставка: оба игрока выиграют сет за 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1