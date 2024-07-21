«Оренбург» — «Спартак»: Станковича ждет трудный старт
21 июля «Спартак» и «Оренбург» сойдутся в новом сезоне РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Алексей Сухой. Прямую трансляцию с 17.20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
По мнению букмекеров, у красно-белых больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 46% вероятности. Допустимость успеха хозяев оценена в 3.25 (29%), ничья идет за чуть большие 3.75 (25%).
«Спартак» не побеждал на «Газовике» три матча подряд. Поставить на то, что «Оренбург» не уступит и в предстоящей встрече, можно за 1.74.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство красно-белых:
• 1:1 — за 6.20;
• 1:0 и 2:1 — за 8.00.
Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.05.
Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.64, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.16.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»
Выезд в Оренбург — сложно испытание для «Спартака». Москвичи победили там лишь в двух из шести матчей в РПЛ, один раз сыграли вничью и трижды уступили. К предстоящему сезону оренбуржцы неплохо усилились: подписали Дмитрия Рыбчинского, молодых южноамериканцев Джастина Куэро и Хорди Томпсона, а также еще нескольких крепких футболистов. Красно-белые же вступают в сезон с новым тренером Деяном Станковичем и практически без усилений: единственный трансфер — 32-летний нападающий Виллиан Жозе.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) — за 2.35.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1