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«Оренбург» — «Спартак»: Станковича ждет трудный старт

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 21 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Деян Станкович, главный тренер «Спартака»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

21 июля «Спартак» и «Оренбург» сойдутся в новом сезоне РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Алексей Сухой. Прямую трансляцию с 17.20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

По мнению букмекеров, у красно-белых больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 46% вероятности. Допустимость успеха хозяев оценена в 3.25 (29%), ничья идет за чуть большие 3.75 (25%).

«Спартак» не побеждал на «Газовике» три матча подряд. Поставить на то, что «Оренбург» не уступит и в предстоящей встрече, можно за 1.74.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство красно-белых:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 и 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.05.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.64, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.16.

Деян Станкович. «Спартак» неудачно играет в Оренбурге. Но игроки сделают все, чтобы не омрачить Станковичу дебют в России

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»

Выезд в Оренбург — сложно испытание для «Спартака». Москвичи победили там лишь в двух из шести матчей в РПЛ, один раз сыграли вничью и трижды уступили. К предстоящему сезону оренбуржцы неплохо усилились: подписали Дмитрия Рыбчинского, молодых южноамериканцев Джастина Куэро и Хорди Томпсона, а также еще нескольких крепких футболистов. Красно-белые же вступают в сезон с новым тренером Деяном Станковичем и практически без усилений: единственный трансфер — 32-летний нападающий Виллиан Жозе.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) — за 2.35.

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«Динамо» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 20 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
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Бителло

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 2
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Зенит

 2
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Зенит

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И К Ж
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Динамо

 1 1 0
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Факел

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