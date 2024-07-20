«Локомотив» — «Акрон»: где смотреть матч РПЛ 20 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
«Локомотив» в первом туре нового сезона РПЛ проверит новичка лиги «Акрон». Игра на «РЖД Арене» пройдет 20 июля, стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 14.50 мск.
По мнению букмекеров, «Локомотив» — однозначный фаворит: победа подопечных Михаила Галактионова доступна с котировкой 1.61, вероятность этого исхода — примерно 61%. Успех тольяттинцев идет за 5.40 (17%), даже ничья дана с меньшим коэффициентом 4.30 (22%).
Непоражение «Акрона» предложено с котировкой 2.39.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство «Локомотива»:
• 1:0 — за 6.80;
• 2:0 и 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.82, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.98.
Комбинированное условие 1Х и «обе забьют» предложено за 2.02.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -