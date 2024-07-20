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«Локомотив» — «Акрон»: где смотреть матч РПЛ 20 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Акрон» 20 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Акрона».
Фото Телеграм-канал «Акрона», Telegram

«Локомотив» в первом туре нового сезона РПЛ проверит новичка лиги «Акрон». Игра на «РЖД Арене» пройдет 20 июля, стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 14.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Акрон

По мнению букмекеров, «Локомотив» — однозначный фаворит: победа подопечных Михаила Галактионова доступна с котировкой 1.61, вероятность этого исхода — примерно 61%. Успех тольяттинцев идет за 5.40 (17%), даже ничья дана с меньшим коэффициентом 4.30 (22%).

Непоражение «Акрона» предложено с котировкой 2.39.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство «Локомотива»:

• 1:0 — за 6.80;

• 2:0 и 1:1 — за 7.00.

Артем Карпукас (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» — «Акрон»: железнодорожники не справятся без Миранчука и Глушенкова

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.07.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.82, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.98.

Комбинированное условие 1Х и «обе забьют» предложено за 2.02.

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 И В Н П +/- О
1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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