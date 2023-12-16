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Сегодня, 14:15

Клиент PARI поставил более 1 600 000 рублей на Team Vitality против NAVI

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Team Vitality.
Фото Global Look Press

16 декабря на турнире BLAST Premier: World Final 2023 по Counter-Strike 2 пройдут полуфинальные поединки. В одном из них встретятся Team Vitality и Natus Vincere. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что путевку в финал получит коллектив ZywOo. Серия в формате best-of-3 стартует в 18.00 по московскому времени.

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У Team Vitality сейчас стрик из шести побед подряд, при этом на World Final 2023 сразу два участника коллектива лидируют в топе лучших игроков ивента. С NAVI ростер ZywOo уже встречался на групповом этапе и тогда переиграл оппонента со счетом 2:0. Поэтому аналитики дают котировку 1.28 на успех Vitality. Коэффициент на победу французского клуба с сухим счетом составляет 2.07.

Перед стартом турнира NAVI считались одними из аутсайдеров, однако коллективу удалось не только выйти из группы, но и сенсационно переиграть G2 Esports в четвертьфинале со счетом 2:1. Поставить на победу NAVI над Vitality можно за 3.70. Вероятность того, что коллектив b1t заберет у оппонента хотя бы одну карту, оценивается коэффициентом 1.67. На NAVI с форой по картам (-1.5) дают котировку 6.80.

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Клиенты букмекера уверены в победе Vitality — около 99% от всего объема ставок на исход встречи приходятся на триумф французского ростера.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 617 000 рублей. Клиент БК поставил на победу Vitality по коэффициенту 1.28.

BLAST Premier: World Final 2023 проходит с 13 по 17 января в Абу-Даби на Etihad Arena. В рамках турнира участники разыгрывают призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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