Клиент PARI поставил более 1 600 000 рублей на Team Vitality против NAVI

16 декабря на турнире BLAST Premier: World Final 2023 по Counter-Strike 2 пройдут полуфинальные поединки. В одном из них встретятся Team Vitality и Natus Vincere. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что путевку в финал получит коллектив ZywOo. Серия в формате best-of-3 стартует в 18.00 по московскому времени.

У Team Vitality сейчас стрик из шести побед подряд, при этом на World Final 2023 сразу два участника коллектива лидируют в топе лучших игроков ивента. С NAVI ростер ZywOo уже встречался на групповом этапе и тогда переиграл оппонента со счетом 2:0. Поэтому аналитики дают котировку 1.28 на успех Vitality. Коэффициент на победу французского клуба с сухим счетом составляет 2.07.

Перед стартом турнира NAVI считались одними из аутсайдеров, однако коллективу удалось не только выйти из группы, но и сенсационно переиграть G2 Esports в четвертьфинале со счетом 2:1. Поставить на победу NAVI над Vitality можно за 3.70. Вероятность того, что коллектив b1t заберет у оппонента хотя бы одну карту, оценивается коэффициентом 1.67. На NAVI с форой по картам (-1.5) дают котировку 6.80.

Клиенты букмекера уверены в победе Vitality — около 99% от всего объема ставок на исход встречи приходятся на триумф французского ростера.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 617 000 рублей. Клиент БК поставил на победу Vitality по коэффициенту 1.28.

BLAST Premier: World Final 2023 проходит с 13 по 17 января в Абу-Даби на Etihad Arena. В рамках турнира участники разыгрывают призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.