Клиент PARI поставил более 1 600 000 рублей на Team Vitality против NAVI
16 декабря на турнире BLAST Premier: World Final 2023 по Counter-Strike 2 пройдут полуфинальные поединки. В одном из них встретятся Team Vitality и Natus Vincere. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что путевку в финал получит коллектив ZywOo. Серия в формате best-of-3 стартует в 18.00 по московскому времени.
У Team Vitality сейчас стрик из шести побед подряд, при этом на World Final 2023 сразу два участника коллектива лидируют в топе лучших игроков ивента. С NAVI ростер ZywOo уже встречался на групповом этапе и тогда переиграл оппонента со счетом 2:0. Поэтому аналитики дают котировку 1.28 на успех Vitality. Коэффициент на победу французского клуба с сухим счетом составляет 2.07.
Перед стартом турнира NAVI считались одними из аутсайдеров, однако коллективу удалось не только выйти из группы, но и сенсационно переиграть G2 Esports в четвертьфинале со счетом 2:1. Поставить на победу NAVI над Vitality можно за 3.70. Вероятность того, что коллектив b1t заберет у оппонента хотя бы одну карту, оценивается коэффициентом 1.67. На NAVI с форой по картам (-1.5) дают котировку 6.80.
Клиенты букмекера уверены в победе Vitality — около 99% от всего объема ставок на исход встречи приходятся на триумф французского ростера.
Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 617 000 рублей. Клиент БК поставил на победу Vitality по коэффициенту 1.28.
BLAST Premier: World Final 2023 проходит с 13 по 17 января в Абу-Даби на Etihad Arena. В рамках турнира участники разыгрывают призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5