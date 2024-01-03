«Барселоне» тяжело даются матчи даже с аутсайдерами. «Лас-Пальмас» доставит проблемы Левандовски и компании
«Барселона» завершит первый круг чемпионата Испании выездным матчем с «Лас-Пальмасом». Игра пройдет 4 января на стадионе «Гран Канария», стартовый свисток арбитра Пабло Гонсалеса Фуэртеса прозвучит в 23.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Лас-Пальмас» — «Барселона» 4 января 2023 года
Букмекеры отдали предпочтение каталонцам: победа сине-гранатовых доступна с коэффициентом 1.55, что составляет приблизительно 62% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 5.70 (16%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 4.30 (22%).
Прошлая встреча команд на «Гран Канарии» закончилась вничью (1:1). Поставить на то, что «Лас-Пальмас» не уступит и в предстоящей встрече, можно за 2.45.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отражают огромное преимущество «Барселоны»:
• 2:0 — за 8.00;
• 2:1 и 1:0 — за 8.50.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.77, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.05.
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 19-го тура ла лиги 4 января 2024 года
Каталонцы подошли к матчу не в лучшем состоянии: в последних четырех играх во всех турнирах победили лишь раз и потерпели два поражения. В ла лиге результаты команды тоже не впечатляют: в предыдущих пяти турах «Барса» выиграла всего дважды, из-за чего отстала от лидирующих «Реала» и «Жироны» на семь очков. В 16-м туре сине-гранатовые проиграли как раз бело-красным (2:4).
«Пальмы» еще в прошлом сезоне выступали в сегунде, а уже в этом идут на девятой строчке элитного дивизиона и неплохо отстыковались от зоны вылета — от 18-й «Сельты» отрыв составляет 12 баллов. «Лас-Пальмас» слабо стартовал (два очка в первых пяти турах), но разогнался по ходу сезона. К матчу с «Барсой» коллектив с острова Гран-Канария подобрался в неплохом состоянии: потерпел всего два поражения в последних восьми турах — столько же проигрышей набралось и у каталонцев.
Несмотря на приятные результаты, хозяева — одни из самых нерезультативных в чемпионате. За 18 туров подопечные Гарсии Пименты выжали всего 15 голов, а больше одного мяча они забили лишь в пяти играх. Больше двух результативных действий «Лас-Пальмас» оформил только в кубковом матче с полупрофессиональным «Манакором» (3:0). Пропустили «пальмы» тоже немного — 15 раз в ла лиге.
«Барселона» также не отличается высокой результативностью: в последних девяти турах шесть раз ограничилась всего одним мячом. Ни один игрок каталонцев в этом сезоне еще не пробил отметку в десять голов во всех соревнованиях. Лучший бомбардир Роберт Левандовски отличился девять раз. Правда, с седьмого тура поляк нанес всего три результативных удара.
Прогноз и ставка на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»
Гости проводят не слишком уверенные матчи даже против команд ниже классом: в декабре проиграли «Антверпену» в Лиге чемпионов (2:3) и с трудом одолели худшую команду ла лиги «Альмерию» (3:2). В последних 12 играх во всех турнирах сине-гранатовые всего дважды не пропустили. «Лас-Пальмас» же в предыдущих восьми турах лишь дважды покинул поле без голов, а в последних трех домашних встречах с «Барселоной» неизменно забивал.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (0.5) за 1.60.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5