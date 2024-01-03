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Сегодня, 12:15

«Реал» — «Мальорка»: где смотреть матч ла лиги 3 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Мальорка» 3 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Родриго («Реал»).
Фото Global Look Press

Лидирующий в чемпионате Испании «Реал» завершит первый круг матчем с «Мальоркой», идущей на 14-й строчке. Команды сойдутся 3 января в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучит в 21.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 янв, 21:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Мальорка

Букмекеры уверены в победе «Мадрида»: его успех предложен с котировкой 1.25, вероятность — приблизительно 80%. Победа «островитян» идет за 13.0 (6%) — это наименее реальный исход противостояния. «Мирный» результат предложен с котировкой 6.40 (14%).

Вероятность того, что «Мальорка» не проиграет, оценена в 4.05. При этом последняя встреча команд закончилась в пользу «островитян» (1:0).

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи говорят о подавляющем превосходстве «сливочных»:

• 2:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 7.50.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» — «Мальорка»: прогноз на матч ла лиги 3 января 2024 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

«Реал» с 39 голами занимает второе по результативности место в чемпионате Испании. Индивидуальный тотал больше двух мячей от команды Карло Анчелотти предложен за 1.62, ИТМ1 (2) — за 2.30.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.35, обратный вариант идет за 1.60.

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«Реал» — «Мальорка»: прогноз на матч ла лиги 3 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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