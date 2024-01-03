Лидирующий в чемпионате Испании «Реал» завершит первый круг матчем с «Мальоркой», идущей на 14-й строчке. Команды сойдутся 3 января в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучит в 21.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры уверены в победе «Мадрида»: его успех предложен с котировкой 1.25, вероятность — приблизительно 80%. Победа «островитян» идет за 13.0 (6%) — это наименее реальный исход противостояния. «Мирный» результат предложен с котировкой 6.40 (14%).

Вероятность того, что «Мальорка» не проиграет, оценена в 4.05. При этом последняя встреча команд закончилась в пользу «островитян» (1:0).

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи говорят о подавляющем превосходстве «сливочных»:

• 2:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 7.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

«Реал» с 39 голами занимает второе по результативности место в чемпионате Испании. Индивидуальный тотал больше двух мячей от команды Карло Анчелотти предложен за 1.62, ИТМ1 (2) — за 2.30.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.35, обратный вариант идет за 1.60.