«Реал» — «Мальорка»: где смотреть матч ла лиги 3 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Лидирующий в чемпионате Испании «Реал» завершит первый круг матчем с «Мальоркой», идущей на 14-й строчке. Команды сойдутся 3 января в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучит в 21.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекеры уверены в победе «Мадрида»: его успех предложен с котировкой 1.25, вероятность — приблизительно 80%. Победа «островитян» идет за 13.0 (6%) — это наименее реальный исход противостояния. «Мирный» результат предложен с котировкой 6.40 (14%).
Вероятность того, что «Мальорка» не проиграет, оценена в 4.05. При этом последняя встреча команд закончилась в пользу «островитян» (1:0).
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи говорят о подавляющем превосходстве «сливочных»:
• 2:0 — за 6.00;
• 3:0 — за 7.00;
• 1:0 — за 7.50.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.
«Реал» с 39 голами занимает второе по результативности место в чемпионате Испании. Индивидуальный тотал больше двух мячей от команды Карло Анчелотти предложен за 1.62, ИТМ1 (2) — за 2.30.
Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.35, обратный вариант идет за 1.60.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5