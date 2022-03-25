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25 марта, 10:15

Кубок Первого канала: Щербакова и Валиева покажут, чего лишился чемпионат мира

С 25 по 27 марта в Саранске пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Лучшие фигуристки выступят в Саранске, а не в Монпелье.

С 25 по 27 марта в Саранске пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию. На нем выступят лучшие фигуристы страны, которых не пустили на чемпионат мира в Монпелье.

Хедлайнерами в женской части программы станут Камила Валиева и Анна Щербакова. «Спорт-Экспресс» проанализировал ситуацию перед стартом женской части турнира и предлагает вам сделать ставку на два самых интересных противостояния турнира.

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Щербакова — олимпийская чемпионка с 80.20 баллов за пекинскую программу в активе. На грядущем турнире, как считают эксперты, она способна превзойти это достижение, несмотря на то что по ходу сезона спортсменка испытывала серьезные проблемы с некоторыми элементами программы — из-за этого тренеры даже облегчали ей короткую на Олимпийских играх.

Если в Китае она победила даже с облегченной программой, то на внутреннем турнире у нее тем более не должно возникнуть трудностей. На то, что Щербакова наберет на Кубке Первого канала больше 82 баллов, букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает сделать ставку с котировкой 1.85.

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Поставив на этот исход 1000 рублей потенциальный выигрыш составит 1850 рублей.

Все же главной претенденткой на победу видят Камилу Валиеву. После провала на Олимпиаде она должна отдать все силы, чтобы поквитаться за поражение с Щербаковой. Их противостояние станет украшением турнира.

Поставить на то, что Валиева наберет минимум 88 баллов, можно уже сейчас за 1.85. Также можно сделать ставку на то, что в итоговом зачете она окажется выше Щербаковой. Правда, эксперты считают это довольно очевидным исходом, предлагая взять его за 1.25. А вот если случится обратное — сыграет ставка за 3.56.

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Петросян будет лучше Самоделкиной благодаря простой программе?

Еще одно интересное противостояние на этом турнире — Аделия Петросян против Софьи Самоделкиной. Ученица Тутберидзе выглядит здесь предпочтительнее из-за более сбалансированной программы, которую она выполняет идеально в большинстве случаев.

Софья попытается взять более сложным выступлением, но в данном случае риск может себя не оправдать. Эксперты считают, что в очном противостоянии победу одержит именно Петросян, ставя коэффициенты 1.55 против 2.30.

Фигурное катание
Прогнозы на спорт
Анна Щербакова
Камила Валиева
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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