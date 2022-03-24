Лига чемпионов без Роналду, Месси и Мбаппе: путь Гвардиолы к мечте открыт?

5 апреля стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА. Осталось восемь претендентов на победу в главном еврокубковом турнире, финал которого пройдет в мае на «Стад де Франс» в Париже. «Спорт-экспресс» разбирается с шансами команд на победу при поддержке букмекерских котировок.

Главные фавориты

«Манчестер Сити» — главный фаворит текущего розыгрыша Лиги чемпионов, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы «горожан» поднять заветный трофей над головой оцениваются коэффициентом 2.80.

Победа в Лиге чемпионов — главная задача «Манчестер Сити» после покупки клуба инвесторами из ОАЭ в 2008 году. В 2016-м ради достижения цели «горожане» пригласили на пост главного тренера Пепа Гвардиолу, который дважды брал заветный трофей в роли наставника «Барселоны». В прошлом сезоне «Сити» дошел до финала турнира, но проиграл там лондонскому «Челси».

«Ливерпуль» — главный конкурент «Манчестер Сити» в АПЛ и Лиге чемпионов. Шансы Клоппа и Ко выиграть главный еврокубковый турнир оцениваются котировкой 3.10.

Мерсисайдцы уже брали ЛЧ при немецком специалисте — в 2019 году в финале был повержен «Тоттенхэм». В текущем розыгрыше главного еврокубкового турнира «Ливерпуль» выиграл семь из восьми проведенных матчей, а в четвертьфинале получил наименее грозного соперника из всех — португальскую «Бенфику».

«Бавария» шесть раз в истории брала главный еврокубковый трофей — последний триумф был в 2020 году, когда мюнхенцы переиграли «ПСЖ». Немцы настроены на пополнение клубного музея, а их главная надежда — Роберт Левандовски.

Польский форвард лидирует в гонке бомбардиров турнира с 12 мячами на счету. Кроме того, Левандовски мечтает получить «Золотой мяч» — сейчас он главный претендент на индивидуальный приз. Шансы «Баварии» выиграть текущий розыгрыш Лиги чемпионов аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 4.00.

Другие претенденты

«Челси» — действующий обладатель трофея. В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов синие переиграли «Манчестер Сити» с минимальным счетом. Тухель и Ко мечтали о защите титула, но после санкций против Романа Абрамовича и клуба надежд на такое развитие событий очень мало.

Будущее клуба в полной неопределенности, а болельщикам запрещено посещать гостевые матчи. Верите, что лондонцы справятся со всеми трудностями и защитят титул? Поставить на победу «Челси» в этой Лиге чемпионов можно за 12.0.

«Реал» — рекордсмен главного еврокубкового турнира по количеству титулов. Мадридцы 13 раз в истории поднимали заветный трофей над головой — последний триумф был в 2018 году.

В 1/8 финала турнира испанцы расправились с «ПСЖ». Триумф над французским грандом должен придать уверенности в своих силах, а поставить на победу «Реала» в нынешней Лиге чемпионов можно за 14.0.

«Атлетико» трижды доходил до финала главного еврокубкового турнира, но пока не побеждал там. Диего Симеоне не оставляет надежд поднять над головой заветный трофей в роли наставника мадридского клуба.

В прошлом раунде «матрасники» выбили «Манчестер Юнайтед» и не намерены останавливаться на достигнутом. Сделать ставку на победу «Атлетико» в Лиге чемпионов можно с коэффициентом 19.0.

Диего Симеоне. Фото Reuters

Без шансов?

«Вильярреал» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, а в 1/8 финала текущего розыгрыша ЛЧ выбил туринский «Ювентус». Шансы «желтой подлодки» на триумф в главном еврокубковом турнире аналитики букмекерской компании оценили котировкой 60.0.

«Бенфика» дважды в истории брала трофей главного еврокубкового турнира, но было это очень давно — в сезонах-1960/61 и -1961/62. После последнего триумфа руководство клуба отказалось повысить жалованье главному тренеру Беле Гуттманну. В знак протеста венгерский специалист покинул команду и заявил, что без него «орлы» не сумеют выиграть в течение следующего века хотя бы один еврокубковый турнир.

До сих пор проклятие держится в силе — после ухода Гуттмана у «Бенфики» было восемь еврокубковых финалов, но ни один из них не увенчался успехом. В прошлом раунде ЛЧ лиссабонцы сенсационно выбили «Аякс». Сумеют продолжить в том же духе и разрушить чары?

Победа «Бенфики» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов оценивается котировкой 100.

Кому достанется заветный турнир на этот раз?