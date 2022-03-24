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24 марта, 18:15

Лига чемпионов без Роналду, Месси и Мбаппе: путь Гвардиолы к мечте открыт?

Прогнозы и ставки на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2021/22
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
Диего Симеоне.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» — главный фаворит турнира.

5 апреля стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА. Осталось восемь претендентов на победу в главном еврокубковом турнире, финал которого пройдет в мае на «Стад де Франс» в Париже. «Спорт-экспресс» разбирается с шансами команд на победу при поддержке букмекерских котировок.

Главные фавориты

«Манчестер Сити» — главный фаворит текущего розыгрыша Лиги чемпионов, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы «горожан» поднять заветный трофей над головой оцениваются коэффициентом 2.80.

Победа в Лиге чемпионов — главная задача «Манчестер Сити» после покупки клуба инвесторами из ОАЭ в 2008 году. В 2016-м ради достижения цели «горожане» пригласили на пост главного тренера Пепа Гвардиолу, который дважды брал заветный трофей в роли наставника «Барселоны». В прошлом сезоне «Сити» дошел до финала турнира, но проиграл там лондонскому «Челси».

Диего Симеоне. «Манчестер Сити» — «Атлетико»: Симеоне снова не пустит Гвардиолу к заветному титулу?

«Ливерпуль» — главный конкурент «Манчестер Сити» в АПЛ и Лиге чемпионов. Шансы Клоппа и Ко выиграть главный еврокубковый турнир оцениваются котировкой 3.10.

Мерсисайдцы уже брали ЛЧ при немецком специалисте — в 2019 году в финале был повержен «Тоттенхэм». В текущем розыгрыше главного еврокубкового турнира «Ливерпуль» выиграл семь из восьми проведенных матчей, а в четвертьфинале получил наименее грозного соперника из всех — португальскую «Бенфику».

«Бавария» шесть раз в истории брала главный еврокубковый трофей — последний триумф был в 2020 году, когда мюнхенцы переиграли «ПСЖ». Немцы настроены на пополнение клубного музея, а их главная надежда — Роберт Левандовски.

Польский форвард лидирует в гонке бомбардиров турнира с 12 мячами на счету. Кроме того, Левандовски мечтает получить «Золотой мяч» — сейчас он главный претендент на индивидуальный приз. Шансы «Баварии» выиграть текущий розыгрыш Лиги чемпионов аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 4.00.

Роберт Левандовски. «Вильярреал» — «Бавария»: Левандовски на пути к «Золотому мячу»

Другие претенденты

«Челси» — действующий обладатель трофея. В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов синие переиграли «Манчестер Сити» с минимальным счетом. Тухель и Ко мечтали о защите титула, но после санкций против Романа Абрамовича и клуба надежд на такое развитие событий очень мало.

Будущее клуба в полной неопределенности, а болельщикам запрещено посещать гостевые матчи. Верите, что лондонцы справятся со всеми трудностями и защитят титул? Поставить на победу «Челси» в этой Лиге чемпионов можно за 12.0.

«Реал» — рекордсмен главного еврокубкового турнира по количеству титулов. Мадридцы 13 раз в истории поднимали заветный трофей над головой — последний триумф был в 2018 году.

В 1/8 финала турнира испанцы расправились с «ПСЖ». Триумф над французским грандом должен придать уверенности в своих силах, а поставить на победу «Реала» в нынешней Лиге чемпионов можно за 14.0.

Карим Бензема. «Челси» — «Реал»: Бензема будет биться за полуфинал ЛЧ, пока Азар ест бургеры

«Атлетико» трижды доходил до финала главного еврокубкового турнира, но пока не побеждал там. Диего Симеоне не оставляет надежд поднять над головой заветный трофей в роли наставника мадридского клуба.

В прошлом раунде «матрасники» выбили «Манчестер Юнайтед» и не намерены останавливаться на достигнутом. Сделать ставку на победу «Атлетико» в Лиге чемпионов можно с коэффициентом 19.0.

Диего Симеоне. Фото Reuters
Диего Симеоне.
Фото Reuters

Без шансов?

«Вильярреал» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, а в 1/8 финала текущего розыгрыша ЛЧ выбил туринский «Ювентус». Шансы «желтой подлодки» на триумф в главном еврокубковом турнире аналитики букмекерской компании оценили котировкой 60.0.

«Бенфика» дважды в истории брала трофей главного еврокубкового турнира, но было это очень давно — в сезонах-1960/61 и -1961/62. После последнего триумфа руководство клуба отказалось повысить жалованье главному тренеру Беле Гуттманну. В знак протеста венгерский специалист покинул команду и заявил, что без него «орлы» не сумеют выиграть в течение следующего века хотя бы один еврокубковый турнир.

До сих пор проклятие держится в силе — после ухода Гуттмана у «Бенфики» было восемь еврокубковых финалов, но ни один из них не увенчался успехом. В прошлом раунде ЛЧ лиссабонцы сенсационно выбили «Аякс». Сумеют продолжить в том же духе и разрушить чары?

Победа «Бенфики» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов оценивается котировкой 100.

Кому достанется заветный турнир на этот раз?

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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