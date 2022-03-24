Лига чемпионов без Роналду, Месси и Мбаппе: путь Гвардиолы к мечте открыт?
5 апреля стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА. Осталось восемь претендентов на победу в главном еврокубковом турнире, финал которого пройдет в мае на «Стад де Франс» в Париже. «Спорт-экспресс» разбирается с шансами команд на победу при поддержке букмекерских котировок.
Главные фавориты
«Манчестер Сити» — главный фаворит текущего розыгрыша Лиги чемпионов, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы «горожан» поднять заветный трофей над головой оцениваются коэффициентом 2.80.
Победа в Лиге чемпионов — главная задача «Манчестер Сити» после покупки клуба инвесторами из ОАЭ в 2008 году. В 2016-м ради достижения цели «горожане» пригласили на пост главного тренера Пепа Гвардиолу, который дважды брал заветный трофей в роли наставника «Барселоны». В прошлом сезоне «Сити» дошел до финала турнира, но проиграл там лондонскому «Челси».
«Ливерпуль» — главный конкурент «Манчестер Сити» в АПЛ и Лиге чемпионов. Шансы Клоппа и Ко выиграть главный еврокубковый турнир оцениваются котировкой 3.10.
Мерсисайдцы уже брали ЛЧ при немецком специалисте — в 2019 году в финале был повержен «Тоттенхэм». В текущем розыгрыше главного еврокубкового турнира «Ливерпуль» выиграл семь из восьми проведенных матчей, а в четвертьфинале получил наименее грозного соперника из всех — португальскую «Бенфику».
«Бавария» шесть раз в истории брала главный еврокубковый трофей — последний триумф был в 2020 году, когда мюнхенцы переиграли «ПСЖ». Немцы настроены на пополнение клубного музея, а их главная надежда — Роберт Левандовски.
Польский форвард лидирует в гонке бомбардиров турнира с 12 мячами на счету. Кроме того, Левандовски мечтает получить «Золотой мяч» — сейчас он главный претендент на индивидуальный приз. Шансы «Баварии» выиграть текущий розыгрыш Лиги чемпионов аналитики букмекерской компании оценили коэффициентом 4.00.
Другие претенденты
«Челси» — действующий обладатель трофея. В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов синие переиграли «Манчестер Сити» с минимальным счетом. Тухель и Ко мечтали о защите титула, но после санкций против Романа Абрамовича и клуба надежд на такое развитие событий очень мало.
Будущее клуба в полной неопределенности, а болельщикам запрещено посещать гостевые матчи. Верите, что лондонцы справятся со всеми трудностями и защитят титул? Поставить на победу «Челси» в этой Лиге чемпионов можно за 12.0.
«Реал» — рекордсмен главного еврокубкового турнира по количеству титулов. Мадридцы 13 раз в истории поднимали заветный трофей над головой — последний триумф был в 2018 году.
В 1/8 финала турнира испанцы расправились с «ПСЖ». Триумф над французским грандом должен придать уверенности в своих силах, а поставить на победу «Реала» в нынешней Лиге чемпионов можно за 14.0.
«Атлетико» трижды доходил до финала главного еврокубкового турнира, но пока не побеждал там. Диего Симеоне не оставляет надежд поднять над головой заветный трофей в роли наставника мадридского клуба.
В прошлом раунде «матрасники» выбили «Манчестер Юнайтед» и не намерены останавливаться на достигнутом. Сделать ставку на победу «Атлетико» в Лиге чемпионов можно с коэффициентом 19.0.
Без шансов?
«Вильярреал» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, а в 1/8 финала текущего розыгрыша ЛЧ выбил туринский «Ювентус». Шансы «желтой подлодки» на триумф в главном еврокубковом турнире аналитики букмекерской компании оценили котировкой 60.0.
«Бенфика» дважды в истории брала трофей главного еврокубкового турнира, но было это очень давно — в сезонах-1960/61 и -1961/62. После последнего триумфа руководство клуба отказалось повысить жалованье главному тренеру Беле Гуттманну. В знак протеста венгерский специалист покинул команду и заявил, что без него «орлы» не сумеют выиграть в течение следующего века хотя бы один еврокубковый турнир.
До сих пор проклятие держится в силе — после ухода Гуттмана у «Бенфики» было восемь еврокубковых финалов, но ни один из них не увенчался успехом. В прошлом раунде ЛЧ лиссабонцы сенсационно выбили «Аякс». Сумеют продолжить в том же духе и разрушить чары?
Победа «Бенфики» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов оценивается котировкой 100.
Кому достанется заветный турнир на этот раз?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7