Действующий победитель Лиги чемпионов вылетел в четвертьфинале.

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24 избаловали зрителей голами. Всего за восемь игр команды забили 32 мяча — рекорд турнира для этой стадии. На фоне шести предыдущих встреч, в каждой из которых пробивался тотал больше 2,5, два заключительных противостояния некоторым могли слегка наскучить.

Если «Бавария» с «Арсеналом» феерии действительно не дали, то на «Этихаде» все было вполне ярко. Матч «Манчестер Сити» с «Реалом» с первых минут напоминал элитный поединок UFC. Два топ-бойца и длиннющая, будто пятираундовая, встреча. Можно сказать, титульник (не просто так это противостояние называли досрочным финалом).

Хозяева сразу заняли центр октагона и нащупывали варианты для удара, не спеша взвинчивая темп. Мадридцев такое устраивало, они изначально вышли играть вторым номером. Уже на 12-й минуте команда Анчелотти поймала оппонента на контрвыпаде, который закончился двоечкой от Родриго, отправившим «Сити» в нокдаун.

У «Манчестера» реально подкосились ноги, до перерыва в себя прийти так и не удалось. Из моментов выделяются только пара дальних выстрелов Де Брейне, больше напоминающих лоукики, и в клинче родившийся удар Холанна в перекладину. А «Реал» и не собирался ничего менять, все работало. Гостей более чем устраивало происходящее в манчестерской клетке. Мадрид относительно спокойно нейтрализовывал выпады соперника и принимал комбинации в блок.

Начо и Эрлин Холанн. Фото Global Look Press

Англичане никак не могли акцентированно попасть, а Гвардиола слишком долго верил в стартовый план на игру — ноль перемен до 70-й минуты. Гол пришел сразу, когда в бой бросили Жереми Доку. Бельгиец дал взрывной мощи, внес хаос в штрафную и в головы защитников, которые грубо ошиблись и позволили Де Брейне забить. Возможно, Пеп чуть затянул с выходом Доку, потому что ждал усталости «Реала». Удивительно, но дыхалка испанцев иссякла гораздо раньше, чем у более загруженных футболом конкурентов.

Понятно, что глухая оборона выматывает. И все равно как-то слишком автобусно выглядел Мадрид в конце основного времени и в овертаймах. Это вопрос не к самой идее, грамотно защищаться тоже надо уметь, тем более, как уже сказано выше, все работало. Просто есть ощущение, что Карло не планировал садиться настолько глубоко.

Забить второй за оставшееся время у «Сити» не получилось, а в овертайме сказалась бешеная интенсивность последних недель и конкретно половины только что прошедшего второго тайма. Бодрее всех выглядели два человека: неугомонный Уокер, который опять съел Винисиуса на пространстве, и Альварес, вышедший вместо Холанна. Ко второму овертайму зрелище смотрелось будто в замедленном повторе. Знаете, когда два ударника истратили все ресурсы и к концу драки вяло выбрасывают кулаки хоть куда-нибудь в тело? Вот здесь было что-то похожее.

Поединок прошел всю дистанцию, включая серию пенальти. Нокаутов, в отличие от прошлогоднего спарринга, не случилось. «Реал» победил по очкам. Футбол объективнее смешанных единоборств, здесь все четко — выиграл тот, кто забил больше голов. Но в мире UFC все так и закончилось бы ничьей. Оба бойца качественно гасили преимущества соперника и грамотно действовали в соответствии с планом. Даже напропускали поровну. Было бы обидно терять любого из этой пары, но в Лиге чемпионов судья обязательно должен поднять руку одного из участников побоища. Защита не удалась, пояс снова вакантен.