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Из-за ошибок Онана у «МЮ» почти не осталось шансов на плей-офф. Но в АПЛ он — один из лучших

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболист Андре Онана
Андре Онана.
Фото Reuters
Стоило ли расставаться с Де Хеа?

После трехматчевой сухой серии в АПЛ Андре Онана полностью провалил важнейшую игру в Стамбуле, допустив три ошибки во встрече с «Галатасараем» (3:3).

Казалось, что после голов Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеша команда Эрика тен Хага не испытает серьезных проблем, но преимущество в два мяча растаяло на глазах. Что произошло?

Лига чемпионов. Группа A
29 нояб, 20:45. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
3:3
Манчестер Юнайтед

Онана пропустил два удара со штрафных, летевших прямо в него. Потерял ближний угол

На 29-й минуте манкунианцы вели со счетом 2:0, игрок турецкой команды Хаким Зиеш готовился исполнить штрафной правее от центра. Здесь нужно отметить важную деталь: два футболиста «Галатасарая» сделали фальшстенку, пытаясь смутить голкипера.

Онана решил прочитать удар заранее и дернулся в левый от себя угол, а марокканский полузащитник пробил в ту часть ворот, где изначально находился камерунец. Андре взглядом провожал мяч, упав на колени.

Во втором тайме «бенефис» вратаря не закончился. Снова Зиеш пробил со штрафного, снова что-то непонятное пытался сделать Онана. Возможно, камерунца запутал пробегавший мимо футболист «Галатасарая», так и не коснувшийся мяча.

В любом случае, это выглядело неуклюже: Андре просто отбил себе мяч за спину. К этому моменту счет уже был 3:2 в пользу «МЮ».

Апофеозом стал третий гол турок. Кажется, команда Окана Бурука поняла, что главное в этом матче — бить в створ. На 71-й минуте вышедший на замену Керем Актюркоглу мощно приложился по воротам «МЮ», а Онана пустил в ближний угол. Нет сомнений, что камерунец должен был справляться с таким ударом.

Ничья 3:3 и худший матч Андре в футболке манчестерского клуба. При этом математические шансы на выход в плей-офф ЛЧ у «МЮ» все еще есть. Для этого им нужно обыграть в последнем туре «Баварию».

Тен Хаг взял вину на себя, Скоулз жестко прошелся по голкиперу

После ничьей в Стамбуле главный тренер «МЮ» заявил, что видит прогресс в игре команды. Что касается упущенных трех очков, то специалист винит в этом только себя:

«Кто во всем виноват? Конечно же, я, на мне вся ответственность. Онана? Он в порядке. Дело не в отдельных людях. Конечно, индивидуальные ошибки в футболе могут иметь значение, и вы берете на себя ответственность за это, но дело всегда в команде».

Полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминай, забивший один из мячей, поддержал партнера по команде:

«У нас сплоченная команда, в которой нет индивидуалистов, мы все хотим сражаться друг за друга и доказывать, что справимся с проблемами. Надеюсь, в коллективе все будет хорошо и нам повезет в плане результатов».

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Легенда манкунианцев Пол Скоулз стал одним из тех, кто раскритиковал игру вратаря:

«Во всех трех голах виноват Онана. Очень обидно видеть такую игру от него — в последние недели он был неплох, но все равно не смог совладать с собой в Лиге чемпионов. Думаю, у Онана страдает концентрация — самая важная для голкипера вещь. Соперники, наверное, думают: давайте просто бить по воротам. Каждый раз казалось, что он пропустит снова».

Бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Уорнок считает, что в матчах такого масштаба голкипер не имеет права на ошибку.

«Не думаю, что Онана имеет право пропускать в ближний угол. Он должен лучше занимать позицию на линии ворот. Сегодня он подвел свою команду, и мне неприятно говорить об этом. В матчах такого масштаба нужно играть на порядок лучше».

Цифры Онана в ЛЧ — катастрофа

С сезона-2018/19 камерунец провел в Лиге чемпионов 44 встречи и допустил 7 ошибок, приведших к голам в ворота его команд. Это худший показатель среди голкиперов — никто другой не совершал больше трех результативных ошибок за этот период.

Кроме того, «МЮ» пропустил 14 голов в текущем розыгрыше ЛЧ — это антирекорд клуба на групповом этапе. Во всех матчах ворота манкунианцев защищал именно Онана.

Практически по всем продвинутым вратарским метрикам Андре в числе худших. Например, по проценту сейвов в Лиге чемпионов Онана находится далеко за пределами топ-10 — 62,5. Для сравнения, у лидера Янна Зоммера («Интер») — 88,9.

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Парадоксально, но Андре — один из лучших вратарей АПЛ прямо сейчас. Об этом говорят цифры

После трех пропущенных мячей в манчестерском дерби камерунец выдал мощную сухую серию — 312 минут. Он дольше всех в этом сезоне сохраняет ворота в неприкосновенности, и этот показатель еще может увеличиться.

По количеству отраженных ударов Андре обгоняет только один голкипер — Уэс Фодерингем из «Шеффилд Юнайтед» (65).

Еще одна важная метрика — качество предотвращенных ударов в створ (PSxG (+/-). По ней Онана делит второе место с Алиссоном, лидер — вратарь «Лутон Таун» Томас Камински.

Камерунский голкипер — лучший в АПЛ по проценту сейвов и сухим матчам.

А ведь еще недавно «МЮ» расстался с Де Хеа. Зря?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Главная проблема Онана — нестабильность. Ощущение, что Андре попал в капкан, в котором когда-то находился сам испанец. Ведь Давид Де Хеа приходил на смену легендарному Эдвину ван дер Сару и совершал не менее курьезные ошибки.

Разница лишь в том, что Давид тогда оказался в сильнейшем клубе Англии под руководством сэра Алекса Фергюсона, а Онана пришел в клуб-перестройку на второй год работы нового тренера.

«Перед Онана играет плохая линия обороны, но то же самое было при Де Хеа, — сказал экс-игрок «МЮ» Пол Паркер. — Андре нестабилен и не контролирует свои сейвы — кажется, что мячи отскакивают от него, как от батута. Я надеюсь, что повторится история с Давидом, который внезапно обрел себя в Англии, совершив немало ошибок».

Андре Онана
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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