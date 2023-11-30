Mundo Deportivo: «Захарян провел лучший матч за «Реал Сосьедад»

Журналист испанского Mundo Deportivo Унаи Вальверде оценил игру российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0).

Материал на сайте назван «Zakharyan saca su Arsenal» (Захарян показал свой АРСЕНал).

«Россиянин провел свой лучший матч в качестве игрока «Реал Сосьедад». Он доиграл встречу до конца, несмотря на то, что было несколько минут, когда казалось, что он уже измотан. Захарян показывал изысканную работу с мячом во многих атаках команды», — сказано в статье.

Ранее игру 20-летнего россиянина выделил главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль.