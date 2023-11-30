Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 12:32

Mundo Deportivo: «Захарян провел лучший матч за «Реал Сосьедад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»

Журналист испанского Mundo Deportivo Унаи Вальверде оценил игру российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0).

Материал на сайте назван «Zakharyan saca su Arsenal» (Захарян показал свой АРСЕНал).

«Россиянин провел свой лучший матч в качестве игрока «Реал Сосьедад». Он доиграл встречу до конца, несмотря на то, что было несколько минут, когда казалось, что он уже измотан. Захарян показывал изысканную работу с мячом во многих атаках команды», — сказано в статье.

Ранее игру 20-летнего россиянина выделил главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль.

Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал Сосьедад
ФК Ред Булл Зальцбург
1
2
Читайте также
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
В Италии хвалят Захаряна за игру в Лиге чемпионов
Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль выделил Захаряна после матча с «Зальцбургом»: «Он был очень хорош»
Захарян и «Реал Сосьедад» залетели в плей-офф Лиги чемпионов! «Бенфика» осталась за бортом
«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: Захарян вышел на 78-й минуте
Победный дебют Захаряна в Лиге чемпионов. Арсен помог «Реал Сосьедад» сохранить три очка в Лиссабоне
«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку», Захаряна заменили после перерыва
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Реал» — «Наполи», «ПСЖ» — «Ньюкасл» и другие матчи 5-го тура
В Италии хвалят Захаряна за игру в Лиге чемпионов
Тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль выделил Захаряна после матча с «Зальцбургом»: «Он был очень хорош»
Из-за ошибок Онана у «МЮ» почти не осталось шансов на плей-офф. Но в АПЛ он — один из лучших
Беллингем назвал свой гол в ворота «Наполи» заслугой меткости Алабы
Замбо-Ангисса: «Наполи» поплатился за ошибки в матче с «Реалом»
Анчелотти считает, что атмосфера в раздевалке стала ключом к победе «Реала» над «Наполи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Италии хвалят Захаряна за игру в Лиге чемпионов

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости