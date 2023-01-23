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Сегодня, 18:15

Экспресс из четырех событий Australian Open принес игроку букмекера 1,8 млн рублей

Евгений Коростелев
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Виктория Азаренко.
Фото Global Look Press
Выигрыш принесла неуверенная игра Виктории Азаренко.

В австралийском Мельбурне в конце января проходит первый крупный турнир нового года — Australian Open. Все внимание фанатов тенниса приковано к матчам с участием сильнейших игроков. Один из клиентов собрал экспресс из четырех событий, в результате чего получил коэффициент 7.25. Поставленные 250 000 рублей превратились в 1 812 500 рублей.

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Победный экспресс выглядит следующим образом:

  • Стефанос Циципас — Янник Синнер, П1 — коэффициент 1.42 (счет — 3:2);

  • Елена Остапенко — Кори Гауфф, ТБ 17.5 — 1.32 (7:5, 6:3);

  • Хуберт Хуркач — Себастьян Корда, П2 — 1.56 (2:3);

  • Виктория Азаренко — Чжу Линь, Ф2(+1.5) по сетам — 2.48 (2:1).

Итоговый коэффициент: 1.42 х 1.32 х 1.56 х 2.48 = 7.25.

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Только один матч из четырех завершился без напряжения: Остапенко и Гауфф обеспечили выигрыш еще по итогам первого сета, в котором разыграли 12 из необходимых 18 геймов. А вот другие встречи получились очень упорными. Особенно мужские. В игре между Стефаносом Циципасом и Янником Синнером нужна была победа грека, и он вел 2:0 по сетам. Однако итальянец так просто сдаваться не собирался и победил в пяти. За все время выступления на «Шлемах» Циципас лишь однажды проиграл, ведя 2:0, — Новаку Джоковичу в финале «Ролан Гаррос» — 2021. Ситуация могла повториться, но Стеф выстоял и вышел в четвертьфинал.

Также тяжелым и еще более закрученным получилось противостояние Хуберта Хуркача и Себастьяна Корды. Американец стадией ранее выбил из турнира одного из фаворитов — россиянина Даниила Медведева. Поэтому он считался фаворитом, но очень долго оправдывал статус: первая партия осталась за поляком, вторая и третья — за представителем США. В четвертой Хуберт разгромил соперника со счетом 6:1 и, казалось, перехватил инициативу, но пятый сет прошел без брейков. Судьба места в 1/4 турнира и экспресса решилась на супер-тай-брейке, где поляк повел 3:1, но разбазарил преимущество и в итоге проиграл 7:10.

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Еще в одном матче автору экспресса нужна была победа Чжу Линь, но не итоговая, а хотя бы в одном сете. До встречи с Викторией Азаренко китаянка была очень хороша: по 2:0 обыграла Ребекку Марино и Джил Тайкманн, а в третьем круге выбила шестую «сеяную», гречанку Марию Саккари. Казалось, Чжу должна побороться, и она это сделала: со старта встречи 28-летняя спортсменка повела с брейком, упустила преимущество, но снова вырвалась вперед и закрыла партию 6:4. Да, полностью забрать матч ей не удалось — Азаренко взяла два следующих сета со счетом 6:1, 6:4. Однако даже такого результата хватило, чтобы автор ставки стал обладателем 1 812 500 рублей со ставки в 250 000.

Теннис
Australian Open
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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