Экспресс из четырех событий Australian Open принес игроку букмекера 1,8 млн рублей
В австралийском Мельбурне в конце января проходит первый крупный турнир нового года — Australian Open. Все внимание фанатов тенниса приковано к матчам с участием сильнейших игроков. Один из клиентов собрал экспресс из четырех событий, в результате чего получил коэффициент 7.25. Поставленные 250 000 рублей превратились в 1 812 500 рублей.
Победный экспресс выглядит следующим образом:
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Стефанос Циципас — Янник Синнер, П1 — коэффициент 1.42 (счет — 3:2);
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Елена Остапенко — Кори Гауфф, ТБ 17.5 — 1.32 (7:5, 6:3);
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Хуберт Хуркач — Себастьян Корда, П2 — 1.56 (2:3);
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Виктория Азаренко — Чжу Линь, Ф2(+1.5) по сетам — 2.48 (2:1).
Итоговый коэффициент: 1.42 х 1.32 х 1.56 х 2.48 = 7.25.
Только один матч из четырех завершился без напряжения: Остапенко и Гауфф обеспечили выигрыш еще по итогам первого сета, в котором разыграли 12 из необходимых 18 геймов. А вот другие встречи получились очень упорными. Особенно мужские. В игре между Стефаносом Циципасом и Янником Синнером нужна была победа грека, и он вел 2:0 по сетам. Однако итальянец так просто сдаваться не собирался и победил в пяти. За все время выступления на «Шлемах» Циципас лишь однажды проиграл, ведя 2:0, — Новаку Джоковичу в финале «Ролан Гаррос» — 2021. Ситуация могла повториться, но Стеф выстоял и вышел в четвертьфинал.
Также тяжелым и еще более закрученным получилось противостояние Хуберта Хуркача и Себастьяна Корды. Американец стадией ранее выбил из турнира одного из фаворитов — россиянина Даниила Медведева. Поэтому он считался фаворитом, но очень долго оправдывал статус: первая партия осталась за поляком, вторая и третья — за представителем США. В четвертой Хуберт разгромил соперника со счетом 6:1 и, казалось, перехватил инициативу, но пятый сет прошел без брейков. Судьба места в 1/4 турнира и экспресса решилась на супер-тай-брейке, где поляк повел 3:1, но разбазарил преимущество и в итоге проиграл 7:10.
Еще в одном матче автору экспресса нужна была победа Чжу Линь, но не итоговая, а хотя бы в одном сете. До встречи с Викторией Азаренко китаянка была очень хороша: по 2:0 обыграла Ребекку Марино и Джил Тайкманн, а в третьем круге выбила шестую «сеяную», гречанку Марию Саккари. Казалось, Чжу должна побороться, и она это сделала: со старта встречи 28-летняя спортсменка повела с брейком, упустила преимущество, но снова вырвалась вперед и закрыла партию 6:4. Да, полностью забрать матч ей не удалось — Азаренко взяла два следующих сета со счетом 6:1, 6:4. Однако даже такого результата хватило, чтобы автор ставки стал обладателем 1 812 500 рублей со ставки в 250 000.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2