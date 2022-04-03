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«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: Ляказетт устроит голевую гонку

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 4 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
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Александр Ляказетт, Арсенал&quot;.
Фото Global Look Press
В последнем матче француз сделал хет-трик.

4 апреля 2022 года в 31-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» примет «Арсенал». Главный арбитр матча Пол Тирни даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
04 апр, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 4 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в предстоящей встрече победят гости. На успешный для «Арсенала» исход матча можно поставить с коэффициентом 2.03 (вероятность — 49%). Победа «Кристал Пэлас» идет за 4.00 (24%), а ничья — за 3.40 (27%).

Но широчайшая линия не ограничивается только этими вариантами. На тотал больше 2.5 гола котировка 2.17, а обратный вариант стоит 1.74.

Если обе команды забьют, автора ставки на этот исход ждет выигрыш, в 1.98 раза превышающий сумму пари.

Для любителей жесткого футбола есть ставка на удаление в матче за 6.00, а еще возможность поставить на пенальти в пользу одной из команд за 3.00.

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«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 31-го тура АПЛ 4 апреля 2022 года

В начале сезона канониры обитали внизу турнирной таблицы, но постепенно взобрались поближе к вершине и, несмотря на несколько неприятных скандалов, забронировали любимую четвертую строчку. Достичь результата помогли убойные февраль и март — за два месяца команда Микеля Артеты выиграла семь матчей, а единственное поражение потерпела от «Ливерпуля».

Возможная победа над «Кристал Пэлас» позволит «Арсеналу» еще плотнее засесть в топ-4 и почти настичь «Челси» — между клубами будет всего два балла. Но Патрик Виейра и его бойцы готовы дать отпор, как сделали это в недавнем матче с «Сити». Да, хозяева «Селхерст Парк» не могут похвастать такими же результатами, как «Арсенал», но и они в последнее время зацепили несколько нерядовых побед: 4:0 над «Эвертоном» и 2:0 над «Вулверхэмптоном».

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Что касается возможных сценариев предстоящего матча, то максимальна вероятность голов в обе стороны. Не зря же команды забивали хотя бы по одному мячу в восьми из девяти последних встреч. Коэффициент на «обе забьют» — 1.98.

Также стоит рассмотреть вариант со ставкой на гол Александра Ляказетта. Именно француз стал лидером атаки «канониров» после ухода из клуба опального Пьер-Эмерика Обамеянга. На точный удар страйкера можно поставить с котировкой 2.40.

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Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Обе команды делают упор на атаку и не откажутся от своего плана в ближайшем матче. Если оттолкнуться от статистики, то в последних десяти очных встречах «Арсенал» и «Кристал Пэлас» восемь раз пробивали тотал больше 2.5 мяча. Есть все предпосылки, что история повторится и в этот раз.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.19.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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