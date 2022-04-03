«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: Ляказетт устроит голевую гонку
4 апреля 2022 года в 31-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» примет «Арсенал». Главный арбитр матча Пол Тирни даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 4 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в предстоящей встрече победят гости. На успешный для «Арсенала» исход матча можно поставить с коэффициентом 2.03 (вероятность — 49%). Победа «Кристал Пэлас» идет за 4.00 (24%), а ничья — за 3.40 (27%).
Но широчайшая линия не ограничивается только этими вариантами. На тотал больше 2.5 гола котировка 2.17, а обратный вариант стоит 1.74.
Если обе команды забьют, автора ставки на этот исход ждет выигрыш, в 1.98 раза превышающий сумму пари.
Для любителей жесткого футбола есть ставка на удаление в матче за 6.00, а еще возможность поставить на пенальти в пользу одной из команд за 3.00.
«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 31-го тура АПЛ 4 апреля 2022 года
В начале сезона канониры обитали внизу турнирной таблицы, но постепенно взобрались поближе к вершине и, несмотря на несколько неприятных скандалов, забронировали любимую четвертую строчку. Достичь результата помогли убойные февраль и март — за два месяца команда Микеля Артеты выиграла семь матчей, а единственное поражение потерпела от «Ливерпуля».
Возможная победа над «Кристал Пэлас» позволит «Арсеналу» еще плотнее засесть в топ-4 и почти настичь «Челси» — между клубами будет всего два балла. Но Патрик Виейра и его бойцы готовы дать отпор, как сделали это в недавнем матче с «Сити». Да, хозяева «Селхерст Парк» не могут похвастать такими же результатами, как «Арсенал», но и они в последнее время зацепили несколько нерядовых побед: 4:0 над «Эвертоном» и 2:0 над «Вулверхэмптоном».
Что касается возможных сценариев предстоящего матча, то максимальна вероятность голов в обе стороны. Не зря же команды забивали хотя бы по одному мячу в восьми из девяти последних встреч. Коэффициент на «обе забьют» — 1.98.
Также стоит рассмотреть вариант со ставкой на гол Александра Ляказетта. Именно француз стал лидером атаки «канониров» после ухода из клуба опального Пьер-Эмерика Обамеянга. На точный удар страйкера можно поставить с котировкой 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
Обе команды делают упор на атаку и не откажутся от своего плана в ближайшем матче. Если оттолкнуться от статистики, то в последних десяти очных встречах «Арсенал» и «Кристал Пэлас» восемь раз пробивали тотал больше 2.5 мяча. Есть все предпосылки, что история повторится и в этот раз.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.19.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0