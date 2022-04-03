В последнем матче француз сделал хет-трик.

4 апреля 2022 года в 31-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» на стадионе «Селхерст Парк» примет «Арсенал». Главный арбитр матча Пол Тирни даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 4 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в предстоящей встрече победят гости. На успешный для «Арсенала» исход матча можно поставить с коэффициентом 2.03 (вероятность — 49%). Победа «Кристал Пэлас» идет за 4.00 (24%), а ничья — за 3.40 (27%).

Но широчайшая линия не ограничивается только этими вариантами. На тотал больше 2.5 гола котировка 2.17, а обратный вариант стоит 1.74.

Если обе команды забьют, автора ставки на этот исход ждет выигрыш, в 1.98 раза превышающий сумму пари.

Для любителей жесткого футбола есть ставка на удаление в матче за 6.00, а еще возможность поставить на пенальти в пользу одной из команд за 3.00.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 31-го тура АПЛ 4 апреля 2022 года

В начале сезона канониры обитали внизу турнирной таблицы, но постепенно взобрались поближе к вершине и, несмотря на несколько неприятных скандалов, забронировали любимую четвертую строчку. Достичь результата помогли убойные февраль и март — за два месяца команда Микеля Артеты выиграла семь матчей, а единственное поражение потерпела от «Ливерпуля».

Возможная победа над «Кристал Пэлас» позволит «Арсеналу» еще плотнее засесть в топ-4 и почти настичь «Челси» — между клубами будет всего два балла. Но Патрик Виейра и его бойцы готовы дать отпор, как сделали это в недавнем матче с «Сити». Да, хозяева «Селхерст Парк» не могут похвастать такими же результатами, как «Арсенал», но и они в последнее время зацепили несколько нерядовых побед: 4:0 над «Эвертоном» и 2:0 над «Вулверхэмптоном».

Что касается возможных сценариев предстоящего матча, то максимальна вероятность голов в обе стороны. Не зря же команды забивали хотя бы по одному мячу в восьми из девяти последних встреч. Коэффициент на «обе забьют» — 1.98.

Также стоит рассмотреть вариант со ставкой на гол Александра Ляказетта. Именно француз стал лидером атаки «канониров» после ухода из клуба опального Пьер-Эмерика Обамеянга. На точный удар страйкера можно поставить с котировкой 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Обе команды делают упор на атаку и не откажутся от своего плана в ближайшем матче. Если оттолкнуться от статистики, то в последних десяти очных встречах «Арсенал» и «Кристал Пэлас» восемь раз пробивали тотал больше 2.5 мяча. Есть все предпосылки, что история повторится и в этот раз.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.19.