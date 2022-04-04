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«Металлург» — «Трактор»: команда Воробьева затормозит после самой результативной серии в истории

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 5 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Магнитогорский «Металлург».
Фото Global Look Press
«Магнитка» и «Трактор» — самые забивные команды регулярки.

5 апреля 2022 года «Арена-Металлург» примет второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Магнитогорский «Металлург» сыграет с «Трактором» в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 5 апреля 2022 года

Небольшим фаворитом, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, являются хозяева. Коэффициент на победу «Магнитки» 2.30 — примерно 42% вероятности. Пари с победой гостей идет за 2.55 (38%), ничья в основное время — за 4.50 (20%).

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Для меньшего риска можно поставить на один из вариантов результата с форой.

• Ф1 (+1) идет за 1.32;

• Ф1 (-1) — за 2.85;

• Ф2 (+1) — за 1.40;

• Ф2 (-1) — за 3.20.

Победа «Металлурга» с учетом овертайма оценена коэффициентом 1.82, аналогичная линия у «Трактора» — 2.00.

Тотал больше 5.5 гола можно оформить за 2.40, меньше — за 1.53. На то, что в игре забьют минимум четыре шайбы, предложен коэффициент 1.39. Обратное пари идет за 2.85.

«Металлург» — «Трактор»: прогноз и анализ матча финальной серии Восточной конференции КХЛ 5 апреля 2022 года

«Магнитка» с отрывом самая забивная команда регулярного чемпионата КХЛ: она оформила 164 шайбы за 48 матчей — 3,4 за игру. В плей-офф «Металлург» продолжил феерить: вонзил 47 шайб за первые две стадии и выдал вместе с «Авангардом» самую результативную серию в истории Кубка Гагарина, причем рекорд пал еще до седьмого заключительного матча.

Мощную голевую статистику команде Ильи Воробьева испортили два разгрома от «ястребов» — 1:8 и 1:5, без них средняя результативность «Магнитки» подобралась бы к пяти голам за игру. Поставить на индивидуальный тотал больше 2,5 гола можно с коэффициентом 1.97.

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При этом второй самой результативной командой регулярки оказался именно «Трактор». Команда из Челябинска отстала от лидера Востока на 12 шайб, а в плей-офф тоже выдала несколько крутых перформансов: 7:1 и 4:1 с «Салаватом Юлаевым», 4:3 с «Нефтехимиком».

Голевые возможности команды Анвара Гатиятулина оценены не намного ниже. Индивидуальный тотал больше 2,5 гола идет за 2.10, обратная ставка — за 1.68.

Также команды немало пропускают: в топ-12 регулярного чемпионата никто не вытаскивал шайбу из своих ворот чаще.

В регулярке оба матча между «Металлургом» и «Трактором» закончились с одинаковым счетом 3:2: «Магнитка» победила дома, а челябинцы у себя на родине дожали соперника в овертайме.

Кстати, в обеих встречах первой забивала «Магнитка». Коэффициент на то, что клуб провернет это и во втором матче финальной серии, — 1.83.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Трактор»

«Магнитка» подошла к финалу после тяжелой и эмоциональной семиматчевой серии с «Авангардом», «Трактор» — после нервного шестиматчевого противостояния с «Салаватом Юлаевым». Скорее всего, команды уже не полезут в искрящую атакующую игру, тем более в финале конференции. Несмотря на высокую результативность коллективов по сезону, весьма вероятным исходом станет игра без большого количества голов.

Рекомендованная ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.53.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: Ляказетт устроит голевую гонку
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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