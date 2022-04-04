«Магнитка» и «Трактор» — самые забивные команды регулярки.

5 апреля 2022 года «Арена-Металлург» примет второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Магнитогорский «Металлург» сыграет с «Трактором» в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 5 апреля 2022 года

Небольшим фаворитом, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, являются хозяева. Коэффициент на победу «Магнитки» 2.30 — примерно 42% вероятности. Пари с победой гостей идет за 2.55 (38%), ничья в основное время — за 4.50 (20%).

Для меньшего риска можно поставить на один из вариантов результата с форой.

• Ф1 (+1) идет за 1.32;

• Ф1 (-1) — за 2.85;

• Ф2 (+1) — за 1.40;

• Ф2 (-1) — за 3.20.

Победа «Металлурга» с учетом овертайма оценена коэффициентом 1.82, аналогичная линия у «Трактора» — 2.00.

Тотал больше 5.5 гола можно оформить за 2.40, меньше — за 1.53. На то, что в игре забьют минимум четыре шайбы, предложен коэффициент 1.39. Обратное пари идет за 2.85.

«Металлург» — «Трактор»: прогноз и анализ матча финальной серии Восточной конференции КХЛ 5 апреля 2022 года

«Магнитка» с отрывом самая забивная команда регулярного чемпионата КХЛ: она оформила 164 шайбы за 48 матчей — 3,4 за игру. В плей-офф «Металлург» продолжил феерить: вонзил 47 шайб за первые две стадии и выдал вместе с «Авангардом» самую результативную серию в истории Кубка Гагарина, причем рекорд пал еще до седьмого заключительного матча.

Мощную голевую статистику команде Ильи Воробьева испортили два разгрома от «ястребов» — 1:8 и 1:5, без них средняя результативность «Магнитки» подобралась бы к пяти голам за игру. Поставить на индивидуальный тотал больше 2,5 гола можно с коэффициентом 1.97.

При этом второй самой результативной командой регулярки оказался именно «Трактор». Команда из Челябинска отстала от лидера Востока на 12 шайб, а в плей-офф тоже выдала несколько крутых перформансов: 7:1 и 4:1 с «Салаватом Юлаевым», 4:3 с «Нефтехимиком».

Голевые возможности команды Анвара Гатиятулина оценены не намного ниже. Индивидуальный тотал больше 2,5 гола идет за 2.10, обратная ставка — за 1.68.

Также команды немало пропускают: в топ-12 регулярного чемпионата никто не вытаскивал шайбу из своих ворот чаще.

В регулярке оба матча между «Металлургом» и «Трактором» закончились с одинаковым счетом 3:2: «Магнитка» победила дома, а челябинцы у себя на родине дожали соперника в овертайме.

Кстати, в обеих встречах первой забивала «Магнитка». Коэффициент на то, что клуб провернет это и во втором матче финальной серии, — 1.83.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Трактор»

«Магнитка» подошла к финалу после тяжелой и эмоциональной семиматчевой серии с «Авангардом», «Трактор» — после нервного шестиматчевого противостояния с «Салаватом Юлаевым». Скорее всего, команды уже не полезут в искрящую атакующую игру, тем более в финале конференции. Несмотря на высокую результативность коллективов по сезону, весьма вероятным исходом станет игра без большого количества голов.

Рекомендованная ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.53.