«Металлург» — «Трактор»: команда Воробьева затормозит после самой результативной серии в истории
5 апреля 2022 года «Арена-Металлург» примет второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Магнитогорский «Металлург» сыграет с «Трактором» в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 5 апреля 2022 года
Небольшим фаворитом, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, являются хозяева. Коэффициент на победу «Магнитки» 2.30 — примерно 42% вероятности. Пари с победой гостей идет за 2.55 (38%), ничья в основное время — за 4.50 (20%).
Для меньшего риска можно поставить на один из вариантов результата с форой.
• Ф1 (+1) идет за 1.32;
• Ф1 (-1) — за 2.85;
• Ф2 (+1) — за 1.40;
• Ф2 (-1) — за 3.20.
Победа «Металлурга» с учетом овертайма оценена коэффициентом 1.82, аналогичная линия у «Трактора» — 2.00.
Тотал больше 5.5 гола можно оформить за 2.40, меньше — за 1.53. На то, что в игре забьют минимум четыре шайбы, предложен коэффициент 1.39. Обратное пари идет за 2.85.
«Металлург» — «Трактор»: прогноз и анализ матча финальной серии Восточной конференции КХЛ 5 апреля 2022 года
«Магнитка» с отрывом самая забивная команда регулярного чемпионата КХЛ: она оформила 164 шайбы за 48 матчей — 3,4 за игру. В плей-офф «Металлург» продолжил феерить: вонзил 47 шайб за первые две стадии и выдал вместе с «Авангардом» самую результативную серию в истории Кубка Гагарина, причем рекорд пал еще до седьмого заключительного матча.
Мощную голевую статистику команде Ильи Воробьева испортили два разгрома от «ястребов» — 1:8 и 1:5, без них средняя результативность «Магнитки» подобралась бы к пяти голам за игру. Поставить на индивидуальный тотал больше 2,5 гола можно с коэффициентом 1.97.
При этом второй самой результативной командой регулярки оказался именно «Трактор». Команда из Челябинска отстала от лидера Востока на 12 шайб, а в плей-офф тоже выдала несколько крутых перформансов: 7:1 и 4:1 с «Салаватом Юлаевым», 4:3 с «Нефтехимиком».
Голевые возможности команды Анвара Гатиятулина оценены не намного ниже. Индивидуальный тотал больше 2,5 гола идет за 2.10, обратная ставка — за 1.68.
Также команды немало пропускают: в топ-12 регулярного чемпионата никто не вытаскивал шайбу из своих ворот чаще.
В регулярке оба матча между «Металлургом» и «Трактором» закончились с одинаковым счетом 3:2: «Магнитка» победила дома, а челябинцы у себя на родине дожали соперника в овертайме.
Кстати, в обеих встречах первой забивала «Магнитка». Коэффициент на то, что клуб провернет это и во втором матче финальной серии, — 1.83.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Трактор»
«Магнитка» подошла к финалу после тяжелой и эмоциональной семиматчевой серии с «Авангардом», «Трактор» — после нервного шестиматчевого противостояния с «Салаватом Юлаевым». Скорее всего, команды уже не полезут в искрящую атакующую игру, тем более в финале конференции. Несмотря на высокую результативность коллективов по сезону, весьма вероятным исходом станет игра без большого количества голов.
Рекомендованная ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.53.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0