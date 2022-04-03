Прогнозы и ставка на матч серии А «Милан» — «Болонья» 4 апреля 2022 года

40-летний швед только набирает форму после травмы.

4 апреля в матче 31-го тура серии А встретятся «Милан» и «Болонья». Игра начнется в 21.45 на стадионе «Сан-Сиро», трансляцию можно будет посмотреть на matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Болонья» 3 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят фаворитом «Милан», коэффициент на его победу — 1.40 (71% вероятности). Ничья оценивается котировкой 5.00 (20%), а победу «Болоньи» можно взять за 8.20 (9%).

Если считаете, что забьют обе команды, то коэффициент на это событие составляет 2.03.

Несмотря на последние результаты обоих коллективов, ожидается результативная встреча — тотал больше двух голов идет за 1.33.

На то, что «Болонья» не проиграет, поставить можно с коэффициентом 3.10.

«Милан» — «Болонья»: прогноз и анализ матча 31-го тура серии А 3 апреля 2022 года

Стефано Пиоли получил приз лучшему тренеру марта не просто так. Команда одержала три победы подряд, включая победу над прямым конкурентом за первую строчку, «Наполи». Это позволило россонери уйти в небольшой отрыв.

«Милан» вообще на позитиве. «Болонья» им не страшна с 2016 года — именно тогда россоблю последний раз победили красно-черных. Та победа осталась единственной за 14 лет. Но у «Милана» в активе есть еще одна приятная серия — уже десять матчей команда не проигрывает, трижды подряд победила. И хотя последние три тура результат достигался сложнее обычного, сейчас вряд ли что-то изменится. Разве что возникнут сложности с реализацией — на то, что «Милан» забьет не больше одного мяча, можно поставить за 2.55.

Тем более не в лучшей форме находится Златан Ибрагимович: шведский ветеран вернулся после травмы, провел на поле всего 14 минут в последних трех матчах и ни разу не отличился.

У «Болоньи» дела не очень. Синиша Михайлович, главный тренер команды, уже некоторое время проходит курс лечения от онкологии. И хотя он подбадривает команду по видеосвязи и призывает ничего не бояться, результат печальный — одна победа в десяти играх. В последних трех встречах «Болонья» не забила, а поставить на то, что история повторится и в игре с «Миланом», можно с коэффициентом 1.33.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Болонья»

Все выглядит довольно предсказуемо. «Милан» бежит к чемпионству, а «Болонья» даже в лучшие годы могла рассчитывать максимум на ничью. Вряд ли что-то изменится сейчас. Разве что запаса сил россонери не хватит на разгромный счет, а на классический в последних трех играх — вполне.

Ставка: победа хозяев 1:0 за 6.60.