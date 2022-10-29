У бразильцев на двоих 18 мячей в РПЛ.

30 октября в матче 15-го тура РПЛ «Зенит» нацелится на еще один разгром — на этот раз на мушке у сине-бело-голубых «Краснодар». Игра начнется в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 18.25 мск. Рассудит команды арбитр Владимир Москалев.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 30 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Зенита» можно за 1.50, это примерно 67% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (18%), торжество хозяев — в 6.70 (15%).

Если считаете, что «Краснодар» не уступит дома, оформите ставку за 2.70.

Увеличить коэффициент на «Зенит» или повысить шансы на победу южан можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.03, Ф2(-1) — за 1.79.

Матчи «Краснодара» и «Зенита» вне зависимости от обстоятельств всегда получаются огненными — в пяти последних личных встречах проходил «верх» по голам, а суммарно южане и северяне наколотили 23 мяча. Исходя из этого, можно присмотреться к следующим рынкам:

• эксперты не сомневаются в результативности встречи, на тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.60. Можно повысить ставки и взять ТБ 3.5 за 2.50.

• вариант «обе забьют» также прошел в последних пяти личных встречах, его можно оформить за 1.74.

• ждем голы, а значит, можно поставить на бомбардиров. Лучшие шансы отличиться за «Краснодар» у Эдуарда Сперцяна (3.55) и Джона Кордобы (3.55), у «Зенита» за 2.00 можно взять мяч от Ивана Сергеева или Малкома.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу гостей за 7.60.

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 15-го тура РПЛ 30 октября 2022 года

«Краснодар» в плохом состоянии. Средний уровень команды довольно заметно просел, а яркое тому подтверждение — последние выступления «быков» в РПЛ и Кубке России. Октябрь вышел для южан «черным»: сначала ничего не получилось в атаке против «Крыльев» (0:0), потом с «Ростовом» и «Ахматом» разладилась оборона (оба раза — 2:3), ну а в кубковой дуэли с «Нижним Новгородом» пострадало все вместе (0:1).

Краснодарцам удалось взять реванш у нижегородцев уже через несколько дней, в 14-м туре РПЛ (2:0). Но уверенной эта победа выглядит только по счету — команда Галактионова несколько раз могла забить, а «Краснодар» был беспомощен, несмотря на то что довольно долго играл в большинстве. Второй гол вообще организовали только после того, как нижегородцы остались вдевятером. «Зенит» же не только выше классом, чем «Нижний Новгород», но и обороняется куда лучше — питерцы пропустили всего пять мячей за 14 туров. С таким раскладом можно рискнуть и поставить на то, что «Краснодар» вообще не забьет сине-бело-голубым, коэффициент на это — 2.48.

Будь «Краснодар» в топовой форме, имел бы шансы даже на ничью. Команда Семака только дома такая устрашающая — на выезде питерцы не раз показывали, что играть с ними можно. В новом сезоне каждый месяц кто-нибудь отбирал очки у «Зенита» — так, в июле прославились «Химки» (1:1) и «Ахмат» (0:0), в сентябре — «Крылья Советов» (0:2) и «Спартак» (0:3), а в октябре своих болельщиков порадовал уже «Факел» (1:1).

При этом разрушительная мощь команды из Санкт-Петербурга роли не играет — до поражения красно-белым и самарцам «Зенит» деклассировал «Оренбург» со счетом 8:0. Теперь вот питерцы на «Газпром Арене» казнили «Сочи» (7:0), но, как уже случалось в этом сезоне, это не так много значит.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

«Зенит» действительно может оступиться на выезде (прецеденты уже были), тем более в Краснодаре — там хозяева всегда устраивают жаркий прием. Но проблема в том, что питерцы чертовски хороши, а южане, напротив, пока не выглядят боевитой командой. В шикарной форме Малком и Иван Сергеев — бразилец забил пять мячей в последних пяти играх, а российский форвард оформил два дубля подряд.

Даже против «Нижнего Новгорода» «быкам» было тяжко в атаке, а тут речь идет о пропустившем в четыре раза меньше «Зените» (20 против пяти). Правда, с 2017 года питерцы не уезжали из Краснодара с «сухими» воротами, поэтому серия может продлиться.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.90.