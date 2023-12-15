Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:20

Слабая форма Левандовски и отсутствие тер Стегена — большие проблемы «Барселоны». Каталонцам будет непросто даже в Валенсии

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 15 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters
Хозяева могут довести серию поражений каталонцев до трех матчей.

15 декабря в 17-м туре чемпионата Испании проигравшая два последних матча «Барселона» встретится в гостях с «Валенсией». Матч пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
16 дек, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 15 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что три очка уйдут «Барселоне». На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.05 (25%), успех «Валенсии» — за еще более крупные 5.20 (15%).

«Летучие мыши» проиграли каталонцам пять последних матчей. На то, что в этот раз они не уступят, котировка — 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.00.

Условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за идентичные коэффициенты, что и тоталы: 1.83 и 2.00 соответственно.

&laquo;Ювентус&raquo; празднует победу над &laquo;Монцей&raquo;. 1,5 млн со ставки в 80 рублей! У клиента ФОНБЕТ доехал экспресс из 20 событий с коэффициентом 18 339

При этом хотя бы на один гол «Валенсии» котировка — 1.60. Неплохой вариант, учитывая, что «Барселона» пропустила в шести из семи предыдущих встреч во всех турнирах.

Есть и необычные рынки. Например, два и более выхода медицинской бригады на поле за 1.70. Или хотя бы один видеопросмотр за 2.55.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 17-го тура ла лиги 15 декабря 2023 года

«Барселона» подходит к выездному матчу против «Валенсии» на небольшой, но все же серии из двух поражений. В прошлые выходные каталонцы уступили дома «Жироне» (2:4) в ла лиге, а затем среди недели пожертвовали три очка «Антверпену» в ЛЧ (2:3). Последняя неудача стала для команды Хави уже четвертой в десяти последних встречах при пяти победах и ничьей. Причем даже успешные игры зачастую не были легкими и крупными — предыдущий выигрыш с разницей в два и более мяча случился в середине сентября.

Джейк Пол. Джейк Пол сойдется с боксером-ноунеймом. Зачем ему это после побед над Вудли и Диасом?

Последние трудности связаны с неважной формой Роберта Левандовски и отсутствием Марка-Андре тер Стегена. Что касается поляка, то в этом сезоне он идет с серьезным отставанием от предыдущих графиков: например, к 17-му туру сезона-2022/23 он забил 13 мячей в чемпионате и пять раз забил в ЛЧ. Сейчас же на его счету унылые (по меркам самого Роберта) 9+4 во всех турнирах. А показателем его не лучшего состояния является момент в добавленное время матча против «Жироны» — нападающий не забил с семи метров, находясь без опеки перед вратарем.

Говорить о зависимости от присутствия на поле тер Стегена вообще нет смысла. С немецким вратарем защитники «Барселоны» действуют значительно увереннее, а сам он классно начинает атаки и блестяще выручает в самых сложных эпизодах. Без него команда пропустила девять мячей в пяти играх, лишь раз отыграв всухую.

«Валенсия» занимает только 11-е место в таблице, набрав 19 очков в 16 играх. При этом 13 баллов были добыты дома, что подтверждает опасность «летучих мышей» в предстоящей встрече. Стоит отметить, что в семи матчах на «Месталье» хозяева пропустили всего три мяча (лучший показатель в чемпионате наряду с «Бетисом» и «Реалом»).

Бруну Фернандеш (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «МЮ» провалился в ЛЧ и теперь едет на «Энфилд». У «дьяволов» нет шансов против «Ливерпуля» без Бруну

Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»

«Валенсия» здорово смотрится в домашних матчах: в этом сезоне разгромила «Атлетико» (3:0) и только в один мяч уступила яркому «Сосьедаду» (0:1). «Барселона» же едет к сопернику после игры в Лиге чемпионов в середине недели без тер Стегена и Гави, а еще с явно сдавшим Левандовски. Высока вероятность, что хозяевам удастся сдержать соперника, но если даже случится поражение, то оно будет некрупным и принесет возврат по ставке.

Рекомендуемая ставка: победа «Валенсии» с форой (+1) за 1.72.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Валенсия
0
Читайте также
ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен
ВС РФ примут меры в ответ на возможное использование Украиной авиабаз Европы
«Роскосмос» показал снимок принесшего рекордные снегопады циклона «Ваня»
Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины
Популярное видео
Александра Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Куда «Ак Барс» обменяет Жафярова?
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Любушкин может вернуться в «Мэйпл Ливз»
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Михаил Мальцев продолжит карьеру в «Спартаке»
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Зарплата Прохоркина, проблемы Дер-Аргучинцева, тест для Ткачева
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 9
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«МЮ» провалился в ЛЧ и теперь едет на «Энфилд». У «дьяволов» нет шансов против «Ливерпуля» без Бруну
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости