Хозяева могут довести серию поражений каталонцев до трех матчей.

15 декабря в 17-м туре чемпионата Испании проигравшая два последних матча «Барселона» встретится в гостях с «Валенсией». Матч пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 15 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что три очка уйдут «Барселоне». На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.05 (25%), успех «Валенсии» — за еще более крупные 5.20 (15%).

«Летучие мыши» проиграли каталонцам пять последних матчей. На то, что в этот раз они не уступят, котировка — 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.00.

Условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за идентичные коэффициенты, что и тоталы: 1.83 и 2.00 соответственно.

При этом хотя бы на один гол «Валенсии» котировка — 1.60. Неплохой вариант, учитывая, что «Барселона» пропустила в шести из семи предыдущих встреч во всех турнирах.

Есть и необычные рынки. Например, два и более выхода медицинской бригады на поле за 1.70. Или хотя бы один видеопросмотр за 2.55.

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«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 17-го тура ла лиги 15 декабря 2023 года

«Барселона» подходит к выездному матчу против «Валенсии» на небольшой, но все же серии из двух поражений. В прошлые выходные каталонцы уступили дома «Жироне» (2:4) в ла лиге, а затем среди недели пожертвовали три очка «Антверпену» в ЛЧ (2:3). Последняя неудача стала для команды Хави уже четвертой в десяти последних встречах при пяти победах и ничьей. Причем даже успешные игры зачастую не были легкими и крупными — предыдущий выигрыш с разницей в два и более мяча случился в середине сентября.

Последние трудности связаны с неважной формой Роберта Левандовски и отсутствием Марка-Андре тер Стегена. Что касается поляка, то в этом сезоне он идет с серьезным отставанием от предыдущих графиков: например, к 17-му туру сезона-2022/23 он забил 13 мячей в чемпионате и пять раз забил в ЛЧ. Сейчас же на его счету унылые (по меркам самого Роберта) 9+4 во всех турнирах. А показателем его не лучшего состояния является момент в добавленное время матча против «Жироны» — нападающий не забил с семи метров, находясь без опеки перед вратарем.

Говорить о зависимости от присутствия на поле тер Стегена вообще нет смысла. С немецким вратарем защитники «Барселоны» действуют значительно увереннее, а сам он классно начинает атаки и блестяще выручает в самых сложных эпизодах. Без него команда пропустила девять мячей в пяти играх, лишь раз отыграв всухую.

«Валенсия» занимает только 11-е место в таблице, набрав 19 очков в 16 играх. При этом 13 баллов были добыты дома, что подтверждает опасность «летучих мышей» в предстоящей встрече. Стоит отметить, что в семи матчах на «Месталье» хозяева пропустили всего три мяча (лучший показатель в чемпионате наряду с «Бетисом» и «Реалом»).

Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»

«Валенсия» здорово смотрится в домашних матчах: в этом сезоне разгромила «Атлетико» (3:0) и только в один мяч уступила яркому «Сосьедаду» (0:1). «Барселона» же едет к сопернику после игры в Лиге чемпионов в середине недели без тер Стегена и Гави, а еще с явно сдавшим Левандовски. Высока вероятность, что хозяевам удастся сдержать соперника, но если даже случится поражение, то оно будет некрупным и принесет возврат по ставке.

Рекомендуемая ставка: победа «Валенсии» с форой (+1) за 1.72.

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