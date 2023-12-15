Слабая форма Левандовски и отсутствие тер Стегена — большие проблемы «Барселоны». Каталонцам будет непросто даже в Валенсии
15 декабря в 17-м туре чемпионата Испании проигравшая два последних матча «Барселона» встретится в гостях с «Валенсией». Матч пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Мигель Анхель Ортис Арьяс.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 15 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что три очка уйдут «Барселоне». На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.05 (25%), успех «Валенсии» — за еще более крупные 5.20 (15%).
«Летучие мыши» проиграли каталонцам пять последних матчей. На то, что в этот раз они не уступят, котировка — 2.25.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.00.
Условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за идентичные коэффициенты, что и тоталы: 1.83 и 2.00 соответственно.
При этом хотя бы на один гол «Валенсии» котировка — 1.60. Неплохой вариант, учитывая, что «Барселона» пропустила в шести из семи предыдущих встреч во всех турнирах.
Есть и необычные рынки. Например, два и более выхода медицинской бригады на поле за 1.70. Или хотя бы один видеопросмотр за 2.55.
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«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 17-го тура ла лиги 15 декабря 2023 года
«Барселона» подходит к выездному матчу против «Валенсии» на небольшой, но все же серии из двух поражений. В прошлые выходные каталонцы уступили дома «Жироне» (2:4) в ла лиге, а затем среди недели пожертвовали три очка «Антверпену» в ЛЧ (2:3). Последняя неудача стала для команды Хави уже четвертой в десяти последних встречах при пяти победах и ничьей. Причем даже успешные игры зачастую не были легкими и крупными — предыдущий выигрыш с разницей в два и более мяча случился в середине сентября.
Последние трудности связаны с неважной формой Роберта Левандовски и отсутствием Марка-Андре тер Стегена. Что касается поляка, то в этом сезоне он идет с серьезным отставанием от предыдущих графиков: например, к 17-му туру сезона-2022/23 он забил 13 мячей в чемпионате и пять раз забил в ЛЧ. Сейчас же на его счету унылые (по меркам самого Роберта) 9+4 во всех турнирах. А показателем его не лучшего состояния является момент в добавленное время матча против «Жироны» — нападающий не забил с семи метров, находясь без опеки перед вратарем.
Говорить о зависимости от присутствия на поле тер Стегена вообще нет смысла. С немецким вратарем защитники «Барселоны» действуют значительно увереннее, а сам он классно начинает атаки и блестяще выручает в самых сложных эпизодах. Без него команда пропустила девять мячей в пяти играх, лишь раз отыграв всухую.
«Валенсия» занимает только 11-е место в таблице, набрав 19 очков в 16 играх. При этом 13 баллов были добыты дома, что подтверждает опасность «летучих мышей» в предстоящей встрече. Стоит отметить, что в семи матчах на «Месталье» хозяева пропустили всего три мяча (лучший показатель в чемпионате наряду с «Бетисом» и «Реалом»).
Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»
«Валенсия» здорово смотрится в домашних матчах: в этом сезоне разгромила «Атлетико» (3:0) и только в один мяч уступила яркому «Сосьедаду» (0:1). «Барселона» же едет к сопернику после игры в Лиге чемпионов в середине недели без тер Стегена и Гави, а еще с явно сдавшим Левандовски. Высока вероятность, что хозяевам удастся сдержать соперника, но если даже случится поражение, то оно будет некрупным и принесет возврат по ставке.
Рекомендуемая ставка: победа «Валенсии» с форой (+1) за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5