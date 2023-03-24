Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

24 марта, 23:15

Клиент PARI поставил 27 000 рублей на два матча НХЛ и выиграл более четырех миллионов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Бучневич.
Фото Getty Images

В ночь на 24 марта в НХЛ состоялись два матча, которые помогли одному из клиентов букмекерской компании PARI сорвать невероятный куш. Игрок, проживающий в Ростовской области, собрал экспресс, поставив менее 30 тысяч рублей, и выиграл более четырех миллионов рублей.

Эрлинг Холанн. Испания — Норвегия: гости напрягут Педри и Морату даже без травмированного Холанна

Беттор выбрал всего два матча, но зато такие рынки, которые оцениваются очень высоким коэффициентом. Он поставил на то, что «Детройт Ред Уингз» обыграет «Сент-Луис Блюз» в первом периоде, но в итоге именно «Сент-Луис» выиграет матч. Этот исход в момент заключения пари оценивался коэффициентом 13.0. Также он предположил, что «Сиэтл Кракен» возьмет верх в первом периоде встречи с «Нэшвилл Предаторз», но по итогам основного времени будет зафиксирована ничья. Коэффициент такого события был равен 12.0. Общий коэффициент экспресса составил 156.0. А сумма ставки была равна 27 500 рублей.

В это трудно поверить, но все произошло именно так, как прогнозировал игрок. «Детройт» выиграл первый период со счетом 2:1, но в итоге уступил «Сент-Луису» 3:4. А в другом матче «Сиэтл» действительно был сильнее в первом отрезке встречи, причем ему удалось забить в самом начале игры. Но встреча получилась очень упорной: «Нэшвилл» сравнял во втором периоде, и до конца матча ничейный результат сохранился. «Предаторз» победили по буллитам, но для беттора это уже не имело никакого значения.

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Дешам отдал капитанскую повязку Мбаппе и довел до истерики Гризманна. К чему приведет новый скандал в сборной Франции?

Таким образом, игрок смог существенно увеличить свой банк. Благодаря суперточному, но очень рискованному прогнозу он получил выплату в 4 290 000 рублей!

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
13
0
Читайте также
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Уволят ли Илью Воробьева?
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Торпедо» завершило сезон
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испания — Норвегия: гости напрягут Педри и Морату даже без травмированного Холанна
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости