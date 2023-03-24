Испания — Норвегия: гости напрягут Педри и Морату даже без травмированного Холанна
25 марта в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» в рамках первого тура отборочного турнира Евро-2024 сыграют сборные Испании и Норвегии. Матч начнется в 22.45 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро Испания — Норвегия 25 марта 2023 года
Букмекерская компания PARI считает, что у Испании намного больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья идет за 5.10 (19%), успех Норвегии — за огромные 10.5 (9%).
«Сверла» не проиграли «красной фурии» в предыдущем матче (1:1). Вариант Х2 предложен за 3.10.
В трех из четырех последних встреч команды забили друг другу больше двух мячей. ТБ 2.5 оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.95.
Считаете, что соперники огорчат друг друга? Тогда возьмите обмен голами за 2.25. Противоположный исход доступен за 1.65.
Эксперты считают, что наиболее вероятный точный счет, — победа Испании 2:0 за 6.00.
Испания — Норвегия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 25 марта 2023 года
Луис Энрике занял пост тренера «ла рохи» после провала Испании на ЧМ-2018: в серии пенальти в ? финала она проиграла России. Но через четыре года команда угодила в этот капкан: вылетела с мундиаля в Катаре на той же стадии после поражения в послематчевой перестрелке с Марокко. Испания начала турнир разгромом Коста-Рики (7:0), но затем в трех матчах подряд не выиграла в основное время и покинула ЧМ. А Луис Энрике — тренерскую скамейку.
На его место пришел 61-летний Луис де ла Фуэнте — человек, который 10 лет успешно тренировал молодежные команды Испании. Со сборными до 19 и до 21 года он выиграл ЧЕ 2015-го и 2019-го. Практически все игроки нынешней основы «ла рохи» работали с Луисом и знают его требования.
В Лиге наций Испания заняла первое место в группе с Португалией, Швейцарией и Чехией. «Фурия» трижды брала Евро, а в прошлом отборочном цикле заняла первое место, не проиграв ни одного матча. Причем Норвегия тоже была в одной группе с «фурией» — дома испанцы победили 2:1, а на выезде команды сыграли вничью (1:1).
Этот результат — не случайность. У Норвегии, которая на Евро не была с 2000 года, выросло мощное поколение, которое играет в клубах топ-лиг на ведущих ролях. Эрлин Холанн сверкает в «Ман Сити», Мартин Эдегор в «Арсенале», Александр Серлот в «Реал Сосьедад», Мохамед Эль-Юнусси в «Саутгемптоне» и так далее.
Правда, в сборной звезды пока не сыгрались — в отборе к прошлому Евро «сверла» проиграли лишь раз, но все равно отстали от второго места на четыре балла. Зато в отборе к ЧМ рост команды был налицо: Холанн забил пять мячей в шести матчах, а Эль-Юнусси — оформил три+один в пяти поединках. Команде не хватило трех очков для попадания в стыки.
В прошлом году на групповом этапе Лиги наций Норвегия тоже не была мальчиком для битья: в группе с Сербией, Швецией и Словенией заняла второе место.
Нынешний квалификационный турнир должен проявить лучшие качества звездных игроков команды, которые вышли на пик карьеры. А дестабилизированная после провала на ЧМ и смены тренера Испания — реальный шанс утвердиться для норвежцев.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро Испания — Норвегия
История встреч между скандинавами и «ла рохой» насчитывает восемь матчей: Испания победила пять раз, Норвегия — один, 23 года назад.
«Красная фурия» после смены тренера и провала в Катаре мотивирована реабилитироваться перед своими болельщиками и начать новый цикл уверенной победой. К тому же у Норвегии травмирована главная звезда — не сыграет Эрлин Холанн.
Но гостям все равно есть чем ответить: связка атакующих игроков Эль-Юнусси и Эдегора существенно напряжет оборону Испании, которой в прошлом году забивали не самые звездные команды: Япония, Иордания, Швейцария, Чехия и Албания.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.25.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4