«Датский динамит» обыгрывал Казахстан во всех очных встречах.

23 марта Казахстан во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2024 сыграет с Данией. Матч на «Астана Арене» начнется в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи для фанатов из России будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным рефери назначен серб Новак Симович.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро Казахстан — Дания 26 марта 2023 года

Букмекерская компания PARI считает Данию явным фаворитом поединка. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.25, что составляет 78% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 14.0 (5%), ничья — за 5.40 (17%).

Ставка в 1000 рублей на мирный результат в случае успеха принесет выплату в 5400 рублей.

Казахстан проиграл четыре последних матча — два товарищеских, один в Лиге наций и последний — Словении в квалификации Евро. Если вы верите, что «ястребы» прервут черную полосу в предстоящей игре и не уступят, возьмите этот вариант за 3.95.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

В трех из пяти последних матчей Дания не пропустила. Условие «обе забьют» доступно за 2.30, «обе забьют — нет» — за 1.60.

При этом на хотя бы один гол в исполнении Казахстана котировка — 2.15.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Дании за 5.50.

Казахстан — Дания: прогноз и анализ матча квалификации Евро 26 марта 2023 года

В первом матче отбора на ЧЕ Казахстан дома проиграл Словении (1:2). Гости играли первым номером и владели мячом, но счет открыли «ястребы». Первая половина завершилась минимальным перевесом хозяев, но сразу после перерыва словенцы сравняли счет, нагнетали все больше и дожали отбивавшийся Казахстан в концовке.

В рамках Лиги наций в прошлом соперниками команды Магомеда Адиева были Белоруссия, Азербайджан и Словакия. «Ястребы» выступили успешно: уступили только один раз — Азербайджану (0:3), а еще четыре встречи выиграли и заняли первое место.

Дания в первом туре квалификации Евро-2024 победила Финляндию (3:1). «Алые» тоже открыли счет и тоже пропустили в начале второго тайма, но, в отличие от казахов, сами додавили финнов, забив два мяча в последние 10 минут игры. Хет-трик оформил Расмус Хейлунн, у которого всего три матча за сборную.

Датчане провалили чемпионат мира в Катаре: проиграли Франции и Австралии, сыграли по нулям с Тунисом, забили всего один за три матча. Зато в Лиге наций все в порядке: уверенное второе место — лишь один балл отделил от первой строчки с Хорватией. В сентябре скандинавы выиграли (2:0) даже у французов и опередили их в ЛН.

В квалификации к Евро-2024 командам противостоят Словения, Финляндия и Северная Ирландия, с которыми казахстанцы поборются за вторую путевку на чемпионат Европы. А еще тут есть вечный аутсайдер — Сан-Марино.

Прогноз и ставка на матч Казахстан — Дания

Дания — явный фаворит группы H. Несмотря на провал на ЧМ, команда Каспера Юлманда — одна из сильнейших в Европе. Например, в розыгрыше Лиги наций «алые» дважды обыграли Францию, а на прошлом Евро команда, не напрягаясь, вынесла Россию, Уэльс и Чехию с разницей мячей 10:2.

Казахстан же проиграл четыре последних матча, пропустив в каждом из семи предыдущих поединков. Правда «ястребы» и забивали регулярно: из восьми официальных матчей 2022 года лишь один завершился без голов парней Адиева, а в игре против Словении они открыли счет.

Но между Казахстаном и Данией — огромная разница в классе: скандинавская сборная идет на 20-м месте в рейтинге УЕФА, а казахская — на 53-м. Кроме того, все четыре очных матча между командами выиграли датчане. Максимум, что удавалось «ястребам», — забить по одному мячу в трех встречах и лишь однажды пропустить меньше трех голов.

Рекомендуемая ставка: победа Дании с форой (-1.5) за 1.70.