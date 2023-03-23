Дешам отдал капитанскую повязку Мбаппе и довел до истерики Гризманна. К чему приведет новый скандал в сборной Франции?
24 марта сборные Франции и Нидерландов очным матчем откроют отборочный турнир к чемпионату Европы 2024 года в группе B. Игра состоится на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Маурицио Мариани из Италии.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Франция — Нидерланды марта 2023 года
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает Францию фаворитом предстоящей встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.85, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 3.55 (28%), триумф Нидерландов доступен за 4.40 (18%).
Последний раз команды встречались в 2018 году в рамках группового этапа Лиги наций, и Нидерланды тогда оказались сильнее (2:0). Та победа позволила им занять первое место в квартете. На то, что «оранье» не проиграют и на этот раз, котировка — 1.95.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.
На прошедшем чемпионате мира французы забили меньше двух голов всего в одном из семи матчей. ИТБ1 (1.5) идет за 2.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.80.
Очень солидный коэффициент на хотя бы один забитый Нидерландами мяч — 1.55. «Оранье» отличились в двух предыдущих матчах против «Трехцветных».
Есть интересный вариант для ставки — «мяч попадет в штангу или в перекладину». Взять его можно за 2.40.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 или победа Франции 1:0 за 7.00.
Франция — Нидерланды: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года
Сборные Франции и Нидерландов свои последние матчи провели на чемпионате мира в Катаре, который завершили на разных стадиях, но с идентичным результатом — проиграли в серии пенальти Аргентине. Причем и те и другие отыгрывались против Месси и компании. «Оранье» ушли с 0:2 в основное время, но дважды не забили в серии 11-метровых в ? турнира. «Трехцветные» также отыгрались с 0:2 в стартовые 90 минут, с 2:3 в дополнительное, но неудачи по пенальти не избежали и отдали золото.
После того турнира прошло всего три месяца, но составы команд претерпели существенные изменения. В первую очередь это касается Франции, от выступления за которую отказались сразу два лидера на своих позициях — Уго Льорис и Рафаэль Варан. Голкипер «Тоттенхэма» долгое время время был капитаном команды, поэтому его потеря считается особенно существенной.
Она привела к тому, что Дидье Дешаму пришлось определить нового вожака. Им достаточно неожиданно стал 24-летний Килиан Мбаппе, а не уважаемые и более опытные Гризманн и Жиру. Неудивительно, что выбор тренера обернулся очередным всплеском негатива в команде. «Я говорил с Гризманном. Он был разочарован из-за этого [отсутствия капитанской повязки], и это понятно. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам», — заявил Килиан.
Поговаривают, что негодование нападающего «Атлетико» было очень велико. Он даже готов был распрощаться с национальной сборной, но передумал. И теперь стоит догадываться, пойдет это команде на пользу или во вред. На ЧМ французы на фоне скандалов добрались до финала, но процесс разделения власти может привести к более суровым последствиям, чем прошлые единичные всплески недопонимания.
Прогноз и ставка на матч Франция — Нидерланды
Команды обменялись голами только в одном из четырех последних матчей, но ближайшая встреча — как раз тот случай, когда правило должно сбоить. Дешам вызвал на первый матч квалификации Евро всех лидеров, но этой команде еще нужно привыкнуть играть без Льориса и Варана. Прошлые эксперименты «Трехцветных» в Лиге наций обернулись провалом — они пропускали от достаточно средних команд вроде Дании и Австрии. Плюс негативный фон может помешать взаимопониманию футболистов.
Нидерланды — не та сборная, которую можно взять с наскока и развалить давлением. У «оранье» замечательная полузащита и яркое трио нападающих: Депай, Гакпо и Бергвейн. Они способны взломать оборону Франции и в ее лучшем сочетании, а при нынешних обстоятельствах — тем более.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4