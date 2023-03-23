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23 марта, 23:45

Дешам отдал капитанскую повязку Мбаппе и довел до истерики Гризманна. К чему приведет новый скандал в сборной Франции?

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Франция — Нидерланды 24 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Global Look Press
Разделение власти в стране вице-чемпионов мира вряд ли пойдет на пользу перед ответственным матчем с Нидерландами.

24 марта сборные Франции и Нидерландов очным матчем откроют отборочный турнир к чемпионату Европы 2024 года в группе B. Игра состоится на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Маурицио Мариани из Италии.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
24 мар, 22:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Нидерланды

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Франция — Нидерланды марта 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает Францию фаворитом предстоящей встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.85, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 3.55 (28%), триумф Нидерландов доступен за 4.40 (18%).

Последний раз команды встречались в 2018 году в рамках группового этапа Лиги наций, и Нидерланды тогда оказались сильнее (2:0). Та победа позволила им занять первое место в квартете. На то, что «оранье» не проиграют и на этот раз, котировка — 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80.

На прошедшем чемпионате мира французы забили меньше двух голов всего в одном из семи матчей. ИТБ1 (1.5) идет за 2.00, ИТМ1 (1.5) — за 1.80.

Очень солидный коэффициент на хотя бы один забитый Нидерландами мяч — 1.55. «Оранье» отличились в двух предыдущих матчах против «Трехцветных».

Есть интересный вариант для ставки — «мяч попадет в штангу или в перекладину». Взять его можно за 2.40.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 или победа Франции 1:0 за 7.00.

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Франция — Нидерланды: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 24 марта 2023 года

Сборные Франции и Нидерландов свои последние матчи провели на чемпионате мира в Катаре, который завершили на разных стадиях, но с идентичным результатом — проиграли в серии пенальти Аргентине. Причем и те и другие отыгрывались против Месси и компании. «Оранье» ушли с 0:2 в основное время, но дважды не забили в серии 11-метровых в ? турнира. «Трехцветные» также отыгрались с 0:2 в стартовые 90 минут, с 2:3 в дополнительное, но неудачи по пенальти не избежали и отдали золото.

После того турнира прошло всего три месяца, но составы команд претерпели существенные изменения. В первую очередь это касается Франции, от выступления за которую отказались сразу два лидера на своих позициях — Уго Льорис и Рафаэль Варан. Голкипер «Тоттенхэма» долгое время время был капитаном команды, поэтому его потеря считается особенно существенной.

Она привела к тому, что Дидье Дешаму пришлось определить нового вожака. Им достаточно неожиданно стал 24-летний Килиан Мбаппе, а не уважаемые и более опытные Гризманн и Жиру. Неудивительно, что выбор тренера обернулся очередным всплеском негатива в команде. «Я говорил с Гризманном. Он был разочарован из-за этого [отсутствия капитанской повязки], и это понятно. У меня была бы такая же реакция. Он самый важный игрок эпохи Дешама. Мы вместе будем двигаться к победам», — заявил Килиан.

Поговаривают, что негодование нападающего «Атлетико» было очень велико. Он даже готов был распрощаться с национальной сборной, но передумал. И теперь стоит догадываться, пойдет это команде на пользу или во вред. На ЧМ французы на фоне скандалов добрались до финала, но процесс разделения власти может привести к более суровым последствиям, чем прошлые единичные всплески недопонимания.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Нидерланды

Команды обменялись голами только в одном из четырех последних матчей, но ближайшая встреча — как раз тот случай, когда правило должно сбоить. Дешам вызвал на первый матч квалификации Евро всех лидеров, но этой команде еще нужно привыкнуть играть без Льориса и Варана. Прошлые эксперименты «Трехцветных» в Лиге наций обернулись провалом — они пропускали от достаточно средних команд вроде Дании и Австрии. Плюс негативный фон может помешать взаимопониманию футболистов.

Нидерланды — не та сборная, которую можно взять с наскока и развалить давлением. У «оранье» замечательная полузащита и яркое трио нападающих: Депай, Гакпо и Бергвейн. Они способны взломать оборону Франции и в ее лучшем сочетании, а при нынешних обстоятельствах — тем более.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.

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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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