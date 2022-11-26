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Бельгия — Марокко: старички Алдервейрелд и Вертонген не остановят африканцев

Прогноз на матч Бельгия — Марокко в рамках чемпионата мира по футболу 27 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Ян Вертонген.
Фото Global Look Press
Игра «Красных дьяволов» в обороне оставляет желать лучшего.

Сборная Бельгии после неубедительной победы над Канадой (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сыграет с Марокко. Встреча состоится 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в городе Доха и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Страна». Старт трансляции в 15.45 мск.

Чемпионат мира. Группа F
27 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Бельгия
Марокко

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Бельгия — Марокко 27 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Бельгию, при этом на победу «Красных дьяволов» предложен довольно высокий коэффициент 2.04. Вероятность исхода — примерно 49%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех Марокко — за 4.10 (23%).

Африканская сборная идет на серии из восьми матчей без поражений. Вариант Х2 доступен за 1.88.

Матчи с участием этих команд в первом туре получились скромными на голы — суммарно в них был забит один мяч. ТБ 2.5 в предстоящей встрече котировка — 2.10, на ТМ 2.5 — 1.81.

Марокканцы не пропустили ни в одном из пяти последних матчей: на то, что Бельгия не отличится, коэффициент — 4.20. На ИТМ1 (1.5) — 1.76.

Обмен голами можно взять за 1.93, противоположный исход — за 1.87.

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На этом чемпионате мира футболисты не радуют болельщиков голами со штрафных. Может, де Брёйне исправит ситуацию? На забитый со стандарта мяч коэффициент — 8.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Бельгии — 6.40;

  • ничья 1:1 — 6.50;

  • успех номинальных хозяев 2:1 — 8.40.

Бельгия — Марокко: прогноз и анализ матча ЧМ 27 ноября 2022 года

Сборная Бельгии провела непростой и крайне противоречивый матч против команды Канады в первом туре. Предварительно казалось, что звездные европейцы должны преподать урок североамериканским незнакомцам, но по итогу с трудом унесли ноги. Неизвестно, как сложилась бы игра, реализуй Альфонсо Дэвис пенальти на 11-й минуте или поставь арбитр еще раз мяч на точку — для этого у него было как минимум два повода.

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Бельгийцы очень беспечно действовали на своей трети поля, позволяя соперникам комбинировать перед штрафной Тибо Куртуа и наносить нескончаемые удары. В итоге их накопилось у Канады аж 21, четыре — в створ. Если бронзовые призеры ЧМ-2018 продолжат так играть в дальнейшем, о проходе до дальних стадий плей-офф им придется забыть — более классные соперники их обязательно накажут.

Тяжело будет даже против Марокко. Африканцы показали очень мобильный футбол против Хорватии и ни в чем не уступили сопернику. Особенно хороши были вингеры Хаким Зиех и Софьян Буфаль, а также Ашраф Хакими. Тем обиднее и неприятнее информация о том, что защитник «ПСЖ» травмировал бедро и может пропустить матч с Бельгией. Потенциальное отсутствие Ашрафа наверняка скажется как на оборонительном, так и на атакующем потенциале сборной Марокко. Пока же на ее гол можно поставить с коэффициентом 1.53.

И все-таки команда Валида Реграги не так сильно зависима от индивидуальностей. Африканцы здорово играют комбинационно, и в этом их шанс против ближайшего соперника — бельгийцы плохо разгадывали ходы и передачи вперед футболистов канадской сборной.

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Прогноз и ставка на матч Бельгия — Марокко

Самые звездные активны сборной Бельгии играют в атаке — даже на фоне минимума моментов де Брёйне, Азар и Батшуайи организовали гол в ворота Канады. Это был 18-й мяч команды Мартинеса в десяти матчах в 2022 году. «Красные дьяволы» не отличились всего в одной встрече.

Марокканцы тоже достаточно результативны — из 16 игр они не ушли без голов в 13. Учитывая, в каком состоянии находится бельгийская оборона, африканцам по силам забить в ближайшем матче хотя бы раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
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3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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