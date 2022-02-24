Ислам Махачев — Бобби Грин: ученик Хабиба в шаге от титульника
В ночь на 27 февраля в США пройдет турнир UFC Fight Night 202, главным событием которого станет бой в промежуточной весовой категории между Исламом Махачевым и Бобби Грином. Ивент состоится в Лас-Вегасе на арене UFC APEX. Начало поединка — в 05.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Боец».
Изначально главным событием вечера должен был стать бой между Махачевым и Бенеилом Дариушем. Однако американский спортсмен иранского происхождения получил травму, а заменить его согласился ветеран Грин.
Бой согласовали за сутки. Максимальное количество раундов в поединке — три.
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который сейчас работает в одной команде с Махачевым, полагает, что Ислам получит титульный бой после встречи с Бобби Грином.
«Дариуш после травмы должен будет провести еще один бой. А Махачев после Грина дай бог подерется за титул с победителем поединка Гэтжи — Оливейра. Дай бог в конце года он подерется за титул», — заявил Хабиб.
Где смотреть трансляцию боя Махачев — Грин
Поклонники смешанных единоборств в России смогут посмотреть бой Махачев — Грин, как и основной кард турнира, на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч Боец».
Посмотреть турнир UFC Fight Night 202 целиком можно будет в приложении UFC Fight Pass.
Ислам Махачев
Махачев — фаворит боя, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы 30-летнего спортсмена победить оцениваются коэффициентом 1.07 — это примерно 89% вероятности. При ставке в 1000 рублей на Ислама можно выиграть 1070 рублей в случае его успеха.
За всю карьеру Ислам провел 22 боя: 21 победа и поражение. Чаще всего Махачев добивался успеха сдачей — десять раз.
Последний раз спортсмен дрался против Дэниела Хукера в октябре прошлого года. Россиянин победил новозеландца боевым приемом «кимура». Ислам Махачев подходит к бою на серии из девяти побед.
Бобби Грин
Шансы Грина победить оцениваются котировкой 9.60 — это около 10% вероятности. При ставке в 1000 рублей на Бобби можно выиграть 9600 рублей в случае успеха 35-летнего американца.
Рекорд Грина — 29 побед, 12 поражений и ничья. Чаще всего Бобби добивался успеха решением судей — 11 раз.
Американец провел последний бой 14 февраля 2022 года против Насрата Хакпараста на турнире UFC 271. Бобби Грин победил единогласным решением судей.
Вероятность ничьей
На двоих в карьере бойцов была всего одна ничья. Возможен ли подобный исход в предстоящем поединке?
Аналитики букмекерской компании оценивают шансы боя между Махачевым и Грином завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это 1%.
При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 70 000 рублей в случае «мирного» исхода поединка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7