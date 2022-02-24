Россиянин впечатлит американскую публику.

В ночь на 27 февраля в США пройдет турнир UFC Fight Night 202, главным событием которого станет бой в промежуточной весовой категории между Исламом Махачевым и Бобби Грином. Ивент состоится в Лас-Вегасе на арене UFC APEX. Начало поединка — в 05.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Боец».

Изначально главным событием вечера должен был стать бой между Махачевым и Бенеилом Дариушем. Однако американский спортсмен иранского происхождения получил травму, а заменить его согласился ветеран Грин.

Бой согласовали за сутки. Максимальное количество раундов в поединке — три.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который сейчас работает в одной команде с Махачевым, полагает, что Ислам получит титульный бой после встречи с Бобби Грином.

«Дариуш после травмы должен будет провести еще один бой. А Махачев после Грина дай бог подерется за титул с победителем поединка Гэтжи — Оливейра. Дай бог в конце года он подерется за титул», — заявил Хабиб.

Где смотреть трансляцию боя Махачев — Грин

Поклонники смешанных единоборств в России смогут посмотреть бой Махачев — Грин, как и основной кард турнира, на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч Боец».

Посмотреть турнир UFC Fight Night 202 целиком можно будет в приложении UFC Fight Pass.

Ислам Махачев

Махачев — фаворит боя, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Шансы 30-летнего спортсмена победить оцениваются коэффициентом 1.07 — это примерно 89% вероятности. При ставке в 1000 рублей на Ислама можно выиграть 1070 рублей в случае его успеха.

За всю карьеру Ислам провел 22 боя: 21 победа и поражение. Чаще всего Махачев добивался успеха сдачей — десять раз.

Последний раз спортсмен дрался против Дэниела Хукера в октябре прошлого года. Россиянин победил новозеландца боевым приемом «кимура». Ислам Махачев подходит к бою на серии из девяти побед.

Бобби Грин

Шансы Грина победить оцениваются котировкой 9.60 — это около 10% вероятности. При ставке в 1000 рублей на Бобби можно выиграть 9600 рублей в случае успеха 35-летнего американца.

Рекорд Грина — 29 побед, 12 поражений и ничья. Чаще всего Бобби добивался успеха решением судей — 11 раз.

Американец провел последний бой 14 февраля 2022 года против Насрата Хакпараста на турнире UFC 271. Бобби Грин победил единогласным решением судей.

Вероятность ничьей

На двоих в карьере бойцов была всего одна ничья. Возможен ли подобный исход в предстоящем поединке?

Аналитики букмекерской компании оценивают шансы боя между Махачевым и Грином завершиться вничью коэффициентом 70.0 — это 1%.

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 70 000 рублей в случае «мирного» исхода поединка.