Ашурматов из «Рубина» и Файзуллаев из ЦСКА тащат Узбекистан на Кубке Азии. Что против них покажет Индия?

Прогноз и ставка на матч Кубка Азии Индия — Узбекистан 18 января 2024 года

Узбеки в прошлом году одолели Китай и забили три мяча Мексике.

18 января в катарском Эр-Райяне состоится матч второго тура Кубка Азии Индия — Узбекистан. Команды сойдутся на стадионе «Ахмед бин Али». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Старт» по платной подписке с 17.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Азии Индия — Узбекистан 18 января 2024 года

Аналитики отдали предпочтение гостям: поставить на викторию Узбекистана можно с ничтожным коэффициентом 1.15, что составляет примерно 85% вероятности. Успех Индии доступен с огромной котировкой 22.0 (3%), ничья идет за 7.35 (12%).

Чувствуете, что в этом матче случится локальная сенсация? Поставить на победу или ничью «Индийских слонов» можно за 5.54.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.89, ТМ 2.5 — за близкие 1.87.

Шансы увидеть обмен голами оценили в 3.45, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.29.

Наиболее вероятный счет поединка, по версии экспертов, триумф Узбекистана 2:0. Этот исход идет за 4.08.

Индия — Узбекистан: прогноз и анализ матча 2-го тура Кубка Азии 18 января 2024 года

За 2023 год Индия сыграла пять матчей, из которых только два — официальные, а три — товарищеские. В контрольных встречах «слоны» обыграли Мьянму (1:0) и Кыргызстан (2:0), но уступили Малайзии (2:4). В квалификации ЧМ индийцы одолели Кувейт (1:0) и проиграли Катару (0:3).

В Кубке Азии команда Игора Штимаца стартовала с поражения от Австралии (0:2). В последних пяти играх индийцы в среднем пропускают именно два мяча. Правда, «слоны» не уступили в семи из девяти недавних поединков, в которых считались хозяевами поля.

Сборная Индии считалась одной из сильнейших в Азии до середины XX века. На Кубке Азии-1964 команда даже добыла серебро, а на Азиатских играх в те же годы была фаворитом и дважды брала золото и один раз — бронзу. Но с конца XX века индийский футбол в упадке, и сейчас он считается силой лишь в Южной Азии.

С Узбекистаном индийцы столкнутся впервые. Команда Сречко Катанеца в прошлом году в основном проводила товарищеские матчи: победила Боливию (1:0), Вьетнам (2:0), Китай (2:1) и Кыргызстан (4:1), уступила США (0:3), а с Венесуэлой (1:1) и Мексикой (3:3) разошлись «миром».

В квалификации ЧМ-2026 «белые волки» выступили дважды: разбили Туркменистан (3:1) и вырвали ничью у Ирана (2:2), уступая в два мяча. Перед Кубком Азии парни Катанеца сыграли контрольную встречу с Палестиной (1:0), а в первом туре поделили очки с Сирией (0:0).

За Узбекистан выступают несколько представителей чемпионата России: защитник «Рубина» Рустам Ашурматов и хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Также в составе есть бывший игрок «Спартака» Остон Урунов.

Прогноз и ставка на матч Индия — Узбекистан

Индия — безальтернативный аутсайдер группы на Кубке Азии. В пяти поединках «слоны» пропустили в среднем по два мяча, а забили 0.8 гола. В команде нет ни звезд, ни легионеров.

Узбекистан же выглядит крепко и регулярно отличается — коллектив Катанеца обыграл Китай в гостях (2:1) и даже устроил перестрелку с неслабой Мексикой (3:3). В официальных матчах «белые волки» строго играют сзади — в последних пяти встречах получили в среднем 0.8 мяча, а оформили два гола за игру.

Существенная разница в классе практически гарантирует победу Узбекистану. Но в финальной части больших турниров любая команда способна на сюрприз, поэтому стоит подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: победа или ничья Узбекистана и ТБ 2.5 за 1.90.