Ашурматов из «Рубина» и Файзуллаев из ЦСКА тащат Узбекистан на Кубке Азии. Что против них покажет Индия?
18 января в катарском Эр-Райяне состоится матч второго тура Кубка Азии Индия — Узбекистан. Команды сойдутся на стадионе «Ахмед бин Али». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажет онлайн-платформа «Старт» по платной подписке с 17.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Азии Индия — Узбекистан 18 января 2024 года
Аналитики отдали предпочтение гостям: поставить на викторию Узбекистана можно с ничтожным коэффициентом 1.15, что составляет примерно 85% вероятности. Успех Индии доступен с огромной котировкой 22.0 (3%), ничья идет за 7.35 (12%).
Чувствуете, что в этом матче случится локальная сенсация? Поставить на победу или ничью «Индийских слонов» можно за 5.54.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.89, ТМ 2.5 — за близкие 1.87.
Шансы увидеть обмен голами оценили в 3.45, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.29.
Наиболее вероятный счет поединка, по версии экспертов, триумф Узбекистана 2:0. Этот исход идет за 4.08.
Индия — Узбекистан: прогноз и анализ матча 2-го тура Кубка Азии 18 января 2024 года
За 2023 год Индия сыграла пять матчей, из которых только два — официальные, а три — товарищеские. В контрольных встречах «слоны» обыграли Мьянму (1:0) и Кыргызстан (2:0), но уступили Малайзии (2:4). В квалификации ЧМ индийцы одолели Кувейт (1:0) и проиграли Катару (0:3).
В Кубке Азии команда Игора Штимаца стартовала с поражения от Австралии (0:2). В последних пяти играх индийцы в среднем пропускают именно два мяча. Правда, «слоны» не уступили в семи из девяти недавних поединков, в которых считались хозяевами поля.
Сборная Индии считалась одной из сильнейших в Азии до середины XX века. На Кубке Азии-1964 команда даже добыла серебро, а на Азиатских играх в те же годы была фаворитом и дважды брала золото и один раз — бронзу. Но с конца XX века индийский футбол в упадке, и сейчас он считается силой лишь в Южной Азии.
С Узбекистаном индийцы столкнутся впервые. Команда Сречко Катанеца в прошлом году в основном проводила товарищеские матчи: победила Боливию (1:0), Вьетнам (2:0), Китай (2:1) и Кыргызстан (4:1), уступила США (0:3), а с Венесуэлой (1:1) и Мексикой (3:3) разошлись «миром».
В квалификации ЧМ-2026 «белые волки» выступили дважды: разбили Туркменистан (3:1) и вырвали ничью у Ирана (2:2), уступая в два мяча. Перед Кубком Азии парни Катанеца сыграли контрольную встречу с Палестиной (1:0), а в первом туре поделили очки с Сирией (0:0).
За Узбекистан выступают несколько представителей чемпионата России: защитник «Рубина» Рустам Ашурматов и хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Также в составе есть бывший игрок «Спартака» Остон Урунов.
Прогноз и ставка на матч Индия — Узбекистан
Индия — безальтернативный аутсайдер группы на Кубке Азии. В пяти поединках «слоны» пропустили в среднем по два мяча, а забили 0.8 гола. В команде нет ни звезд, ни легионеров.
Узбекистан же выглядит крепко и регулярно отличается — коллектив Катанеца обыграл Китай в гостях (2:1) и даже устроил перестрелку с неслабой Мексикой (3:3). В официальных матчах «белые волки» строго играют сзади — в последних пяти встречах получили в среднем 0.8 мяча, а оформили два гола за игру.
Существенная разница в классе практически гарантирует победу Узбекистану. Но в финальной части больших турниров любая команда способна на сюрприз, поэтому стоит подстраховаться.
Рекомендуемая ставка: победа или ничья Узбекистана и ТБ 2.5 за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5