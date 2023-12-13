Игрок поставил 720 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Боруссией» в Лиге чемпионов

13 декабря в матче шестого тура Лиги чемпионов «Боруссия» примет «Пари Сен-Жермен». Встреча топ-соперников по группе F состоится в Дортмунде и начнется в 23.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнюю игру.

В преддверии встречи букмекеры считают фаворитом французский клуб. На победу «ПСЖ» можно поставить по коэффициенту 1.88, что соответствует примерно 51% вероятности. Котировки на триумф «Боруссии» составляют 3.70 (приблизительно 26%). Ничья в линии идет за 4.20 (около 23%).

Клиенты склоняются к тому, что успеха добьются парижане. На победу «ПСЖ» приходится 89% от общего объема ставок на исход игры. Еще 5% от всего объема пари распределились в пользу триумфа «Боруссии» и 6% — на ничью.

Эксперты ждут от команд Эдина Терзича и Луиса Энрике результативной игры. По оценкам аналитиков, соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Этому событию в линии соответствует коэффициент 1.47. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.70. Стоит отметить, что на дистанции из десяти последних матчей команд в национальных чемпионатах и Лиге чемпионов ставка на тотал больше 2.5 по голам сыграла в шести матчах с участием «Боруссии» и восьми — с участием «ПСЖ».

Букмекеры считают, что ни одной из команд не удастся провести этот матч «на ноль». Вероятность того, что оба соперника поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.45. Котировки на обратный исход составляют 2.80. В десяти последних матчах в чемпионате и Лиге чемпионов «Боруссия» обменивалась голами со своими соперниками шесть раз, а «ПСЖ» — пять.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — победа чемпиона Франции 2:1. Спрогнозировать этот результат можно за 9.00. Вероятность триумфа любой из команд с сухим счетом котируется за 2.70. Поставить на то, что «ПСЖ» откроет счет, можно за 1.60. Аналогичная ставка на хозяев идет за 2.40.

Клиентам букмекера также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. С наибольшей долей вероятности в этом матче отличится нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Ставки на его гол принимаются за 1.75. Мбаппе в этом сезоне забил 15 мячей в 14 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов он отличился трижды в пяти играх.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 720 000 рублей на победу «ПСЖ» по коэффициенту 1.90. Игрок выбрал этот прогноз, заключив пари типа система размерностью два из трех.

Перед сегодняшним матчем «Боруссия» занимает первое место в группе F с десятью очками в пяти матчах. Команда Терзича уже обеспечила себе выход в плеф-офф, хотя начала выступления в турнире с поражения в Париже от «ПСЖ» со счетом 0:2. Команда Энрике после того матча проиграла дважды и теперь идет на втором месте в группе с семью очками. Обойти «ПСЖ» могут «Милан» или «Ньюкасл», которые набрали по пять баллов и играют между собой в параллельном матче.

Заключить пари на то, что парижане выйдут из группы, можно с коэффициентом 1.41. Аналогичная ставка на «Ньюкасл» доступна за 3.50, а на «Милан» — за 11.00.

На выходных перед игрой в Дортмунде «Боруссия» проиграла дома «РБ Лейпцигу» (2:3) и занимает пятое место в чемпионате Германии с 25 очками в 14 матчах. «ПСЖ» на последних минутах вырвал домашнюю победу над «Нантом» (2:1) и лидирует во французской лиге 1 с 36 баллами в 15 встречах.