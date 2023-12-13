Джейк Пол сойдется с боксером-ноунеймом. Зачем ему это после побед над Вудли и Диасом?

Впрочем, блогер снова большой фаворит.

16 декабря Джейк Пол проведет очередной поединок по правилам бокса. На этот раз соперник блогера — не один из бывших чемпионов UFC, а профессиональный боксер 35-летний Андре Аугуст. Файтеры сойдутся 16 декабря на арене Caribe Royale Orlando в Орландо. Бой пройдет в первом тяжелом весе. В России легально не покажут это событие.

Джейк Пол

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джейка огромным фаворитом: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.18. Это приблизительно 83% вероятности. Неудивительно, почему эксперты настолько уверены в успехе американца. 26-летний блогер провел уже восемь боксерских поединков и уступил лишь в одном — младшему брату чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри Томми.

При этом Пол стабильно побеждал настоящих легенд единоборств: он выигрывал у экс-чемпионов UFC Андерсона Сильвы и Тайрона Вудли (дважды), а также у бывших заметных бойцов организации Нейта Диаса и Бена Аскрена. Причем сразу два триумфа над недавними файтерами самой известной ММА-организации в мире Джейк оформил нокаутами — не повезло Аскрену и Вудли. И если ударная техника Бена вызывала огромные вопросы еще во время его карьеры, то Тайрон не казался таким аутсайдером на руках.

Последний бой 26-летний спортсмена прошел 23 августа — единогласным решением судей одолел Диаса. При этом в карьере начинающего боксера пока больше досрочных побед — четыре против трех. Сам Джейк еще ни разу не падал — единственное поражение получил после оглашения решения арбитров. Но грядущий поединок Пол проведет против профессионального боксера, а не представителя смешанных единоборств. Такой оппонент создаст гораздо больше неприятностей блогеру.

«Я — профессиональный боксер и хочу быть чемпионом мира, поэтому мне нужно идти по пути к величию против людей, которые занимаются боксом всю свою жизнь. До сих пор вся моя карьера в боксе проходила на PPV-боях, но теперь это нечто большее, чем просто бизнес. Теперь я хочу накопить опыт на ринге против проверенных бойцов. Он настоящий боксер: лучший рекорд, чем у меня, больше побед нокаутом, чем у меня, тот же самый вес», — прокомментировал Пол нового соперника.

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Андре Аугуст

Соперник Пола еще никогда не выступал против насколько медийных соперников, но действительно имеет неплохой рекорд и статистику нокаутов. Поставить на него можно с котировкой 5.70 (15%), несмотря на все похвалы от Джейка, Аугуст все равно считается серьезным аутсайдером.

35-летний уроженец Техаса провел 12 боев в профессиональном ринге, 10 из которых выиграл, а уступил лишь в одном. Еще одна схватка Андре завершилась вничью. Правда, он все равно не выглядит серьезной оппозицией для Пола. Последний бой Аугуста тоже состоялся в августе, но перед ним он не дрался почти четыре года. И предыдущий поединок американца оказался для него дебютным в тяжелом весе — ранее он выступал в категории до 79,4 килограмма.

Также разборка с Полом должна продлиться 10 раундов по три минуты, чего в карьере 35-летнего боксера еще не было. Андре участвовал в шести- и даже четырехраундовых схватках. В половине боев Андре действительно выиграл нокаутом, но в последний раз вырубал кого-либо еще в феврале 2019-го — с тех пор он провел еще четыре поединка. Впрочем, этот парень все равно профессиональный боксер. Такие соперники наверняка нужны Джейку для выяснения собственного уровня.

Возможна ли ничья?

На этот исход предложен коэффициент 17.0 (1%). Ничья случилась только в карьере Аугуста — в июне 2014-го в бою против Руди Лозано.

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