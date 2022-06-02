Бельгия потеряла главную звезду перед дерби в Лиге наций. У Нидерландов появился шанс

Прогнозы и ставки на матч Лиги наций Бельгия — Нидерланды 3 июня 2022 года

Тибо Куртуа играет заметную роль во всех своих командах.

Сборная Бельгии — фаворит своей группы в Лиге наций, но она может уступить лидерство Нидерландам Луи ван Гала, для которого этот турнир значит очень много. Насладиться топ-матчем вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч Бельгия — Нидерланды

Один из принципиальнейших матчей первого тура Лиги наций — дерби Бенилюкса в группе 4 — пройдет на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе. Стартовый свисток в исполнении испанского арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Бельгия — Нидерланды: прогноз и ставка на матч Лиги наций 3 июня 2022 года

Сразу после жеребьевки стало ясно, кто будет рулить в четвертой группе лиги А: в соперники к Бельгии и Нидерландам достались Польша и Уэльс, которые уступают топ-сборным по всем статьям. Поэтому матч первого тура между командами имеет чуть ли не определяющее значение: проигравший в паре Польша — Уэльс наверняка упадет в лигу B, а победитель игры в Брюсселе выйдет в плей-офф.

Изначально Бельгия была фаворитом встречи — она им остается, но только по букмекерским прикидкам. Но в последние дни положение команды серьезно ослабло. Во-первых, революционные настроения посеял в команде Кевин де Брёйне. Лидер «Манчестер Сити» заявил, что после тяжелого клубного сезона воспринимает Лигу наций не иначе как товарищеский турнир. Такое жесткое высказывание наверняка не поднимет боевой дух команды и лишь способствует демотивации партнеров.

Во-вторых, бельгийцы остались без главной звезды и игрока, благодаря которому остальные чувствуют себя намного спокойнее. Тибо Куртуа — творец победы «Реала» в Лиге чемпионов — из-за повреждения покинул расположение сборной. Вместе с ним ближайшие игры пропустит защитник Джейсон Денайер.

И все-таки букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом команду Роберто Мартинеса. Коэффициент на победу хозяев — 2.28, это примерно 42% вероятности исхода. На успех Нидерландов котировка 3.20 (31%), на ничью — 3.50 (27%).

Пока Бельгия привлекает к себе внимание медиа, Нидерланды спокойно готовятся к матчу. У них все в порядке, игроки находятся в отличной форме: например, некоторые совсем недавно играли в составе «Фейеноорда» в финале Лиги конференций. В целом заявка у команды Луи ван Гала нисколько не хуже бельгийской — больших игроков тоже хватает.

Они будут сражаться не только за возможность показать себя и выйти в плей-офф, но и за своего тренера. Ван Гал борется с онкологией и в конце года покинет команду. Ему будет очень приятно завершить цикл в сборной несколькими значимыми победами.

Прогноз от «СЭ»: «Нидерланды не проиграют» за 1.67.

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