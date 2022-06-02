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Сегодня, 20:00

Бельгия потеряла главную звезду перед дерби в Лиге наций. У Нидерландов появился шанс

Прогнозы и ставки на матч Лиги наций Бельгия — Нидерланды 3 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тибо Куртуа (сборная Бельгии).
Фото Global Look Press
Тибо Куртуа играет заметную роль во всех своих командах.

Сборная Бельгии — фаворит своей группы в Лиге наций, но она может уступить лидерство Нидерландам Луи ван Гала, для которого этот турнир значит очень много. Насладиться топ-матчем вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч Бельгия — Нидерланды

Один из принципиальнейших матчей первого тура Лиги наций — дерби Бенилюкса в группе 4 — пройдет на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе. Стартовый свисток в исполнении испанского арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию смотрите на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 4
03 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Голландия

Бельгия — Нидерланды: прогноз и ставка на матч Лиги наций 3 июня 2022 года

Сразу после жеребьевки стало ясно, кто будет рулить в четвертой группе лиги А: в соперники к Бельгии и Нидерландам достались Польша и Уэльс, которые уступают топ-сборным по всем статьям. Поэтому матч первого тура между командами имеет чуть ли не определяющее значение: проигравший в паре Польша — Уэльс наверняка упадет в лигу B, а победитель игры в Брюсселе выйдет в плей-офф.

Изначально Бельгия была фаворитом встречи — она им остается, но только по букмекерским прикидкам. Но в последние дни положение команды серьезно ослабло. Во-первых, революционные настроения посеял в команде Кевин де Брёйне. Лидер «Манчестер Сити» заявил, что после тяжелого клубного сезона воспринимает Лигу наций не иначе как товарищеский турнир. Такое жесткое высказывание наверняка не поднимет боевой дух команды и лишь способствует демотивации партнеров.

Во-вторых, бельгийцы остались без главной звезды и игрока, благодаря которому остальные чувствуют себя намного спокойнее. Тибо Куртуа — творец победы «Реала» в Лиге чемпионов — из-за повреждения покинул расположение сборной. Вместе с ним ближайшие игры пропустит защитник Джейсон Денайер.

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И все-таки букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом команду Роберто Мартинеса. Коэффициент на победу хозяев — 2.28, это примерно 42% вероятности исхода. На успех Нидерландов котировка 3.20 (31%), на ничью — 3.50 (27%).

Пока Бельгия привлекает к себе внимание медиа, Нидерланды спокойно готовятся к матчу. У них все в порядке, игроки находятся в отличной форме: например, некоторые совсем недавно играли в составе «Фейеноорда» в финале Лиги конференций. В целом заявка у команды Луи ван Гала нисколько не хуже бельгийской — больших игроков тоже хватает.

Они будут сражаться не только за возможность показать себя и выйти в плей-офф, но и за своего тренера. Ван Гал борется с онкологией и в конце года покинет команду. Ему будет очень приятно завершить цикл в сборной несколькими значимыми победами.

Прогноз от «СЭ»: «Нидерланды не проиграют» за 1.67.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
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Сборная Нидерландов по футболу
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