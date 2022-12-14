Царукян — Исмагулов: фаворит Хабиба победит?
18 декабря в со-главном событии вечера UFC Fight Night 216 встретятся российский боец Арман Царукян и его коллега из Казахстана Дамир Исмагулов. Бой начнется ориентировочно в 04.00 по московскому времени на арене «UFC Apex» в штате Невада.
Где смотреть трансляцию боя Царукян — Исмагулов?
В прямом эфире насладиться зрелищем можно будет на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Боец». Помимо этого, транслировать бой будет онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал UFC ТВ. Старт эфира в 00.00 мск.
Арман Царукян
Царукян продолжает штурмовать легкий дивизион UFC. Но его успехи можно назвать смешанными — всему виной поражение от поляка Матеуша Гамрота в июне этого года. С одной стороны, Арман проиграл — из-за этого карьера забуксовала. Пока Ахалкалакец отдыхал без возможности идти дальше, Гамрот охотился за Чендлером и даже успел проиграть Дариушу. В итоге Матеуш шагнул на восьмую строчку дивизиона, а Царукян остался на девятой позиции.
С другой стороны, Арман получил награду «Бой вечера» за выступление против поляка. Значит, возглавлять кард в пятираундовой дуэли ему доверили не зря. 15 минут против сильного соперника Царукян провел очень прилично. Теперь же на очереди Дамир Исмагулов, мало выступавший на этом уровне (всего пять боев в UFC). Поэтому букмекерская компания БЕТСИТИ отдает предпочтение россиянину. Коэффициент на его победу — 1.58, или 60% вероятности исхода.
Дамир Исмагулов
Исмагулов, хотя пришел в UFC раньше Царукяна, провел в организации меньше боев. При этом, если у Армана среди соперников уже были Махачев и Гамрот (пусть он и потерпел поражение от обоих), Дамир не может похвастаться таким уровнем оппозиции. Его противники либо дебютанты, либо новички. Это не плохо, ведь он и сам, по сути, новенький в UFC, но реальной проверки Исмагулов не проходил. При этом все победы он добыл лишь решением — на его счету ни одного эпичного выступления.
Однако именно в Исмагулова верит Хабиб: «Оба хороши, оба на ходу, оба молодые. Все может в этом бою случиться, но чуть больше склоняюсь к Исмагулову. Чуть-чуть, на 51%. У него огромная любительская карьера, он хорошо защищается от борьбы, и когда бои кость в кость, Исмагулов хорошо идет».
Если считаете так же, можете оформить ставку за 2.47, это 39% вероятности исхода.
Возможна ли ничья?
В карьере обоих бойцов не было ничьих или боев без результата. Так что «мирный» финиш аналитики оценили гигантским коэффициентом 70.0 (1%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2