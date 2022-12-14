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Царукян — Исмагулов: фаворит Хабиба победит?

У Нурмагомедова есть четкое понимание сильных сторон спортсменов.
Артем Белинин
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Арман Царукян.
Фото Global Look Press

18 декабря в со-главном событии вечера UFC Fight Night 216 встретятся российский боец Арман Царукян и его коллега из Казахстана Дамир Исмагулов. Бой начнется ориентировочно в 04.00 по московскому времени на арене «UFC Apex» в штате Невада.

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Где смотреть трансляцию боя Царукян — Исмагулов?

В прямом эфире насладиться зрелищем можно будет на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Боец». Помимо этого, транслировать бой будет онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал UFC ТВ. Старт эфира в 00.00 мск.

Арман Царукян

Царукян продолжает штурмовать легкий дивизион UFC. Но его успехи можно назвать смешанными — всему виной поражение от поляка Матеуша Гамрота в июне этого года. С одной стороны, Арман проиграл — из-за этого карьера забуксовала. Пока Ахалкалакец отдыхал без возможности идти дальше, Гамрот охотился за Чендлером и даже успел проиграть Дариушу. В итоге Матеуш шагнул на восьмую строчку дивизиона, а Царукян остался на девятой позиции.

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С другой стороны, Арман получил награду «Бой вечера» за выступление против поляка. Значит, возглавлять кард в пятираундовой дуэли ему доверили не зря. 15 минут против сильного соперника Царукян провел очень прилично. Теперь же на очереди Дамир Исмагулов, мало выступавший на этом уровне (всего пять боев в UFC). Поэтому букмекерская компания БЕТСИТИ отдает предпочтение россиянину. Коэффициент на его победу — 1.58, или 60% вероятности исхода.

Дамир Исмагулов

Исмагулов, хотя пришел в UFC раньше Царукяна, провел в организации меньше боев. При этом, если у Армана среди соперников уже были Махачев и Гамрот (пусть он и потерпел поражение от обоих), Дамир не может похвастаться таким уровнем оппозиции. Его противники либо дебютанты, либо новички. Это не плохо, ведь он и сам, по сути, новенький в UFC, но реальной проверки Исмагулов не проходил. При этом все победы он добыл лишь решением — на его счету ни одного эпичного выступления.

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Однако именно в Исмагулова верит Хабиб: «Оба хороши, оба на ходу, оба молодые. Все может в этом бою случиться, но чуть больше склоняюсь к Исмагулову. Чуть-чуть, на 51%. У него огромная любительская карьера, он хорошо защищается от борьбы, и когда бои кость в кость, Исмагулов хорошо идет».

Если считаете так же, можете оформить ставку за 2.47, это 39% вероятности исхода.

Возможна ли ничья?

В карьере обоих бойцов не было ничьих или боев без результата. Так что «мирный» финиш аналитики оценили гигантским коэффициентом 70.0 (1%).

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Каннонье — Стриклэнд: для кого новое поражение станет последним в UFC?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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