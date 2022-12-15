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15 декабря, 18:15

Месси к финалу настиг Мбаппе. Выиграет ли Лео «Золотую бутсу» ЧМ?

Судьба награды решится в очном противостоянии.
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Судьба награды решится в очном противостоянии.

На чемпионате мира в Катаре осталось провести всего два матча: в финале встретятся Аргентина и Франция, а за бронзу сразятся Хорватия и Марокко. Конечно, главный вопрос — кто станет победителем мундиаля. Но есть также индивидуальные награды — например, приз лучшему бомбардиры турнира.

Активно за трофей борются несколько игроков: Месси, Мбаппе, Альварес и Жиру. Возможно, кто-то из них станет не только чемпионом мира, но и обладателем престижной премии.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ склоняются к тому, что лучшим бомбардиром ЧМ будет Месси. На победу капитана сборной Аргентины можно поставить с коэффициентом 1.95. Лео — настоящий лидер своей сборной и человек, который результативными действиями втащил ее в финал главного турнира четырехлетия. На счету аргентинца пять голов и три ассиста, он забил в пяти из шести матчах турнира.

Пока в списке бомбардиров первую строчку с Месси делит Мбаппе — правда, француз чуть ниже из-за меньшего количества голевых передач (две). Триумф Килиана предложен за 2.10. Правда, в последних играх на турнире француз замолк — не забил Англии и Марокко, хотя шансы у него были. Возможно, он промолчит в еще одном большом матче.

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Далее по списку идут игроки, которые забили меньше пяти мячей. Один из них — Хулиан Альварес (10.0). К полуфиналу нападающий Аргентины подошел всего с двумя голами, но сделал дубль в ворота Хорватии и повысил свои шансы стать лучшим бомбардиром ЧМ. Особенно впечатляющим получился первый гол, который форвард забил после сольного прохода. Такие же прорывы в финале будут очень кстати.

За 11.0 можно взять успех Оливье Жиру, которому немного не повезло, чтобы находиться в ряду с Месси и Мбаппе. Дело в том, что нападающий «Милана» и сборной Франции попал в штангу во встрече с Марокко. Залети мяч в сетку, и Оливье дошел бы до отметки в пять голов. Теперь же ему придется забить минимум дважды и надеяться, что остальные конкуренты промолчат.

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Коэффициентом 100 оценен возможный успех Юссефа Эн-Несири из сборной Марокко. Чтобы победить, ему нужен покер в ворота Хорватии. Но есть проблема: нападающий ни разу не забивал в одном матче за национальную команду больше двух мячей.

Также минимальные шансы есть у Андрея Крамарича (200). Ему нужно сделать то же самое, что и Эн-Несири, но в ворота команды Марокко: оформить четыре гола.

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Убедительные победы Аргентины и Франции принесли игроку букмекера выигрыш в 2 000 000 рублей
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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