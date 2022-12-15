Месси к финалу настиг Мбаппе. Выиграет ли Лео «Золотую бутсу» ЧМ?
На чемпионате мира в Катаре осталось провести всего два матча: в финале встретятся Аргентина и Франция, а за бронзу сразятся Хорватия и Марокко. Конечно, главный вопрос — кто станет победителем мундиаля. Но есть также индивидуальные награды — например, приз лучшему бомбардиры турнира.
Активно за трофей борются несколько игроков: Месси, Мбаппе, Альварес и Жиру. Возможно, кто-то из них станет не только чемпионом мира, но и обладателем престижной премии.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ склоняются к тому, что лучшим бомбардиром ЧМ будет Месси. На победу капитана сборной Аргентины можно поставить с коэффициентом 1.95. Лео — настоящий лидер своей сборной и человек, который результативными действиями втащил ее в финал главного турнира четырехлетия. На счету аргентинца пять голов и три ассиста, он забил в пяти из шести матчах турнира.
Пока в списке бомбардиров первую строчку с Месси делит Мбаппе — правда, француз чуть ниже из-за меньшего количества голевых передач (две). Триумф Килиана предложен за 2.10. Правда, в последних играх на турнире француз замолк — не забил Англии и Марокко, хотя шансы у него были. Возможно, он промолчит в еще одном большом матче.
Далее по списку идут игроки, которые забили меньше пяти мячей. Один из них — Хулиан Альварес (10.0). К полуфиналу нападающий Аргентины подошел всего с двумя голами, но сделал дубль в ворота Хорватии и повысил свои шансы стать лучшим бомбардиром ЧМ. Особенно впечатляющим получился первый гол, который форвард забил после сольного прохода. Такие же прорывы в финале будут очень кстати.
За 11.0 можно взять успех Оливье Жиру, которому немного не повезло, чтобы находиться в ряду с Месси и Мбаппе. Дело в том, что нападающий «Милана» и сборной Франции попал в штангу во встрече с Марокко. Залети мяч в сетку, и Оливье дошел бы до отметки в пять голов. Теперь же ему придется забить минимум дважды и надеяться, что остальные конкуренты промолчат.
Коэффициентом 100 оценен возможный успех Юссефа Эн-Несири из сборной Марокко. Чтобы победить, ему нужен покер в ворота Хорватии. Но есть проблема: нападающий ни разу не забивал в одном матче за национальную команду больше двух мячей.
Также минимальные шансы есть у Андрея Крамарича (200). Ему нужно сделать то же самое, что и Эн-Несири, но в ворота команды Марокко: оформить четыре гола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2