Серия ЦСКА — «Северсталь» стала самой прибыльной для клиентов PARI. Главные ставочные цифры Кубка Гагарина
Букмекерская компания PARI подвела итоги плей-офф КХЛ сезона-2022/23. Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для компании и клиентов командах и матчах турнира.
Сезон завершился второй подряд победой ЦСКА, который перед началом плей-офф не был главным фаворитом Кубка Гагарина. Более того, путь московских армейцев к золоту был совсем непрост. Команда Сергея Федорова встретила серьезное сопротивление со стороны «Северстали», а затем «Локомотива»: с каждым из них потребовалось провести семь матчей в серии. Также и в финале «Ак Барс» бился до последнего: казанцы проигрывали со счетом 1:3, но отыгрались и сравняли счет.
Самой прибыльной командой для PARI стал «Ак Барс». Встречи с участием казанцев обеспечили около 20% прибыли компании суммарно по итогам плей-офф КХЛ. Следом расположились ЦСКА (18%), «Локомотив» (14%), «Адмирал» (12.5%) и «Авангард» (почти 10%).
Самой прибыльной серией матчей для PARI стало противостояние ЦСКА и «Локомотива» в 1/4 финала, растянувшееся на семь поединков. На эту серию пришлось 26% от всего объема прибыли, которую получила PARI за счет приема ставок на плей-офф КХЛ.
В топ-5 всех самых прибыльных серий для PARI также вошли «Ак Барс» — «Адмирал» (22%), «Ак Барс» — ЦСКА (21%), СКА — «Торпедо» (15%) и «Металлург» — «Авангард» (14%).
Самая убыточная серия для PARI — противостояние ЦСКА и «Северстали» в 1/8 финала. В топ-5 по убытку присутствуют следующие противостояния: СКА — «Динамо Минск», «Ак Барс» — «Нефтехимик», ЦСКА — СКА и «Автомобилист» — «Металлург».
Финальная серия ожидаемо стала самым крупным событием чемпионата по обороту — противостояние ЦСКА и «Ак Барса» собрало 13% от суммы всех сделанных ставок за время плей-офф. В топ-5 по обороту также попали ЦСКА — «Локомотив» (9%), ЦСКА — СКА (9%), ЦСКА — «Северсталь» (8%) и «Салават Юлаев» — «Адмирал» (7%).
Меньше всего клиенты ставили на матчи «Локомотива» и «Витязя» — 3% от всего объема пари на плей-офф пришлись на противостояние ярославцев с подмосковным клубом.
Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах плей-офф можно выделить выплату одному из клиентов чистого выигрыша в размере 2 050 000 рублей. Игрок поставил 1 000 000 рублей на то, что в одном из матчей серии между СКА и ЦСКА будет меньше четырех шайб, добавив этот исход в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.05. Другой клиент объединил в экспрессе ставки на победу «Ак Барса» в одном из матчей против «Нефтехимика» и на успех СКА в матче с «Динамо» из Минска. Беттор поставил 500 000 рублей по общему коэффициенту 3.86 и заработал 1 430 000 рублей чистыми.
Самым крупным проигрышем клиентов оказалась обидная ставка в 2 000 000 рублей на ТБ 2.5 в матче «Адмирала» против «Салавата Юлаева» с коэффициентом 1.37.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6