Серия ЦСКА — «Северсталь» стала самой прибыльной для клиентов PARI. Главные ставочные цифры Кубка Гагарина

Букмекерская компания PARI подвела итоги плей-офф КХЛ сезона-2022/23. Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для компании и клиентов командах и матчах турнира.

Сезон завершился второй подряд победой ЦСКА, который перед началом плей-офф не был главным фаворитом Кубка Гагарина. Более того, путь московских армейцев к золоту был совсем непрост. Команда Сергея Федорова встретила серьезное сопротивление со стороны «Северстали», а затем «Локомотива»: с каждым из них потребовалось провести семь матчей в серии. Также и в финале «Ак Барс» бился до последнего: казанцы проигрывали со счетом 1:3, но отыгрались и сравняли счет.

ЦСКА — «Ак Барс». Официальный сайт ХК ЦСКА

Самой прибыльной командой для PARI стал «Ак Барс». Встречи с участием казанцев обеспечили около 20% прибыли компании суммарно по итогам плей-офф КХЛ. Следом расположились ЦСКА (18%), «Локомотив» (14%), «Адмирал» (12.5%) и «Авангард» (почти 10%).

Самой прибыльной серией матчей для PARI стало противостояние ЦСКА и «Локомотива» в 1/4 финала, растянувшееся на семь поединков. На эту серию пришлось 26% от всего объема прибыли, которую получила PARI за счет приема ставок на плей-офф КХЛ.

В топ-5 всех самых прибыльных серий для PARI также вошли «Ак Барс» — «Адмирал» (22%), «Ак Барс» — ЦСКА (21%), СКА — «Торпедо» (15%) и «Металлург» — «Авангард» (14%).

Самая убыточная серия для PARI — противостояние ЦСКА и «Северстали» в 1/8 финала. В топ-5 по убытку присутствуют следующие противостояния: СКА — «Динамо Минск», «Ак Барс» — «Нефтехимик», ЦСКА — СКА и «Автомобилист» — «Металлург».

Финальная серия ожидаемо стала самым крупным событием чемпионата по обороту — противостояние ЦСКА и «Ак Барса» собрало 13% от суммы всех сделанных ставок за время плей-офф. В топ-5 по обороту также попали ЦСКА — «Локомотив» (9%), ЦСКА — СКА (9%), ЦСКА — «Северсталь» (8%) и «Салават Юлаев» — «Адмирал» (7%).

Меньше всего клиенты ставили на матчи «Локомотива» и «Витязя» — 3% от всего объема пари на плей-офф пришлись на противостояние ярославцев с подмосковным клубом.

Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах плей-офф можно выделить выплату одному из клиентов чистого выигрыша в размере 2 050 000 рублей. Игрок поставил 1 000 000 рублей на то, что в одном из матчей серии между СКА и ЦСКА будет меньше четырех шайб, добавив этот исход в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.05. Другой клиент объединил в экспрессе ставки на победу «Ак Барса» в одном из матчей против «Нефтехимика» и на успех СКА в матче с «Динамо» из Минска. Беттор поставил 500 000 рублей по общему коэффициенту 3.86 и заработал 1 430 000 рублей чистыми.

Самым крупным проигрышем клиентов оказалась обидная ставка в 2 000 000 рублей на ТБ 2.5 в матче «Адмирала» против «Салавата Юлаева» с коэффициентом 1.37.