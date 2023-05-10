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Серия ЦСКА — «Северсталь» стала самой прибыльной для клиентов PARI. Главные ставочные цифры Кубка Гагарина

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ХК ЦСКА.
Фото Global Look Press
ЦСКА — «Ак Барс».
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
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Букмекерская компания PARI подвела итоги плей-офф КХЛ сезона-2022/23. Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для компании и клиентов командах и матчах турнира.

Сезон завершился второй подряд победой ЦСКА, который перед началом плей-офф не был главным фаворитом Кубка Гагарина. Более того, путь московских армейцев к золоту был совсем непрост. Команда Сергея Федорова встретила серьезное сопротивление со стороны «Северстали», а затем «Локомотива»: с каждым из них потребовалось провести семь матчей в серии. Также и в финале «Ак Барс» бился до последнего: казанцы проигрывали со счетом 1:3, но отыгрались и сравняли счет.

ЦСКА — «Ак Барс».
Официальный сайт ХК ЦСКА

Самой прибыльной командой для PARI стал «Ак Барс». Встречи с участием казанцев обеспечили около 20% прибыли компании суммарно по итогам плей-офф КХЛ. Следом расположились ЦСКА (18%), «Локомотив» (14%), «Адмирал» (12.5%) и «Авангард» (почти 10%).

Самой прибыльной серией матчей для PARI стало противостояние ЦСКА и «Локомотива» в 1/4 финала, растянувшееся на семь поединков. На эту серию пришлось 26% от всего объема прибыли, которую получила PARI за счет приема ставок на плей-офф КХЛ.

В топ-5 всех самых прибыльных серий для PARI также вошли «Ак Барс» — «Адмирал» (22%), «Ак Барс» — ЦСКА (21%), СКА — «Торпедо» (15%) и «Металлург» — «Авангард» (14%).

Самая убыточная серия для PARI — противостояние ЦСКА и «Северстали» в 1/8 финала. В топ-5 по убытку присутствуют следующие противостояния: СКА — «Динамо Минск», «Ак Барс» — «Нефтехимик», ЦСКА — СКА и «Автомобилист» — «Металлург».

Финальная серия ожидаемо стала самым крупным событием чемпионата по обороту — противостояние ЦСКА и «Ак Барса» собрало 13% от суммы всех сделанных ставок за время плей-офф. В топ-5 по обороту также попали ЦСКА — «Локомотив» (9%), ЦСКА — СКА (9%), ЦСКА — «Северсталь» (8%) и «Салават Юлаев» — «Адмирал» (7%).

Меньше всего клиенты ставили на матчи «Локомотива» и «Витязя» — 3% от всего объема пари на плей-офф пришлись на противостояние ярославцев с подмосковным клубом.

Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах плей-офф можно выделить выплату одному из клиентов чистого выигрыша в размере 2 050 000 рублей. Игрок поставил 1 000 000 рублей на то, что в одном из матчей серии между СКА и ЦСКА будет меньше четырех шайб, добавив этот исход в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.05. Другой клиент объединил в экспрессе ставки на победу «Ак Барса» в одном из матчей против «Нефтехимика» и на успех СКА в матче с «Динамо» из Минска. Беттор поставил 500 000 рублей по общему коэффициенту 3.86 и заработал 1 430 000 рублей чистыми.

Самым крупным проигрышем клиентов оказалась обидная ставка в 2 000 000 рублей на ТБ 2.5 в матче «Адмирала» против «Салавата Юлаева» с коэффициентом 1.37.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК ЦСКА (Москва)
0
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Клиенты PARI ставят на победу «Интера» над «Миланом» в первом матче ЛЧ. Но верят, что в финале сыграют Ибра и Леау
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
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Локомотив

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