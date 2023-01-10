«Реал» — «Валенсия»: Бензема и Винисиус отправят мадридцев на рандеву с «Барселоной»?
11 января в городе Эр-Рияд состоится первый полуфинал Суперкубка Испании, в котором «Реал» сыграет с «Валенсией». Встреча состоится на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит игру испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес. Прямая трансляция с 21.55 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на канале «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Валенсия» 11 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом. На победу мадридского суперклуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Валенсии» — за 5.80 (15%).
На то, что «бланкос» расправятся с соперником с учетом основного времени и серии пенальти, котировка — 1.29. Такое же условие у «летучих мышей» идет за 3.80.
Эксперты полагают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.
Соперники обменялись голами в трех очных играх из последних пяти. На обоюдное взятие ворот коэффициент — 1.76, на противоположный результат — 2.06.
Забьет ли «Реал» два гола подряд? Да — 1.80, нет — 2.00.
На то, что соперники не выявят победителя в основное время и уйдут в серию пенальти, котировка — 10.0. Победа каждой команды по 11-метровым оценена в 20.0.
А наиболее вероятный точный счет по итогам 90 минут — 2:0 в пользу «Реала» за 7.60.
«Реал» — «Валенсия»: прогноз и анализ матча Суперкубка Испании 11 января 2022 года
Мадридский «Реал» оступился в последнем туре чемпионата Испании — проиграл в гостях «Вильярреалу» (1:2). Но это поражение нельзя назвать сенсационным, потому что «желтая подлодка» в последние годы оказывает «бланкос» достойное сопротивление дома, а еще идет в верхней части таблицы ла лиги. Это было всего третье поражение чемпионов Испании в этом сезоне: ранее они проиграли «Лейпцигу» в ЛЧ (2:3) и «Райо Вальекано» в примере (тоже 2:3).
Впрочем, нынешняя «Валенсия» — довольно удобный соперник для коллектива Карло Анчелотти. В десяти последних играх «Реал» победил «летучих мышей» семь раз и однажды сыграл вничью при двух поражениях. Примечательно, что во всех выигранных матчах мадридцы забивали не менее двух мячей. Примерно столько же (2.25) «королевский клуб» забивает в среднем по сезону в Испании. На ИТБ1 (1.5) котировка — 1.56, на ИТМ1 (1.5) — 2.24.
«Валенсия» очень нестабильна и давно не входит в топ испанских команд. В последний раз в еврокубках она играла аж три года назад — в сезоне-2019/20. Сейчас это средний клуб, что отражается в результатах: в чемпионате Испании «летучие мыши» ползут 11-ми, в 16 турах они проиграли семь раз и трижды в последних пяти матчах.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Валенсия»
Хотя «Реал» проиграл «Вильярреалу», а за пару дней до этого с трудом переиграл в Кубке «Касереньо» (1:0), нельзя сказать, что команда находится на спаде. Карло Анчелотти миксует состав и дает игрокам отдыхать перед важными матчами, поэтому время от времени футболистам не хватает взаимопонимания.
Однако встреча с «Валенсией» и потенциальный поединок с «Барселоной» (она сыграет во втором полуфинале с «Бетисом») после этого возбудят игроков и не позволят им экономить силы. В ближайшем матче «Реал» обязательно сыграет основой и покажет лучший футбол, на который способен. А против «летучих мышей» в последние годы у «бланкос» получалось практически все.
Плюс в отличной форме Карим Бензема: в матче с «Вильярреалом» он забил восьмой гол в чемпионате и третий в трех матчах после паузы на чемпионат мира. Вместе с Винисиусом они осадят соперника.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2