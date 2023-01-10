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«Реал» — «Валенсия»: Бензема и Винисиус отправят мадридцев на рандеву с «Барселоной»?

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Валенсия» 11 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press
Каталонцы во втором полуфинале сыграют с «Бетисом».

11 января в городе Эр-Рияд состоится первый полуфинал Суперкубка Испании, в котором «Реал» сыграет с «Валенсией». Встреча состоится на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит игру испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес. Прямая трансляция с 21.55 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на канале «Матч! Футбол 2».

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
11 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Валенсия

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Валенсия» 11 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом. На победу мадридского суперклуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Валенсии» — за 5.80 (15%).

На то, что «бланкос» расправятся с соперником с учетом основного времени и серии пенальти, котировка — 1.29. Такое же условие у «летучих мышей» идет за 3.80.

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Эксперты полагают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.

Соперники обменялись голами в трех очных играх из последних пяти. На обоюдное взятие ворот коэффициент — 1.76, на противоположный результат — 2.06.

Забьет ли «Реал» два гола подряд? Да — 1.80, нет — 2.00.

На то, что соперники не выявят победителя в основное время и уйдут в серию пенальти, котировка — 10.0. Победа каждой команды по 11-метровым оценена в 20.0.

А наиболее вероятный точный счет по итогам 90 минут — 2:0 в пользу «Реала» за 7.60.

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«Реал» — «Валенсия»: прогноз и анализ матча Суперкубка Испании 11 января 2022 года

Мадридский «Реал» оступился в последнем туре чемпионата Испании — проиграл в гостях «Вильярреалу» (1:2). Но это поражение нельзя назвать сенсационным, потому что «желтая подлодка» в последние годы оказывает «бланкос» достойное сопротивление дома, а еще идет в верхней части таблицы ла лиги. Это было всего третье поражение чемпионов Испании в этом сезоне: ранее они проиграли «Лейпцигу» в ЛЧ (2:3) и «Райо Вальекано» в примере (тоже 2:3).

Впрочем, нынешняя «Валенсия» — довольно удобный соперник для коллектива Карло Анчелотти. В десяти последних играх «Реал» победил «летучих мышей» семь раз и однажды сыграл вничью при двух поражениях. Примечательно, что во всех выигранных матчах мадридцы забивали не менее двух мячей. Примерно столько же (2.25) «королевский клуб» забивает в среднем по сезону в Испании. На ИТБ1 (1.5) котировка — 1.56, на ИТМ1 (1.5) — 2.24.

«Валенсия» очень нестабильна и давно не входит в топ испанских команд. В последний раз в еврокубках она играла аж три года назад — в сезоне-2019/20. Сейчас это средний клуб, что отражается в результатах: в чемпионате Испании «летучие мыши» ползут 11-ми, в 16 турах они проиграли семь раз и трижды в последних пяти матчах.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Валенсия»

Хотя «Реал» проиграл «Вильярреалу», а за пару дней до этого с трудом переиграл в Кубке «Касереньо» (1:0), нельзя сказать, что команда находится на спаде. Карло Анчелотти миксует состав и дает игрокам отдыхать перед важными матчами, поэтому время от времени футболистам не хватает взаимопонимания.

Однако встреча с «Валенсией» и потенциальный поединок с «Барселоной» (она сыграет во втором полуфинале с «Бетисом») после этого возбудят игроков и не позволят им экономить силы. В ближайшем матче «Реал» обязательно сыграет основой и покажет лучший футбол, на который способен. А против «летучих мышей» в последние годы у «бланкос» получалось практически все.

Плюс в отличной форме Карим Бензема: в матче с «Вильярреалом» он забил восьмой гол в чемпионате и третий в трех матчах после паузы на чемпионат мира. Вместе с Винисиусом они осадят соперника.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.82.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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