«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: худшая команда АПЛ не удержит Холанна и Фодена
«Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги сыграет на выезде с «Саутгемптоном». Матч пройдет 11 января на стадионе «Сент-Мэри», арбитр Питер Бэнкс даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России встречи Кубка лиги не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 11 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «горожан» огромными фаворитами: поставить на победу «Ман Сити» в основное время можно с коэффициентом 1.24, вероятность — примерно 79%. Успех хозяев предложен с котировкой 12.5 (8%), даже ничья идет за меньшие 7.20 (13%).
Рынок на проход гостей в полуфинал оценен в 1.15, сделать ставку с таким же условием на «святых» можно за 6.10.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное превосходство «Манчестер Сити»:
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.17, ТМ 3.5 — за 1.69. В последних двух встречах друг с другом команды забивали на двоих минимум четыре мяча.
Команды в этом сезоне встречались в матче 10-го тура чемпионата Англии: «Ман Сити» на домашнем стадионе разгромил соперника 4:0. Команда Гвардиолы уже во второй игре подряд во всех турнирах забила «святым» четыре мяча. Поставить на то, что в предстоящем матче хозяева не проиграют, можно за 4.30.
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 11 января 2023 года
«Горожане» проводят мощный сезон: борются с «Арсеналом» за лидерство в АПЛ, готовятся к плей-офф Лиги чемпионов и продолжают выступление во всех домашних кубках. 2023 год команда Гвардиолы начала с двух сухих побед над «Челси» — 1:0 в АПЛ и 4:0 в Кубке Англии.
«Горожане» показывают яркую игру в атаке: в среднем по сезону во всех турнирах команда забивает 2.6 гола за игру. Фантастическую форму набрал Эрлинг Холанн: норвежец наколотил уже 27 мячей во всех соревнованиях — он единственный игрок «Сити», который преодолел отметку в 10 голов во всех турнирах. Лучший среди остальных — Фил Фоден, у него девять забитых мячей.
Аналитики ждут еще одну результативную игру от «горожан», тем более что команда в двух последних встречах с «Саутгемптоном» забила по четыре мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола доступен за 1.93, ИТМ2 (2.5) — за 1.87.
«Святые» проводят слабый сезон: идут последними в АПЛ, а серия из поражений в чемпионате достигла уже шести матчей. Также команда Нейтана Джонса испытывает проблемы в атаке: за 22 матча во всех турнирах только в шести забила больше одного мяча. При этом «святые» немало пропускают: в среднем 1.6 мяча за игру, а за 22 встречи во всех соревнованиях только дважды оставили ворота «сухими».
Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 11 января 2023 года
«Горожане» показывают высокую результативность: в среднем за матч забивают больше двух мячей, а лучший страйкер команды Холанн отличается почти в каждом матче. Также «Ман Сити» в этом сезоне уже без проблем громил «Саутгемптон» (4:0). «Святые» играют невнятно и показывают такие же результаты: идут последними в АПЛ и за 22 матча во всех турнирах потерпели 12 поражений. Также команда стабильно пропускает (лишь два сухих матча в сезоне) и не много забивает — в среднем 1.1 гола за 90 минут.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2