«Горожане» уже громили соперника в этом сезоне.

«Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги сыграет на выезде с «Саутгемптоном». Матч пройдет 11 января на стадионе «Сент-Мэри», арбитр Питер Бэнкс даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России встречи Кубка лиги не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 11 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «горожан» огромными фаворитами: поставить на победу «Ман Сити» в основное время можно с коэффициентом 1.24, вероятность — примерно 79%. Успех хозяев предложен с котировкой 12.5 (8%), даже ничья идет за меньшие 7.20 (13%).

Рынок на проход гостей в полуфинал оценен в 1.15, сделать ставку с таким же условием на «святых» можно за 6.10.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное превосходство «Манчестер Сити»:

победа «горожан» 2:0 идет за 6.50 ;

разгром 4:0 — за 7.00 ;

3:0 — за 7.40 .

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.17, ТМ 3.5 — за 1.69. В последних двух встречах друг с другом команды забивали на двоих минимум четыре мяча.

Команды в этом сезоне встречались в матче 10-го тура чемпионата Англии: «Ман Сити» на домашнем стадионе разгромил соперника 4:0. Команда Гвардиолы уже во второй игре подряд во всех турнирах забила «святым» четыре мяча. Поставить на то, что в предстоящем матче хозяева не проиграют, можно за 4.30.

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 11 января 2023 года

«Горожане» проводят мощный сезон: борются с «Арсеналом» за лидерство в АПЛ, готовятся к плей-офф Лиги чемпионов и продолжают выступление во всех домашних кубках. 2023 год команда Гвардиолы начала с двух сухих побед над «Челси» — 1:0 в АПЛ и 4:0 в Кубке Англии.

«Горожане» показывают яркую игру в атаке: в среднем по сезону во всех турнирах команда забивает 2.6 гола за игру. Фантастическую форму набрал Эрлинг Холанн: норвежец наколотил уже 27 мячей во всех соревнованиях — он единственный игрок «Сити», который преодолел отметку в 10 голов во всех турнирах. Лучший среди остальных — Фил Фоден, у него девять забитых мячей.

Аналитики ждут еще одну результативную игру от «горожан», тем более что команда в двух последних встречах с «Саутгемптоном» забила по четыре мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 гола доступен за 1.93, ИТМ2 (2.5) — за 1.87.

«Святые» проводят слабый сезон: идут последними в АПЛ, а серия из поражений в чемпионате достигла уже шести матчей. Также команда Нейтана Джонса испытывает проблемы в атаке: за 22 матча во всех турнирах только в шести забила больше одного мяча. При этом «святые» немало пропускают: в среднем 1.6 мяча за игру, а за 22 встречи во всех соревнованиях только дважды оставили ворота «сухими».

Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 11 января 2023 года

«Горожане» показывают высокую результативность: в среднем за матч забивают больше двух мячей, а лучший страйкер команды Холанн отличается почти в каждом матче. Также «Ман Сити» в этом сезоне уже без проблем громил «Саутгемптон» (4:0). «Святые» играют невнятно и показывают такие же результаты: идут последними в АПЛ и за 22 матча во всех турнирах потерпели 12 поражений. Также команда стабильно пропускает (лишь два сухих матча в сезоне) и не много забивает — в среднем 1.1 гола за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.68.