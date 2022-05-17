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Финляндия — Швеция: хозяева ЧМ покажут соседям, кто главный претендент на золото

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Швеция 18 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Атте Охтамаа (Финляндия) в матче против сборной США.
Фото Global Look Press
Команды — в тройке фаворитов на победу в турнире.

18 мая 2022 года пройдет один из главных матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею. Финляндия и Швеция сойдутся на «Нокиа Арене» в 20.20 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Страна» стартует в 20.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч Финляндия — Швеция 18 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом. Коэффициент на победу Финляндии — 2.05, вероятность — около 45%. Успех Швеции идет с чуть большей котировкой 2.75 (35%). На ничью в основное время можно поставить за 4.00 (20%).

Соперники выступают на турнире достаточно результативно — только в одном матче забросили меньше трех шайб. Взять тотал больше 3.5 гола можно за 1.34, меньше — за 3.00. ТБ 4.5 оценен в 1.75, меньше — в 2.00.

ИТБ1 (2.5) идет за 1.90, тотал меньше — за 1.81. Этот рынок на шведов можно оформить за 2.30 и 1.55 соответственно.

Также в игре предложен интересный вариант на победителей по периодам:

• успех финнов в первой 20-минутке идет за 2.55, шведов — за 3.10;

• во втором отрезке победу хозяев можно взять за 2.43, гостей — за 2.90;

• в третьем выигрыш Финляндии — за 2.45, Швеции — за 2.90.

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Финляндия — Швеция: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 18 мая 2022 года

Финляндия очень бодро стартовала на домашнем чемпионате мира. Неожиданно проблемы у хозяев появились только в игре против хилой Латвии — сломить их удалось за три минуты до конца основного времени (2:1). Также суоми разбили Норвегию (5:0) и мощные США (4:1). Причем во всех матчах финны уверенно забрали второй период. Поставить на победу Финляндии с форой (-1.5) во втором отрезке на предстоящую игру можно за 5.50.

Шведы тоже неплохо начали и обыграли 5:3 Чехию — одного из конкурентов за место в топ-4. «Тре Крунур» — одни из главных фаворитов турнира — меньше коэффициенты на победу в чемпионате мира только на Финляндию и Канаду.

Швеция станет самым серьезным соперником финнов на стартовом отрезке группового этапа. При этом Финляндия перед матчем получила приятное преимущество — у хозяев турнира будет на день больше отдыха. «Тре Крунур» получат на восстановление после игры с Великобританией меньше суток. Возможно, это не самый важный аспект на старте турнира, но, например, те же финны уже отлично воспользовались более длинной передышкой перед игрой с США.

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Плюс суоми получат усиление состава — после вылета «Далласа» из Кубка Стэнли в сборную десантируется защитник Миро Хейсканен. Он, вероятно, сыграет за финнов уже против Швеции.

Команды играют очень результативно. В матчах с участием финнов забрасывается в среднем по 4.3 шайбы, у шведов — вообще шесть. ТБ 5.5 можно оформить за 2.44.

Скорее всего, очное противостояние тоже получится результативным. Топ-сборные уже выдали несколько огненных игр на этом ЧМ: Швеция и Чехия на двоих оформили восемь шайб, Финляндия и США — пять, Канада и Германия — тоже восемь (5:3).

Прогноз и ставка на матч Финляндия — Швеция

Ставить на исход в предстоящем матче достаточно рискованно — Швеция вполне может испортить настроение хозяевам турнира. При этом атакующая мощь Финляндии действительно впечатляет, а «Тре Крунур» еще не провели ни одной сухой игры и пропустили даже от вялой Австрии (3:1). От чехов вообще получили три. Вероятно, суоми продолжат голевую феерию и против Швеции.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) с коэффициентом 1.90.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
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