Финляндия — Швеция: хозяева ЧМ покажут соседям, кто главный претендент на золото
18 мая 2022 года пройдет один из главных матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею. Финляндия и Швеция сойдутся на «Нокиа Арене» в 20.20 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Страна» стартует в 20.15.
Коэффициенты букмекеров на матч Финляндия — Швеция 18 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом. Коэффициент на победу Финляндии — 2.05, вероятность — около 45%. Успех Швеции идет с чуть большей котировкой 2.75 (35%). На ничью в основное время можно поставить за 4.00 (20%).
Соперники выступают на турнире достаточно результативно — только в одном матче забросили меньше трех шайб. Взять тотал больше 3.5 гола можно за 1.34, меньше — за 3.00. ТБ 4.5 оценен в 1.75, меньше — в 2.00.
ИТБ1 (2.5) идет за 1.90, тотал меньше — за 1.81. Этот рынок на шведов можно оформить за 2.30 и 1.55 соответственно.
Также в игре предложен интересный вариант на победителей по периодам:
• успех финнов в первой 20-минутке идет за 2.55, шведов — за 3.10;
• во втором отрезке победу хозяев можно взять за 2.43, гостей — за 2.90;
• в третьем выигрыш Финляндии — за 2.45, Швеции — за 2.90.
Финляндия — Швеция: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 18 мая 2022 года
Финляндия очень бодро стартовала на домашнем чемпионате мира. Неожиданно проблемы у хозяев появились только в игре против хилой Латвии — сломить их удалось за три минуты до конца основного времени (2:1). Также суоми разбили Норвегию (5:0) и мощные США (4:1). Причем во всех матчах финны уверенно забрали второй период. Поставить на победу Финляндии с форой (-1.5) во втором отрезке на предстоящую игру можно за 5.50.
Шведы тоже неплохо начали и обыграли 5:3 Чехию — одного из конкурентов за место в топ-4. «Тре Крунур» — одни из главных фаворитов турнира — меньше коэффициенты на победу в чемпионате мира только на Финляндию и Канаду.
Швеция станет самым серьезным соперником финнов на стартовом отрезке группового этапа. При этом Финляндия перед матчем получила приятное преимущество — у хозяев турнира будет на день больше отдыха. «Тре Крунур» получат на восстановление после игры с Великобританией меньше суток. Возможно, это не самый важный аспект на старте турнира, но, например, те же финны уже отлично воспользовались более длинной передышкой перед игрой с США.
Плюс суоми получат усиление состава — после вылета «Далласа» из Кубка Стэнли в сборную десантируется защитник Миро Хейсканен. Он, вероятно, сыграет за финнов уже против Швеции.
Команды играют очень результативно. В матчах с участием финнов забрасывается в среднем по 4.3 шайбы, у шведов — вообще шесть. ТБ 5.5 можно оформить за 2.44.
Скорее всего, очное противостояние тоже получится результативным. Топ-сборные уже выдали несколько огненных игр на этом ЧМ: Швеция и Чехия на двоих оформили восемь шайб, Финляндия и США — пять, Канада и Германия — тоже восемь (5:3).
Прогноз и ставка на матч Финляндия — Швеция
Ставить на исход в предстоящем матче достаточно рискованно — Швеция вполне может испортить настроение хозяевам турнира. При этом атакующая мощь Финляндии действительно впечатляет, а «Тре Крунур» еще не провели ни одной сухой игры и пропустили даже от вялой Австрии (3:1). От чехов вообще получили три. Вероятно, суоми продолжат голевую феерию и против Швеции.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) с коэффициентом 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0