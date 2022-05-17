Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Швеция 18 мая 2022 года

Команды — в тройке фаворитов на победу в турнире.

18 мая 2022 года пройдет один из главных матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею. Финляндия и Швеция сойдутся на «Нокиа Арене» в 20.20 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Страна» стартует в 20.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Финляндия — Швеция 18 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшим фаворитом. Коэффициент на победу Финляндии — 2.05, вероятность — около 45%. Успех Швеции идет с чуть большей котировкой 2.75 (35%). На ничью в основное время можно поставить за 4.00 (20%).

Соперники выступают на турнире достаточно результативно — только в одном матче забросили меньше трех шайб. Взять тотал больше 3.5 гола можно за 1.34, меньше — за 3.00. ТБ 4.5 оценен в 1.75, меньше — в 2.00.

ИТБ1 (2.5) идет за 1.90, тотал меньше — за 1.81. Этот рынок на шведов можно оформить за 2.30 и 1.55 соответственно.

Также в игре предложен интересный вариант на победителей по периодам:

• успех финнов в первой 20-минутке идет за 2.55, шведов — за 3.10;

• во втором отрезке победу хозяев можно взять за 2.43, гостей — за 2.90;

• в третьем выигрыш Финляндии — за 2.45, Швеции — за 2.90.

Финляндия — Швеция: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 18 мая 2022 года

Финляндия очень бодро стартовала на домашнем чемпионате мира. Неожиданно проблемы у хозяев появились только в игре против хилой Латвии — сломить их удалось за три минуты до конца основного времени (2:1). Также суоми разбили Норвегию (5:0) и мощные США (4:1). Причем во всех матчах финны уверенно забрали второй период. Поставить на победу Финляндии с форой (-1.5) во втором отрезке на предстоящую игру можно за 5.50.

Шведы тоже неплохо начали и обыграли 5:3 Чехию — одного из конкурентов за место в топ-4. «Тре Крунур» — одни из главных фаворитов турнира — меньше коэффициенты на победу в чемпионате мира только на Финляндию и Канаду.

Швеция станет самым серьезным соперником финнов на стартовом отрезке группового этапа. При этом Финляндия перед матчем получила приятное преимущество — у хозяев турнира будет на день больше отдыха. «Тре Крунур» получат на восстановление после игры с Великобританией меньше суток. Возможно, это не самый важный аспект на старте турнира, но, например, те же финны уже отлично воспользовались более длинной передышкой перед игрой с США.

Плюс суоми получат усиление состава — после вылета «Далласа» из Кубка Стэнли в сборную десантируется защитник Миро Хейсканен. Он, вероятно, сыграет за финнов уже против Швеции.

Команды играют очень результативно. В матчах с участием финнов забрасывается в среднем по 4.3 шайбы, у шведов — вообще шесть. ТБ 5.5 можно оформить за 2.44.

Скорее всего, очное противостояние тоже получится результативным. Топ-сборные уже выдали несколько огненных игр на этом ЧМ: Швеция и Чехия на двоих оформили восемь шайб, Финляндия и США — пять, Канада и Германия — тоже восемь (5:3).

Прогноз и ставка на матч Финляндия — Швеция

Ставить на исход в предстоящем матче достаточно рискованно — Швеция вполне может испортить настроение хозяевам турнира. При этом атакующая мощь Финляндии действительно впечатляет, а «Тре Крунур» еще не провели ни одной сухой игры и пропустили даже от вялой Австрии (3:1). От чехов вообще получили три. Вероятно, суоми продолжат голевую феерию и против Швеции.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) с коэффициентом 1.90.