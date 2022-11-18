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Бразилия и Аргентина в 1/8, у Испании и Германии тоже не будет проблем. Кого ждать в плей-офф ЧМ-2022?

Ставки на выход из группы на чемпионате мира в Катаре
Артемий Кутейников
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Сборная Бразилии.
Фото Global Look Press
Харри Кейн, сборная Англии.
Фото Global Look Press
Кевин де Брейне в сборной Бельгии.
Фото Global Look Press
1/3
Главные фавориты очевидны.

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Групповой этап продлится чуть меньше двух недель и завершится 2 декабря. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд на выход в плей-офф турнира.

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Группа А

Нидерланды — однозначные фавориты группы А: поставить на выход «Оранжевых» в плей-офф можно с коэффициентом 1.11. Команда Луи ван Гала не пробилась на чемпионат мира в России, хотя в 2014-м выиграла бронзу, а в 2010-м — серебро. В Катаре голландцы снова попали в пул фаворитов: они еще ни разу не проигрывали под руководством Железного Тюльпана и привезли на Ближний Восток практически всех лидеров.

Второй кандидат на плей-офф от этого квартета — Сенегал. Котировка на то, что он попадет в 1/8 финала, — 1.95. «Львы Теранги» выиграли последний Кубок Африки и собирались пошуметь на ЧМ, но без травмированного Садио Мане сделать это будет значительно сложнее.

С Сенегалом за вторую строчку поборется Эквадор: коэффициент на выход южноамериканцев в плей-офф— 2.10. Меньше всего шансов выбраться из группы у хозяина чемпионата мира Катара (4.50).

Группа B

Лучшие шансы выйти в плей-офф из группы B у Англии (1.10). На прошлом чемпионате мира англичане добрались до полуфинала, где проиграли Хорватии в дополнительное время (1:2), а в матче за третье место уступили Бельгии (0:2). По данным статистического сайта Transfermarkt, Англия привезла в Катар самый дорогой состав: стоимость — 1.26 млрд долларов.

Харри Кейн, сборная Англии. Фото Global Look Press
Харри Кейн, сборная Англии.
Фото Global Look Press

Также неплохие шансы на выход из группы у США: вероятность, что североамериканцы пролезут в 1/8 финала, оценена в 2.00. В 2018 году «Янки» не участвовали в турнире, хотя до этого вышли в первую стадию плей-офф на двух ЧМ подряд.

Уэльс — главный конкурент американцев за место в 1/8 финала, поставить на проход валлийцев можно с котировкой 2.30. Главный аутсайдер квартета — Иран (4.00).

Группа С

Однозначный фаворит группы С — Аргентина: ставку на проход команды Лео Месси в 1/8 финала можно сделать за 1.06. Вероятно, турнир в Катаре — последний шанс для легенды «Барселоны» выиграть чемпионат мира. Пока наивысшее достижение Месси на мундиале — финал в 2014-м. Всего аргентинцы дважды побеждали в главном турнире сборных: в 1978-м и 1986-м.

Второй претендент на плей-офф от квартета C — Мексика: выход «Зеленых» из группы доступен с коэффициентом 1.85. Мексиканцы на всех турнирах, начиная с 1994 года, проходили в 1/8 финала. Правда, там они и заканчивали путь.

Польша, которой дорогу в Катар облегчила дисквалификация сборной России, тоже имеет неплохие шансы на выход в плей-офф (1.95). Саудовская Аравия вряд ли поборется за топ-2 группы С (9.00).

Группа D

В группе D есть два явных фаворита на выход в плей-офф. Главный претендент — Франция: поставить на проход действующих чемпионов мира можно с котировкой 1.07. В 2018-м «Трехцветные» выиграли второй ЧМ в своей истории, а в Катаре снова будут одними из главных лидеров в борьбе за трофей.

Дания на втором ЧМ подряд попала в одну группу с французами: поставить на выход Кристиана Эриксена и Ко в плей-офф можно с коэффициентом 1.37. Четыре года назад датчане без проблем прошли в 1/8 финала, где уступили будущему финалисту Хорватии в серии пенальти.

Австралия и Тунис вряд ли помешают фаворитам пройти дальше: коэффициенты на участие этих сборных в плей-офф — 5.00 и 5.50 соответственно.

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Группа E

В группе Е тоже два однозначных фаворита — Испания и Германия. Обе сборные относительно недавно побеждали на чемпионатах мира — в 2010-м и 2014-м соответственно. Рынок на проход испанцев можно взять за 1.12. После победы 12 лет назад «Красная фурия» не добивалась больших успехов: в 2014-м не вышла из группы, а в 2018-м проиграла России уже в 1/8 финала.

Выход Германии в плей-офф предложен с чуть большей котировкой — 1.13. Немцы тоже провалились после победы в 2014-м: в России даже не вышли из группы, уступив Корее.

Аналитики слабо верят в проход Японии и Коста-Рики: выход азиатов в плей-офф можно взять за 4.50), команды из Центральной Америки — за 8.50.

Группа F

Однозначный фаворит квартета — сборная Бельгии: поставить на выход «Красных дьяволов» в 1/8 финала можно за 1.13. Бельгийцы проскальзывали в плей-офф на двух последних турнирах: в 2014-м затормозили в четвертьфинале, а в 2018-м взяли бронзу. В Катар сборная традиционно привезла звездный состав — правда, для большинства игроков предстоящий ЧМ станет последним.

Кевин де Брейне в сборной Бельгии. Фото Global Look Press
Кевин де Брейне в сборной Бельгии.
Фото Global Look Press

Второй претендент на плей-офф — Хорватия (1.48). В 2018-м «Шашечные» добились лучшего результата в истории — проиграли в финале Франции (2:4). Причем на турнире в России они всего во второй раз вышли из группы. До этого выскочили в 1998-м и тоже попали в топ-3 — выиграли бронзу.

Небольшие шансы на проход в плей-офф остаются и у двух аутсайдеров группы. Поставить на успех Марокко можно с коэффициентом 3.30, Канады — 4.10.

Группа G

В этом квартете заседает один из фаворитов всего турнира — сборная Бразилии. Поставить на проход «Селесао» в плей-офф можно с коэффициентом 1.05. Южноамериканцы привезли в Катар второй по стоимости состав (1.14 млрд долларов), в котором особенно впечатляет линия атаки с Неймаром, Винисиусом, Габи Жезусом и другими топами.

Также неплохие шансы на выход в 1/8 у Швейцарии (1.95). «Красные крестоносцы» вышли из группы на двух последних чемпионатах мира. Дальше этой стадии они проходили только в 1930-м, 1934-м и 1954-м.

Со Швейцарией за вторую строчку зарубится сборная Сербии: их проход в плей-офф предложен за 2.20. Главный аутсайдер группы Камерун вряд ли помешает остальным командам (4.50).

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Группа H

Безусловный фаворит группы H — Португалия: поставить на то, что она влетит в плей-офф, можно с котировкой 1.14. Состав европейских бразильцев — четвертый по стоимости среди всех участников чемпионата мира. Кроме Роналду, там есть множество других звезд — Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс и другие.

Второй претендент на выход в плей-офф — Уругвай: рынок на то, что латиноамериканцы проберутся в 1/8 финала, доступен за 1.45. «Чарруа» вылезали из группы на трех последних чемпионатах мира, а в 2010-м даже заняли четвертое место.

Аутсайдеры группы Южная Корея и Гана имеют близкие шансы на выход в плей-офф: поставить на их проход можно с котировками 3.50 и 3.80.

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Возможно, Катар подкупил игроков сборной Эквадора. Как это повлияет на результат матча открытия ЧМ?
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

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