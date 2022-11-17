«Спартак» — ЦСКА: Григоренко и Слепышев отомстят за последнее поражение в дерби
18 ноября в КХЛ состоится московское дерби — «Спартак» примет на домашнем льду ЦСКА. Встреча пройдет на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции — в 19.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 18 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.86, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Спартака» — за 4.10 (20%).
Команды встречались 11 ноября на площадке ЦСКА, и тогда победил «Спартак» (2:1). На то, что красно-белые снова не проиграют по итогам трех периодов, котировка — 1.88.
В матчах с участием армейцев в этом сезоне в среднем забрасывается 5.44 шайбы. Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.92.
Две из пяти последних встреч между командами завершились в овертайме. На победу ЦСКА в дополнительные пять минут коэффициент — 7.70, у «Спартака» такое условие идет за 10.5.
Гол в пустые ворота можно взять за приличные 4.40. В меньшинстве — за 6.00.
Также есть еще несколько необычных вариантов для ставок:
«Спартак» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 18 ноября 2022 года
Московские армейцы начали новую победную серию. С 6 октября по 1 ноября команда Сергея Федорова выиграла 11 матчей подряд (только один — не в основное время), но затем трижды уступила. Обидчиками ЦСКА стали «Нефтехимик» (3:4 ОТ), «Локомотив» (2:3 Б) и «Спартак» (1:2). В двух последних играх красно-синим удалось исправиться за неудачи, а теперь предстоит отомстить красно-белым.
«Спартак» довольно удачно играет в середине ноября — обыграл подряд ЦСКА, московское «Динамо» и «Северсталь». И вроде динамика неплохая, но в общем радоваться нечему: коллектив Игоря Гришина завис в середине Западной конференции и всего на два очка опережает идущую вне зоны плей-офф «Северсталь».
Главная боль красно-белых — реализация. В 32 матчах они забросили всего 63 шайбы (в среднем — 1.96 за игру) — хуже был только бедствующий «Сочи» (62), но южане в последней игре отличились трижды. На то, что «Спартак» забросит ЦСКА меньше двух шайб, котировка — 2.13.
У армейцев с игрой в атаке все замечательно: на «Востоке» они уступают по голам только СКА. Но предпоследний матч с минским «Динамо» доказал, что команде нужно работать над обороной — от минчан ЦСКА пропустил пять шайб. «На третий период было задание: сыграть надежно в зоне обороны, но, к сожалению, получилось немножко по-бразильски», — печалился после игры Федотов. Во встрече против мало забивающего «Спартака» армейцы сделают все возможное, чтобы тренер остался доволен.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА
ЦСКА предстоит битва против команды, у которой нет баланса между обороной и атакой. В начале сезона спартаковцы играли очень аккуратно и не радовали зрителей результативностью, а сейчас в большинстве встреч действуют искрометно — правда, из-за этого очень много пропускают (30 шайб в десяти последних матчах).
Армейцы, атака которых одна из лучших в КХЛ, с радостью улучшат и без того отличную статистику заброшенных шайб. Тем более все лидеры — Григоренко, Слепышев, Окулов и Плотников — в строю.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2