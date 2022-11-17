Красно-белым не остановить мощную атаку соперника.

18 ноября в КХЛ состоится московское дерби — «Спартак» примет на домашнем льду ЦСКА. Встреча пройдет на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции — в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 18 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.86, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Спартака» — за 4.10 (20%).

Команды встречались 11 ноября на площадке ЦСКА, и тогда победил «Спартак» (2:1). На то, что красно-белые снова не проиграют по итогам трех периодов, котировка — 1.88.

В матчах с участием армейцев в этом сезоне в среднем забрасывается 5.44 шайбы. Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.92.

Две из пяти последних встреч между командами завершились в овертайме. На победу ЦСКА в дополнительные пять минут коэффициент — 7.70, у «Спартака» такое условие идет за 10.5.

Гол в пустые ворота можно взять за приличные 4.40. В меньшинстве — за 6.00.

Также есть еще несколько необычных вариантов для ставок:

разбитое стекло — 20.0;

гол вратаря — 1500;

удаление главного тренера — за 20.0.

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 18 ноября 2022 года

Московские армейцы начали новую победную серию. С 6 октября по 1 ноября команда Сергея Федорова выиграла 11 матчей подряд (только один — не в основное время), но затем трижды уступила. Обидчиками ЦСКА стали «Нефтехимик» (3:4 ОТ), «Локомотив» (2:3 Б) и «Спартак» (1:2). В двух последних играх красно-синим удалось исправиться за неудачи, а теперь предстоит отомстить красно-белым.

«Спартак» довольно удачно играет в середине ноября — обыграл подряд ЦСКА, московское «Динамо» и «Северсталь». И вроде динамика неплохая, но в общем радоваться нечему: коллектив Игоря Гришина завис в середине Западной конференции и всего на два очка опережает идущую вне зоны плей-офф «Северсталь».

Главная боль красно-белых — реализация. В 32 матчах они забросили всего 63 шайбы (в среднем — 1.96 за игру) — хуже был только бедствующий «Сочи» (62), но южане в последней игре отличились трижды. На то, что «Спартак» забросит ЦСКА меньше двух шайб, котировка — 2.13.

У армейцев с игрой в атаке все замечательно: на «Востоке» они уступают по голам только СКА. Но предпоследний матч с минским «Динамо» доказал, что команде нужно работать над обороной — от минчан ЦСКА пропустил пять шайб. «На третий период было задание: сыграть надежно в зоне обороны, но, к сожалению, получилось немножко по-бразильски», — печалился после игры Федотов. Во встрече против мало забивающего «Спартака» армейцы сделают все возможное, чтобы тренер остался доволен.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

ЦСКА предстоит битва против команды, у которой нет баланса между обороной и атакой. В начале сезона спартаковцы играли очень аккуратно и не радовали зрителей результативностью, а сейчас в большинстве встреч действуют искрометно — правда, из-за этого очень много пропускают (30 шайб в десяти последних матчах).

Армейцы, атака которых одна из лучших в КХЛ, с радостью улучшат и без того отличную статистику заброшенных шайб. Тем более все лидеры — Григоренко, Слепышев, Окулов и Плотников — в строю.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.76.