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«Спартак» — ЦСКА: Григоренко и Слепышев отомстят за последнее поражение в дерби

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 18 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Антон Слепышев.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
Красно-белым не остановить мощную атаку соперника.

18 ноября в КХЛ состоится московское дерби — «Спартак» примет на домашнем льду ЦСКА. Встреча пройдет на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции — в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 18 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.86, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Спартака» — за 4.10 (20%).

Команды встречались 11 ноября на площадке ЦСКА, и тогда победил «Спартак» (2:1). На то, что красно-белые снова не проиграют по итогам трех периодов, котировка — 1.88.

В матчах с участием армейцев в этом сезоне в среднем забрасывается 5.44 шайбы. Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.92.

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Две из пяти последних встреч между командами завершились в овертайме. На победу ЦСКА в дополнительные пять минут коэффициент — 7.70, у «Спартака» такое условие идет за 10.5.

Гол в пустые ворота можно взять за приличные 4.40. В меньшинстве — за 6.00.

Также есть еще несколько необычных вариантов для ставок:

  • разбитое стекло — 20.0;

  • гол вратаря — 1500;

  • удаление главного тренера — за 20.0.

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 18 ноября 2022 года

Московские армейцы начали новую победную серию. С 6 октября по 1 ноября команда Сергея Федорова выиграла 11 матчей подряд (только один — не в основное время), но затем трижды уступила. Обидчиками ЦСКА стали «Нефтехимик» (3:4 ОТ), «Локомотив» (2:3 Б) и «Спартак» (1:2). В двух последних играх красно-синим удалось исправиться за неудачи, а теперь предстоит отомстить красно-белым.

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«Спартак» довольно удачно играет в середине ноября — обыграл подряд ЦСКА, московское «Динамо» и «Северсталь». И вроде динамика неплохая, но в общем радоваться нечему: коллектив Игоря Гришина завис в середине Западной конференции и всего на два очка опережает идущую вне зоны плей-офф «Северсталь».

Главная боль красно-белых — реализация. В 32 матчах они забросили всего 63 шайбы (в среднем — 1.96 за игру) — хуже был только бедствующий «Сочи» (62), но южане в последней игре отличились трижды. На то, что «Спартак» забросит ЦСКА меньше двух шайб, котировка — 2.13.

У армейцев с игрой в атаке все замечательно: на «Востоке» они уступают по голам только СКА. Но предпоследний матч с минским «Динамо» доказал, что команде нужно работать над обороной — от минчан ЦСКА пропустил пять шайб. «На третий период было задание: сыграть надежно в зоне обороны, но, к сожалению, получилось немножко по-бразильски», — печалился после игры Федотов. Во встрече против мало забивающего «Спартака» армейцы сделают все возможное, чтобы тренер остался доволен.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

ЦСКА предстоит битва против команды, у которой нет баланса между обороной и атакой. В начале сезона спартаковцы играли очень аккуратно и не радовали зрителей результативностью, а сейчас в большинстве встреч действуют искрометно — правда, из-за этого очень много пропускают (30 шайб в десяти последних матчах).

Армейцы, атака которых одна из лучших в КХЛ, с радостью улучшат и без того отличную статистику заброшенных шайб. Тем более все лидеры — Григоренко, Слепышев, Окулов и Плотников — в строю.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.76.

Хоккей
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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
0
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Месси vs Роналду: кто из звезд ярче зажжет на ЧМ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 14
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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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