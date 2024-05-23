Педро: «Спартаку» забил самый красивый гол в карьере»

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» вспомнил о выездном матче 1/2 финала Пути РПЛ против «Спартака», в котором бразилец оформил дубль.

— Соперником по финалу Кубка мог быть «Спартак», которому ты уже забил два гола. Ты больше расстроен, что соперник будет не такой принципиальный, или рад, что «Балтика» слабее?

— Я уважаю всех оппонентов. Я был счастлив забить два мяча «Спартаку» и очень рад, что вышел в финал. Не имеет значения, против какой команды мы сыграем. Соперника нужно уважать всегда, но и побеждать тоже необходимо.

— Твой дубль в матче со «Спартаком» вызвал огромный ажиотаж в российском футболе. На твой взгляд, та игра — пока что лучшая в твоей карьере?

— Это был невероятный выброс адреналина. Я едва покинул дом и не только оформил дубль, но и забил самый красивый гол в своей профессиональной карьере. Считаю, что и в Кубке с ЦСКА я сыграл хорошо.

В верхней сетке «Зенит» прошел в полуфинале «Спартак» (2:1, 0:0) и затем прошлогоднего обладателя Кубка ЦСКА (1:1, 0:0, пенальти 5:4). В нижней сетке «Балтика» выбила «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0) после вылета в полуфинале с ЦСКА. «Балтика» и «Зенит» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 2 июня. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Педро в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей, забив один гол. В четырех матчах Кубка России бразилец отметился двумя мячами.