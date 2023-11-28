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Сегодня, 16:35

Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на гол «Боруссии» в матче с «Миланом»

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Марко Ройс.
Фото Global Look Press

28 ноября «Милан» встретится с дортмундской «Боруссией» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Соперники встретятся на стадионе «Джузеппе Меацца», начало игры запланировано на 23.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала, как распределились ставки на предстоящую встречу.

Лига чемпионов. Группа F
28 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у «Милана» больше шансов на успех. Поставить на победу россонери можно с коэффициентом 2.10, что соответствует 46% вероятности. Сделать ставку на успех «Боруссии» можно за 3.70, а на ничью — за 3.45. Эти котировки соответствуют вероятностям 26% и 28%. Заключить пари на то, что хозяева не проиграют, можно с коэффициентом 1.28. Шанс того, что гости смогут избежать поражения, оценен котировкой 1.75.

Большая часть клиентов БК согласна с оценками аналитиков. 67% от общего объема ставок на исход встречи приходятся на победу миланского коллектива. Еще 28% сделано на триумф «Боруссии», остальные 5% — на ничейный исход.

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Аналитики считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.85, а на ТМ 2.5 — с коэффициентом 1.97. Букмекеры ожидают, что обе команды сумеют забить, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.70. Если отличится только «Милан», сыграет коэффициент 3.80, только «Боруссия» — 6.00.

Самым вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7.50. Если же россонери победят с минимальным счетом, сыграет пари за 8.50.

В последних 20 играх «Милан» подает в среднем пять угловых за матч. С коэффициентом 3.20 можно заключить пари на то, что хозяева победят и при этом подадут не менее шести угловых.

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Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов — 1 000 000 рублей на то, что «Боруссия» забьет не менее одного мяча (ИТБ 0.5), по коэффициенту 1.40. Клиент включил этот прогноз в экспресс из четырех событий ЛЧ с общим коэффициентом 4.21.

По итогам прошедших четырех туров «Милан» занимает третье место в группе F. Ранее россонери проиграли «ПСЖ» (0:3), обыграли парижан в ответном матче (2:1), а также поделили очки в матчах с «Боруссией» (0:0) и «Ньюкаслом» (0:0). «Боруссия» разместилась на первом месте. В ее зачете две победы над «Ньюкаслом» (2:0, 1:0), ничья с «Миланом» (0:0), и поражение в матче с «ПСЖ» (0:2).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
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Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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