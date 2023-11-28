Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на гол «Боруссии» в матче с «Миланом»
28 ноября «Милан» встретится с дортмундской «Боруссией» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Соперники встретятся на стадионе «Джузеппе Меацца», начало игры запланировано на 23.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала, как распределились ставки на предстоящую встречу.
Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у «Милана» больше шансов на успех. Поставить на победу россонери можно с коэффициентом 2.10, что соответствует 46% вероятности. Сделать ставку на успех «Боруссии» можно за 3.70, а на ничью — за 3.45. Эти котировки соответствуют вероятностям 26% и 28%. Заключить пари на то, что хозяева не проиграют, можно с коэффициентом 1.28. Шанс того, что гости смогут избежать поражения, оценен котировкой 1.75.
Большая часть клиентов БК согласна с оценками аналитиков. 67% от общего объема ставок на исход встречи приходятся на победу миланского коллектива. Еще 28% сделано на триумф «Боруссии», остальные 5% — на ничейный исход.
Аналитики считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.85, а на ТМ 2.5 — с коэффициентом 1.97. Букмекеры ожидают, что обе команды сумеют забить, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.70. Если отличится только «Милан», сыграет коэффициент 3.80, только «Боруссия» — 6.00.
Самым вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7.50. Если же россонери победят с минимальным счетом, сыграет пари за 8.50.
В последних 20 играх «Милан» подает в среднем пять угловых за матч. С коэффициентом 3.20 можно заключить пари на то, что хозяева победят и при этом подадут не менее шести угловых.
Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов — 1 000 000 рублей на то, что «Боруссия» забьет не менее одного мяча (ИТБ 0.5), по коэффициенту 1.40. Клиент включил этот прогноз в экспресс из четырех событий ЛЧ с общим коэффициентом 4.21.
По итогам прошедших четырех туров «Милан» занимает третье место в группе F. Ранее россонери проиграли «ПСЖ» (0:3), обыграли парижан в ответном матче (2:1), а также поделили очки в матчах с «Боруссией» (0:0) и «Ньюкаслом» (0:0). «Боруссия» разместилась на первом месте. В ее зачете две победы над «Ньюкаслом» (2:0, 1:0), ничья с «Миланом» (0:0), и поражение в матче с «ПСЖ» (0:2).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3