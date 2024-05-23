КДК оштрафовал «Спартак» на 30 тысяч рублей после кубкового матча с «Балтикой»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что «Спартак» оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Балтикой (0:1).

«На 90-й минуте матча был удален администратор «Спартака» за препятствование возобновлению игры. КДК решил не принимать дополнительную дисквалификацию, но за вмешательство вход матча администратор был оштрафован 30 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Балтика» вышла в суперфинал турнира и встретится с «Зенитом». Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.