Чанов — о травме Торопа: «Видимо, у игроков «Зенита» нервишки не выдержали»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для «СЭ» отреагировал на травму голкипера армейцев Владислава Торопа, полученную при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сейчас вратарям запрещают защищать себя. Нельзя колено выставить. Я исключаю вероятность того, что Алип хотел нанести травму Торопу, но было видно у него желание вступить в контакт. Игрок смог допрыгнуть только до лица Владислава. Я вчера написал Торопу слова поддержки. Считаю, что неправильно так играть.

Видимо, у игроков «Зенита» нервишки не выдержали. У них не получалось то, что они хотели. Не думаю, что человек, когда идет в игрока, хочет нанести ему травму, он может просто сыграть жестко. Футбол все-таки контактный вид спорта. Сейчас Торопу надо восстановиться», — сказал Чанов «СЭ».

На 36-й минуте Владислава Торопа заменил Владимир Шайхутдинов. Позже клуб сообщил, что у игрока двойной перелом костей лицевого черепа. Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти. В суперфинале FONBET Кубка России сине-бело-голубые встретятся с «Балтикой». Матч состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.