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КДК накажет «Зенит» за поведение болельщиков в матче Кубка России с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, пен. — 5:4).

Игра прошла 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«По кубковому матчу «Зенит» — ЦСКА рассмотрим, что перед началом встречи на секторе болельщиков хозяев была сожжена петарда», — сказал Григорьянц «СЭ».

В суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет против «Балтики». Матч состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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