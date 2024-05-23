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Сегодня, 16:00

Педро: «Не сомневались в кубковой победе над ЦСКА»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Педро
Педро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о том, что для него означает выход в суперфинал FONBET Кубка России.

— «Зенит» вышел в финал Кубка России. Какие у тебя были первые мысли после окончании серии пенальти с ЦСКА?

— Это было очень эмоционально, ведь игра имела невероятно важное значение. Мы знали, что матч будет сложным, но не сомневались в своей победе, даже когда дело дошло до серии пенальти. Мы как следует отпраздновали тот успех, и теперь, дай бог, выиграем в финале Кубка.

— Ты можешь выиграть первый клубный трофей уже через полгода после переезда в Россию. Что для тебя это значит?

— Многое. Это будет очень важно для моего резюме, для моей карьеры. Не сомневаюсь, что буду сильно волноваться. С Божьей помощью мы поднимем эти два трофея.

— В матче с ЦСКА ты играл на необычной позиции — левого латераля. Тебе было комфортно в этой роли?

— Да, я до этого учился играть на этом месте. Я находился примерно на той же позиции, что и нападающий без мяча. Мне приходилось больше обороняться, но я чувствовал себя комфортно: был активно вовлечен в игру, атаковал и делал все, что мог.

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В верхней сетке «Зенит» прошел в полуфинале «Спартак» (2:1, 0:0) и затем прошлогоднего обладателя Кубка ЦСКА (1:1, 0:0, пенальти 5:4). В нижней сетке «Балтика» выбила «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0) после вылета в полуфинале с ЦСКА. «Балтика» и «Зенит» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 2 июня. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Педро (Зенит)
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