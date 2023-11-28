«Барселона» — «Порту»: без тер Стегена каталонцы не сохранят ворота на замке
28 ноября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» в Каталонии примет «Порту». Соперники сойдутся на резервном стадионе испанцев «Олимпико», игра начнется в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 2» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Стартует эфир в 22.45 мск. Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.
«Барселона» — мощный фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу испанского клуба можно поставить за коэффициент 1.53, это приблизительно 65% вероятности исхода. Виктория «Порту» предложена за 6.13 (14%), ничья — за 4.55 (21%).
Если португальцы не уступят каталонцам так же, как «Шахтер» в предыдущем туре, сыграет котировка 2.64.
А еще вы можете подстраховать «драконов» с форой (+1.5) гола за 1.58 — тоже неплохой вариант.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.15.
Условие «обе забьют» можно взять за 1.85, при этом хотя бы один гол в исполнении гостей котируется достаточно высокими 1.62.
Роберт Левандовски — несомненный фаворит экспертов на взятие ворот в этой игре. Его точный удар приходится за 1.81.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Порту»
Удивительно высокий коэффициент предложен на гол «Порту». При этом португальцы забили в семи из восьми предыдущих встреч во всех турнирах. Но дело даже не в этом, а в посредственной игре «Барселоны» в обороне. В последнем туре ла лиги каталонцы пропустили от «Райо Вальекано» (1:1), до этого вынули мяч из ворот с «Алавесом» (2:1) и в двух играх с «Шахтером» в ЛЧ (2:1 и 0:1). Португальцы явно способны повторить достижение перечисленных команд. Тем более у хозяев не будет травмированного Марк-Андре тер Стегена, которого заменит 24-летний Иньяки Пенья — это не самый опытный и мастеровитый голкипер.
Рекомендуемая ставка: гол «Порту» за 1.62.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3