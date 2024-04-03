«Вашингтон» и «Питтсбург» сойдутся в битве за плей-офф. Многое зависит от Овечкина и Малкина
5 апреля в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 2.00 по московскому времени. В России легально североамериканскую лигу не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» 5 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.31, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%), ничья идет за 4.30 (21%).
Успех «Вашингтона» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.82, этот рынок на «Питтсбург» дали за 2.00.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.80, Ф2(0) — за 2.02;
• Ф1(-1.5) — за 2.84, Ф2(+1.5) — за 1.38.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.74, ТМ 5.5 — за 2.09.
Вероятность овертайма оценили в 4.10, обратный вариант доступен за 1.24.
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«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз и анализ матча НХЛ 5 апреля 2024 года
Хозяева подошли к матчу с тремя подряд поражениями, два из которых были разгромными — 1:5 от «Торонто» и 2:6 от «Баффало». До этого команда Александра Овечкина, наоборот, набрала форму и значительно улучшила турнирное положение: сейчас «Кэпс» идут восьмыми на «Востоке», а от седьмой строчки отстали всего на одно очко и имеют две игры в запасе относительно расположившейся там «Филадельфии».
Факт в том, что «Вашингтон» с трудом забивает: в среднем за игру всего 2,69 шайбы — меньше во всей НХЛ выжимают только четыре клуба. Команда серьезно зависит от лидеров — Дилана Строума и Александра Овечкина. Канадец набрал уже 62 голевых действия (26+36), россиянин — 59 (26+33). Всплеск результатов «Кэпиталз» совпал с высокой эффективностью нападающих, в последних же трех проигранных встречах они на двоих сообразили всего три ассиста — «Кэпс» за это время оформили пять голов.
«Питтсбург» находится в таблице ниже «Вашингтона» (11-й). При этом «Пенс» не проигрывали в основное время в шести последних матчах (четыре победы), а перед предстоящей встречей оформили два разгрома — 5:2 над «Нью-Йорк Рейнджерс» и 6:3 над «Нью-Джерси». Но для попадания в топ-8 «Востока» команде придется очень постараться — до финиша регулярного чемпионата ей осталось провести всего семь игр.
Один из лидеров «Пингвинз» — другой россиянин Евгений Малкин. У него 59 голевых действий (23+36) в этом сезоне, больше в клубе набрал только Сидни Кросби — 84 (39+45). Канадец даже входит в топ-15 самых результативных игроков текущего розыгрыша регулярного чемпионата. Правда, «Питтсбург» тоже не много забивает — в среднем за игру только 2,99 шайбы.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»
Несмотря на то что команды показывают невысокую результативность в этом сезоне, их очные матчи нередко получаются яркими. В семи из 10 предыдущих игр они забрасывали на двоих минимум шесть шайб, в том числе в двух из трех встреч этого сезона. К тому же последние поединки соперников в регулярке тоже радовали большим количеством голов: ТБ 5.5 был пробит в восьми из 10 последних противостояний «Питтсбурга», у «Вашингтона» — в шести из восьми.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5