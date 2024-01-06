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Сегодня, 21:15

В прошлом матче «Спартак» и «Динамо» забросили 15 шайб. Голдобин, Уил и Гусев продолжат тренд

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 7 января 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Встречи москвичей в этом сезоне проходили очень ярко.

7 января в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся одни из лидеров Западной конференции — «Динамо» и «Спартак». Московское дерби пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 7 января 2023 года

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.45, вероятность — приблизительно 39%. Выигрыш красно-белых доступен с чуть большей котировкой 2.65 (36%), «мирный» результат идет за 4.00 (25%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.85, этот рынок на гостей оценен в 1.95.

Также предложен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.85, Ф2(0) — за 1.95;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.50, ТМ 4.5 — за 2.50.

Поставить на то, что каждая команда пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Обратный рынок оценен в 2.20.

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«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 7 января 2023 года

В этом сезоне клубы встречались уже трижды, и каждый из этих поединков оказался очень ярким. Два последних остались за красно-белыми (победы в овертаймах 8:7 и 4:3), до этого «Динамо» разгромило оппонента (6:3). Соперники нередко выдают яркие матчи — в семи из предыдущих 10 очных разборок забросили на двоих минимум пять раз.

«Спартак» — самая результативная команда текущего сезона. За 48 игр подопечные Алексея Жамнова настреляли 173 шайбы, это 3.60 гола в среднем за три периода. Лучший бомбардир регулярного сезона также выступает за красно-белых: Никита Голдобин набрал уже 60 результативных очков (29+31).

«Динамо» тоже немало забивает — 2.96 раза в среднем за 60 минут, что является третьим результатом в чемпионате. При этом в топ-5 бомбардиров КХЛ находится сразу два представителя бело-голубых — Никита Гусев и Джордан Уил. Россиянин отметился 52 результативными действиями (15+37), канадец — 50 (14+36). Динамовцы также являются вторым и третьим ассистентами лиги.

Соперники находятся в топ-4 Западной конференции, но к предстоящему поединку подошли не в лучшем состоянии. Хозяева только в последнем матче с «Куньлунем» (7:1) закрыли серию из трех поражений подряд, а в основное время бело-голубые победили лишь дважды в предыдущих 10 матчах регулярки. «Спартак» уступил трижды в последних четырех встречах, хотя до этого выдал пять выигрышей кряду.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Соперники находятся в не лучшем состоянии, но продолжают немало отличатся. «Спартак» вообще самая результативная команда текущего сезона. Очные встречи московских оппонентов нередко заканчивались мощными перестрелками: в семи из прошлых 10 матчей забрасывали на двоих минимум пять шайб, в половине поединков — шесть. Также в этом сезоне коллективы выступают друг против друга очень результативно: самая скучная игра закончилась победой красно-белых в овертайме (4:3).

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.67.

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Больше СКА и «Металлурга» в этом сезоне забила лишь одна команда. Матч в Петербурге заряжен на результативность
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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