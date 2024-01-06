В прошлом матче «Спартак» и «Динамо» забросили 15 шайб. Голдобин, Уил и Гусев продолжат тренд

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 7 января 2023 года

Встречи москвичей в этом сезоне проходили очень ярко.

7 января в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся одни из лидеров Западной конференции — «Динамо» и «Спартак». Московское дерби пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 7 января 2023 года

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.45, вероятность — приблизительно 39%. Выигрыш красно-белых доступен с чуть большей котировкой 2.65 (36%), «мирный» результат идет за 4.00 (25%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.85, этот рынок на гостей оценен в 1.95.

Также предложен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.85, Ф2(0) — за 1.95;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.50, ТМ 4.5 — за 2.50.

Поставить на то, что каждая команда пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Обратный рынок оценен в 2.20.

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 7 января 2023 года

В этом сезоне клубы встречались уже трижды, и каждый из этих поединков оказался очень ярким. Два последних остались за красно-белыми (победы в овертаймах 8:7 и 4:3), до этого «Динамо» разгромило оппонента (6:3). Соперники нередко выдают яркие матчи — в семи из предыдущих 10 очных разборок забросили на двоих минимум пять раз.

«Спартак» — самая результативная команда текущего сезона. За 48 игр подопечные Алексея Жамнова настреляли 173 шайбы, это 3.60 гола в среднем за три периода. Лучший бомбардир регулярного сезона также выступает за красно-белых: Никита Голдобин набрал уже 60 результативных очков (29+31).

«Динамо» тоже немало забивает — 2.96 раза в среднем за 60 минут, что является третьим результатом в чемпионате. При этом в топ-5 бомбардиров КХЛ находится сразу два представителя бело-голубых — Никита Гусев и Джордан Уил. Россиянин отметился 52 результативными действиями (15+37), канадец — 50 (14+36). Динамовцы также являются вторым и третьим ассистентами лиги.

Соперники находятся в топ-4 Западной конференции, но к предстоящему поединку подошли не в лучшем состоянии. Хозяева только в последнем матче с «Куньлунем» (7:1) закрыли серию из трех поражений подряд, а в основное время бело-голубые победили лишь дважды в предыдущих 10 матчах регулярки. «Спартак» уступил трижды в последних четырех встречах, хотя до этого выдал пять выигрышей кряду.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Соперники находятся в не лучшем состоянии, но продолжают немало отличатся. «Спартак» вообще самая результативная команда текущего сезона. Очные встречи московских оппонентов нередко заканчивались мощными перестрелками: в семи из прошлых 10 матчей забрасывали на двоих минимум пять шайб, в половине поединков — шесть. Также в этом сезоне коллективы выступают друг против друга очень результативно: самая скучная игра закончилась победой красно-белых в овертайме (4:3).

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.67.