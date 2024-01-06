В прошлом матче «Спартак» и «Динамо» забросили 15 шайб. Голдобин, Уил и Гусев продолжат тренд
7 января в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся одни из лидеров Западной конференции — «Динамо» и «Спартак». Московское дерби пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 16.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 7 января 2023 года
Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.45, вероятность — приблизительно 39%. Выигрыш красно-белых доступен с чуть большей котировкой 2.65 (36%), «мирный» результат идет за 4.00 (25%).
Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.85, этот рынок на гостей оценен в 1.95.
Также предложен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.85, Ф2(0) — за 1.95;
• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.
Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.50, ТМ 4.5 — за 2.50.
Поставить на то, что каждая команда пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Обратный рынок оценен в 2.20.
«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 7 января 2023 года
В этом сезоне клубы встречались уже трижды, и каждый из этих поединков оказался очень ярким. Два последних остались за красно-белыми (победы в овертаймах 8:7 и 4:3), до этого «Динамо» разгромило оппонента (6:3). Соперники нередко выдают яркие матчи — в семи из предыдущих 10 очных разборок забросили на двоих минимум пять раз.
«Спартак» — самая результативная команда текущего сезона. За 48 игр подопечные Алексея Жамнова настреляли 173 шайбы, это 3.60 гола в среднем за три периода. Лучший бомбардир регулярного сезона также выступает за красно-белых: Никита Голдобин набрал уже 60 результативных очков (29+31).
«Динамо» тоже немало забивает — 2.96 раза в среднем за 60 минут, что является третьим результатом в чемпионате. При этом в топ-5 бомбардиров КХЛ находится сразу два представителя бело-голубых — Никита Гусев и Джордан Уил. Россиянин отметился 52 результативными действиями (15+37), канадец — 50 (14+36). Динамовцы также являются вторым и третьим ассистентами лиги.
Соперники находятся в топ-4 Западной конференции, но к предстоящему поединку подошли не в лучшем состоянии. Хозяева только в последнем матче с «Куньлунем» (7:1) закрыли серию из трех поражений подряд, а в основное время бело-голубые победили лишь дважды в предыдущих 10 матчах регулярки. «Спартак» уступил трижды в последних четырех встречах, хотя до этого выдал пять выигрышей кряду.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»
Соперники находятся в не лучшем состоянии, но продолжают немало отличатся. «Спартак» вообще самая результативная команда текущего сезона. Очные встречи московских оппонентов нередко заканчивались мощными перестрелками: в семи из прошлых 10 матчей забрасывали на двоих минимум пять шайб, в половине поединков — шесть. Также в этом сезоне коллективы выступают друг против друга очень результативно: самая скучная игра закончилась победой красно-белых в овертайме (4:3).
Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.67.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5